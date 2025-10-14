Colombia

Actualizan estado de salud de la mujer herida tras deslizamiento de tierra en Barrancabermeja

Decenas de familias buscan apoyo tras perderlo todo por las lluvias en la región

Jenny Alejandra Bustos Granados

Por Jenny Alejandra Bustos Granados

Guardar
Las autoridades piden apoyar con donaciones a la familia afectada - crédito X

La recuperación de Luz Dary Herrera Henao tras el deslizamiento de tierra que destruyó su vivienda en el barrio 9 de Agosto de Barrancabermeja desató toda una movilización de solidaridad en la ciudad y preocupación por su estado de salud, por lo que las autoridades actualizaron el reporte durante la jornada del lunes 13 de octubre de 2025.

La mujer recibió el alta médica con 45 días de incapacidad, debido a la gravedad de las heridas, según informó la Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres Barrancabermeja Santander a Caracol Radio, teniendo en cuenta que su caso se ha convertido en símbolo de la emergencia que afecta a decenas de familias tras las intensas lluvias que azotaron la región.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El deslizamiento que dejó herida a la ciudadana ocurrió durante la madrugada del domingo 12 de octubre de 2025, cuando un fuerte aguacero provocó el colapso parcial de una vivienda en la comuna 7. El estruendo despertó a los vecinos que, alertados por los gritos de auxilio, acudieron con linternas y palas para rescatar a los atrapados.

El deslizamiento de tierra afectó principalmente a una familia, aunque la rápida reacción de la comunidad evitó su muerte - crédito Mitv Canal 20 / Facebook

Ante la información difundida, la hermana de la afectada, Janet Herrera Henao, relató a Blu Radio que Luz Dary Herrera Henao dormía junto a ella y dos menores de edad cuando la tierra sepultó parte de la casa. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barrancabermeja logró extraerla con vida tras intensas maniobras, pese al riesgo de nuevos derrumbes y las condiciones adversas.

Pese a que la familia quedó a salvo, perdió todos sus bienes materiales, incluida la tienda con la que se sostenían: “Mi hermana es comerciante, vendía en la casa, así nos ayudábamos. El lodo se llevó todo, ropa, muebles, mercancía, no nos quedó nada”, expresó.

Además, Janet describió la angustia de la familia ante la imposibilidad de movilizar a Luz Dary y la falta de un lugar donde recibirla tras el alta médica. “Uno no espera esto jamás, nunca habíamos pasado por una situación así. Pedimos colaboración y solidaridad, no tenemos dónde recibirla y no se puede mover, nos preocupa mucho”, aseguró.

Cabe mencionar que la emergencia no solo afectó a la familia Herrera Henao. De acuerdo con la Dirección de Gestión del Riesgo, 43 familias del barrio 9 de Agosto fueron caracterizadas y recibieron ayudas humanitarias.

La Alcaldía trabaja por entregar las ayudas a las personas afectadas - crédito X

Ante la gravedad de lo ocurrido, la directora de la entidad, Doralba Parada, invitó a la ciudadanía a sumarse a la campaña de solidaridad impulsada por la Alcaldía Distrital de Barrancabermeja. Las donaciones pueden entregarse en el edificio Superestrellas, segundo piso, donde funcionan las oficinas de la Dirección, o coordinarse a través de la línea celular 324 380 8821.

De acuerdo con lo dicho por la funcionaria, se solicitan especialmente elementos de aseo, pañales talla L, alimentos y frazadas para atender las necesidades más urgentes.

Hemos iniciado una campaña de solidaridad para ayudar a Luz Dary Herrera, dado esta situación tan lamentable que ha sucedido, que afortunadamente y gracias a Dios se encuentra a salvo, está fuera de peligro y le dieron 45 días de incapacidad, razón por la cual ustedes podrán entender que requiere de mucho apoyo, de mucha ayuda de todas esas personas de buen corazón que se quieran unir a esa noble causa”, indicó la vocera de la Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres Barrancabermeja.

Los ciudadanos fueron rescatados completamente
Los ciudadanos fueron rescatados completamente embarrados de lodo - crédito Colprensa

Entre tanto, se confirmó que el gobierno local, encabezado por el alcalde Jonathan Vázquez, mantiene presencia en el territorio y continúa evaluando los daños ocasionados por las lluvias y los movimientos en masa, mientras que las autoridades distribuyen alimentos, colchonetas y kits de aseo, y monitorean los puntos de mayor riesgo ante la persistencia de las precipitaciones en el Magdalena Medio.

Según la información oficial, cerca de 90 familias en distintas comunas de Barrancabermeja han resultado damnificadas por inundaciones y deslizamientos recientes.

Temas Relacionados

LluviasBarrancabermejaAludDeslizamiento de tierraLuz Dary HerreraColombia-Noticias

Más Noticias

Gobierno instala PMU tras ingreso de indígenas a la Universidad Nacional: se mantendrá durante las manifestaciones anunciadas en la ciudad

La presencia de manifestantes en el campus obligó a coordinar acciones entre entidades estatales para garantizar derechos de protesta, educación y movilidad, anticipando posibles alteraciones al orden público en la capital

Gobierno instala PMU tras ingreso

Anuncian decisión judicial en el caso de Luis Alberto Rendón, padre de Greeicy, por caso de secuestro y tortura

El juez que lleva el caso consideró el estado de salud y edad del papá de la artista antes de anunciar esta determinación

Anuncian decisión judicial en el

Edmundo González y Juan Guaidó, líderes opositores de régimen de Maduro, condenaron atentado contra activistas en Bogotá

Yendri Velásquez y Luis Peche fueron atacados a tiros cuando caminaban con normalidad en el barrio Cedritos, al norte de la capital colombiana, en hechos que aún son materia de investigación para las autoridades

Edmundo González y Juan Guaidó,

Colombiano fue detenido en España por participar en la violación de una niña de 8 años, autorizado por el padre de la menor

La rápida reacción de su madre permitió la intervención de las autoridades y la detención de los presuntos responsables

Colombiano fue detenido en España

Chontico Día y Noche resultados lunes 13 de octubre 2025: números ganadores de ambos sorteos

Estos juegos ofrecen a sus participantes diferentes oportunidades para ganar grandes premios

Chontico Día y Noche resultados
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Dos menores de 8 y

Dos menores de 8 y 6 años resultaron gravemente heridos tras pisar mina antipersona: uno de ellos perdió un brazo

Capturados cuatro implicados en atentado con moto bomba en el Huila que dejó dos muertos y 32 heridos: a Karla la delató un tatuaje

Peligroso cabecilla del Tren de Aragua prófugo en Chile murió al caer de un balcón en un edificio al sur de Medellín: intentaba escapar de la Policía

El crudo testimonio de los soldados heridos en ataque del ELN en Puerto Jordan: “De un momento a otro se escuchó un fuerte estruendo”

Ejército halló el cadáver de soldado que cayó al río Cimitarra en Yondó, Antioquia, tras hostigamiento del Clan del Golfo

ENTRETENIMIENTO

Las series más populares de

Las series más populares de Netflix en Colombia para engancharse este día

La inesperada reacción de Sofía Avendaño al enterarse del enfrentamiento entre Yina Calderón y La Jesuu: “Cómo así que demanda”

Andrea Valdiri presume su increíble cambio físico antes de su combate con Yina Calderón en ‘Stream Fighters 4′

La investigación sobre el asesinato de B King y Regio Clownn da nuevos detalles: conexiones con el narcotráfico son las principales hipótesis

Carolina Guerra se despachó en elogios hacia Donald Trump por la mediación del conflicto entre Israel y Hamas

Deportes

Estas es la posible sanción

Estas es la posible sanción a Alfredo Morelos de Atlético Nacional por supuestamente simular el penalti contra Boyacá Chicó en la Liga

Colombia vs. Canadá: hora y dónde ver el último partido de la Tricolor en la fecha FIFA de octubre

Los cuatro ciclistas colombianos que están sin equipo para el 2026: tres han ganado etapas en las grandes vueltas

Cabo Verde, la nación africana con apenas medio millón de población que puede ser rival de la selección Colombia en el Mundial 2026

Sebastián Villa en 57 segundos peleó con el árbitro, soltó un puñetazo, vio dos amarillas y se fue expulsado