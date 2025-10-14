Colombia

Dólar en Colombia hoy 14 de octubre: conozca su valor en pesos

La divisa estadounidense se fortaleció a nivel global ante la incertidumbre de los mercados

Por Armando Montes

Conozca cuáles fueron los últimos
Conozca cuáles fueron los últimos movimientos que registró el dólar frente al peso colombiano

El precio del dólar se mantiene con cambios marginales en el mercado cambiario de Colombia, mientras que su cotización a nivel global se fortalece ante la incertidumbre por una posible nueva guerra comercial.

Tras la apertura de mercados el dólar estadounidense se negocia al arranque de sesiones a 3.921,50 pesos colombianos en promedio, de modo que supuso un cambio del 0% frente a los 3.921,50 pesos de la jornada previa, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de la última semana, el dólar estadounidense registra una subida 0,91%; sin embargo en términos interanuales acumula aún una bajada del 5,86%.

Comparando este dato con el de días pasados, gira las tornas respecto del de la sesión previa, cuando marcó del 0,07%, mostrando que es incapaz de establecer una clara tendencia. La volatilidad de esta semana es claramente inferior a la acumulada en el último año, presentándose como un valor con menos variaciones de lo habitual en fechas recientes.

Conozca cuáles son los factores que influyen en la cotización del dólar en el mercado cambiario de Colombia (Infobae)

Cuáles son las perspectivas económicas de Colombia para este año

Las perspectivas económicas para Colombia en 2025 son relativamente optimistas, aunque existen riesgos, según la empresa Corficolombia. Se espera que la economía colombiana crezca un 2.6% en 2025, impulsada por la expansión del consumo privado y la inversión.

Sin embargo, esta proyección está sujeta a una incertidumbre mayor, en comparación a años pasados debido a la persistencia de desafíos fiscales, los riesgos asociados a la actividad del sector energético, el aumento de conflictos sociales y el incremento de la inseguridad.

En el contexto externo estiman dificultades a causa del fortalecimiento del dólar y presiones inflacionarias adicionales en Estados Unidos tras la victoria de Donald Trump, lo que apunta a tasas de interés altas por más tiempo. Estos altos costos de financiamiento podrían impactar sectores como el manufacturero, mientras que el panorama fiscal sigue siendo uno de los retos más importantes a nivel global, según la perspectiva.

A nivel local, la inflación, que ha experimentado un descenso significativo en 2024, podría enfrentar nuevos desafíos en la segunda mitad de 2025. La depreciación del tipo de cambio y la alta indexación de los servicios podrían presionar nuevamente los precios al alza, acercando la inflación al 4% hacia finales del año.

El sistema financiero, por su parte, ha mostrado resiliencia a pesar de los incrementos en la morosidad y caídas en la rentabilidad y se anticipa una recuperación gradual con la reducción de las tasas de interés y el repunte de la inversión.

Características del peso colombiano

El peso colombiano es la moneda de curso legal en Colombia, usualmente es abreviada como COP y la circulación de ésta es controlada por el Banco de la República de Colombia.

Actualmente hay en circulación monedas de 50, 100, 200, 500 y 1000 pesos, de ésta última se tuvo su primera circulación entre 1996 y 2002, sin embargo, perdió popularidad debido a que era muy fácil de falsificar.

Las monedas de 500 y 1000 pesos son bimetálicas, ello para mejorar su seguridad y evitar que sean replicadas ilegalmente; en tanto, todas las denominaciones tienen diseños que aluden a la biodiversidad que hay en el país, entre ellos el oso de anteojos, la guacamaya bandera, la rana de cristal, la tortuga caguama, entre otras.

