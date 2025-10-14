Colombia

CNE negó el uso del logo del Pacto Histórico en la consulta del 26 de octubre

La Sala Plena del Consejo Nacional Electoral adoptó la decisión con siete votos a favor y dos en contra

Carol Salazar

Carol Salazar

Los aspirantes del Pacto deberán
Los aspirantes del Pacto deberán aparecer con los logos de los partidos que avalaron sus precandidaturas - crédito Colprensa

Surgió una nueva decisión que afecta a quienes aspiran a ser elegidos como candidatos del Pacto Histórico en la consulta interna que se llevará a cabo el 26 de octubre de 2026. La exministra de Salud Carolina Corcho, el senador Iván Cepeda y el exalcalde de Medellín Daniel Quintero integran esa lista de aspirantes.

La Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) negó el uso del logo del Pacto para la escogencia del candidato o candidata presidencial. De acuerdo con Caracol Radio, los aspirantes deben aparecer con los logos de los partidos políticos que avalaron sus precandidaturas.

La decisión fue tomada en una votación que tuvo como resultado siete votos a favor y dos en contra.

Recientemente, los aspirantes del Pacto se enfrentaron a un fallo del Tribunal Superior de Bogotá que puso a tambalear la consulta. Sin embargo, la Registraduría Nacional del Estado Civil dio vía libre a la realización del proceso de votación. “La consulta no ha sido suspendida por ningún órgano judicial y, por esta razón, se debe avanzar en su organización logística”, aclaró la entidad en un comunicado oficial.

La Registraduría confirmó que la
La Registraduría confirmó que la consulta del Pacto Histórico sigue adelante a pesar de los obstáculos legales previos - crédito @QuinteroCalle/X

La congresista María José Pizarro, que respalda la precandidatura del senador Cepeda, celebró la postura adoptada por la Registraduría.

“¡La consulta del Pacto Histórico va! Este 26 de octubre saldremos a las urnas para elegir a @IvanCepedaCast como el presidente del pueblo y definir la composición de la bancada más fuerte, decente y multicultural que haya tenido Colombia. Sin distracciones, el cambio continúa. #LaConsultaVa”, escribió.

María José Pizarro celebró la
María José Pizarro celebró la decisión de la Registraduría, afirmando que la consulta es una oportunidad para que los colombianos elijan a sus representantes - crédito @PizarroMariaJo/X

En desarrollo...

