Actualizan estado de salud de la mujer herida tras deslizamiento de tierra en Barrancabermeja

Las autoridades piden apoyar con donaciones a la familia afectada - crédito X

La recuperación de Luz Dary Herrera Henao tras el deslizamiento de tierra que destruyó su vivienda en el barrio 9 de Agosto de Barrancabermeja desató toda una movilización de solidaridad en la ciudad y preocupación por su estado de salud, por lo que las autoridades actualizaron el reporte durante la jornada del lunes 13 de octubre de 2025.

La mujer recibió el alta médica con 45 días de incapacidad, debido a la gravedad de las heridas, según informó la Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres Barrancabermeja Santander a Caracol Radio, teniendo en cuenta que su caso se ha convertido en símbolo de la emergencia que afecta a decenas de familias tras las intensas lluvias que azotaron la región.

El deslizamiento que dejó herida a la ciudadana ocurrió durante la madrugada del domingo 12 de octubre de 2025, cuando un fuerte aguacero provocó el colapso parcial de una vivienda en la comuna 7. El estruendo despertó a los vecinos que, alertados por los gritos de auxilio, acudieron con linternas y palas para rescatar a los atrapados.

El deslizamiento de tierra afectó principalmente a una familia, aunque la rápida reacción de la comunidad evitó su muerte - crédito Mitv Canal 20 / Facebook

Ante la información difundida, la hermana de la afectada, Janet Herrera Henao, relató a Blu Radio que Luz Dary Herrera Henao dormía junto a ella y dos menores de edad cuando la tierra sepultó parte de la casa. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barrancabermeja logró extraerla con vida tras intensas maniobras, pese al riesgo de nuevos derrumbes y las condiciones adversas.

Pese a que la familia quedó a salvo, perdió todos sus bienes materiales, incluida la tienda con la que se sostenían: “Mi hermana es comerciante, vendía en la casa, así nos ayudábamos. El lodo se llevó todo, ropa, muebles, mercancía, no nos quedó nada”, expresó.

Además, Janet describió la angustia de la familia ante la imposibilidad de movilizar a Luz Dary y la falta de un lugar donde recibirla tras el alta médica. “Uno no espera esto jamás, nunca habíamos pasado por una situación así. Pedimos colaboración y solidaridad, no tenemos dónde recibirla y no se puede mover, nos preocupa mucho”, aseguró.

Cabe mencionar que la emergencia no solo afectó a la familia Herrera Henao. De acuerdo con la Dirección de Gestión del Riesgo, 43 familias del barrio 9 de Agosto fueron caracterizadas y recibieron ayudas humanitarias.

La Alcaldía trabaja por entregar las ayudas a las personas afectadas - crédito X

Ante la gravedad de lo ocurrido, la directora de la entidad, Doralba Parada, invitó a la ciudadanía a sumarse a la campaña de solidaridad impulsada por la Alcaldía Distrital de Barrancabermeja. Las donaciones pueden entregarse en el edificio Superestrellas, segundo piso, donde funcionan las oficinas de la Dirección, o coordinarse a través de la línea celular 324 380 8821.

De acuerdo con lo dicho por la funcionaria, se solicitan especialmente elementos de aseo, pañales talla L, alimentos y frazadas para atender las necesidades más urgentes.

“Hemos iniciado una campaña de solidaridad para ayudar a Luz Dary Herrera, dado esta situación tan lamentable que ha sucedido, que afortunadamente y gracias a Dios se encuentra a salvo, está fuera de peligro y le dieron 45 días de incapacidad, razón por la cual ustedes podrán entender que requiere de mucho apoyo, de mucha ayuda de todas esas personas de buen corazón que se quieran unir a esa noble causa”, indicó la vocera de la Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres Barrancabermeja.

Los ciudadanos fueron rescatados completamente embarrados de lodo - crédito Colprensa

Entre tanto, se confirmó que el gobierno local, encabezado por el alcalde Jonathan Vázquez, mantiene presencia en el territorio y continúa evaluando los daños ocasionados por las lluvias y los movimientos en masa, mientras que las autoridades distribuyen alimentos, colchonetas y kits de aseo, y monitorean los puntos de mayor riesgo ante la persistencia de las precipitaciones en el Magdalena Medio.

Según la información oficial, cerca de 90 familias en distintas comunas de Barrancabermeja han resultado damnificadas por inundaciones y deslizamientos recientes.