Abuelo de Yina Calderón se expresó en contra de la empresaria en su pelea contra Andrea Valdiri: “Yinita no está muy bien entrenada”

El hombre aseguró que la empresaria no vencería si no tiene buen entrenamiento - crédito @yinacalderontv/IG

La inminente pelea de boxeo entre Yina Calderón y Andrea Valdiri en el evento organizado por Westcol ha generado no solo expectativas entre los seguidores de ambas creadoras de contenido, sino también reacciones inesperadas en el entorno familiar de Calderón.

Un video difundido en redes sociales por la hermana menor de la empresaria de fajas, mostró que el abuelo de Yina no confía plenamente en sus posibilidades de triunfo, una postura que la empresaria replicó en sus redes sociales y que ha motivado su decisión de tomar medidas ante la falta de respaldo.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Yina Calderón mostró avances en su entrenamiento de boxeo para el combate contra Andrea Valdiri en Stream Fighters 4 - crédito @yinacalderonoficial/Instagram

El combate, programado para el sábado 18 de octubre de 2025 en el Coliseo Med Plus de Bogotá, forma parte de la cuarta edición de Stream Figthers, un torneo de boxeo amateur que reunirá a diversas figuras reconocidas del ámbito digital, entre ellas, TheNino, ByKing, Milica, May Osorio, Shelao, Belosmaki, Karina García, Karely Ruiz, JH de la Cruz y Cistorata.

La expectativa en torno al enfrentamiento entre la DJ y Valdiri ha crecido, en parte, por la propuesta de Valdiri de disputar la pelea sin casco ni algún tipo de protecciones, una sugerencia que la propia Calderón rechazó argumentando motivos personales y profesionales, pues sabe que la bailarina barranquillera tiene mayor tamaño y podría lastimarla.

Yina Calderón y Andrea Valdiri sellaron en Medellín su pacto de irse a los golpes en vivo como parte de la cuarta versión de Stream Fighters de Westcol - crédito @andreavaldirisos/Instagram

En respuesta a la solicitud de Valdiri, Calderón expresó: “Como yo no soy tan egocéntrica como esta señora que está al lado mío, reconozco que ella es una gran rival, reconozco y sé perfectamente las cualidades de mis oponentes y sé perfectamente que yo no lo hago, que yo no boxeo. Entonces como no te subestimo y voy para un reality prefiero cuidar mi rostro porque no me da el tiempo para recuperarme”.

A pesar de la popularidad de Calderón, el apoyo familiar no parece ser unánime. En el video compartido por su hermana, se observa cómo la esposa del abuelo intenta persuadirlo para que exprese su respaldo a Yina en la pelea.

Tras un momento de silencio, el abuelo finalmente comenta: “Por la sencilla razón de que, que de pronto Yinita no está muy entrenada, pero si de pronto está entrenada, puede ganar Yina. Sí. Porque, pues, si no está entrenada, pues...”, una declaración que fue interpretada como una muestra de escepticismo respecto a las posibilidades de Calderón frente a Andrea Valdiri.

Las dudas de la empresaria sobre el enfrentamiento y la presión mediática han inquietado a su entorno, mientras la expectativa crece por su presentación frente a Andrea Valdiri - crédito @stream_fighters/ Instagram

La reacción del abuelo, sumada a la difusión del video por parte de Juliana Calderón y la posterior réplica de Yina Calderón en sus redes, ha añadido un matiz personal al evento, evidenciando que la confianza en la preparación de la influencer no es compartida por todos en su círculo cercano: “Yina no cuenta con el respaldo de su familia tampoco, solo las gaminas de las hermanas”; “ahí si como quien dice, que entre el diablo y escoja, porque la familia ya la abandonó; “jajajaja el abuelo es muy sincero al parecer”, entre otros.

Mamá de Yina Calderón está preocupada

Yina Calderón admitió públicamente a través de sus redes sociales su preocupación y la de su familia por su próxima participación en Stream Fighters 4, el evento de boxeo organizado por Westcol que se realizará el sábado 18 de octubre en el Coliseo MedPlus de Bogotá.

Calderón confesó que su padre y hermanas le han confesado la preocupación por la pelea en Stream Fighters - crédito @greidishernandez1992/ TikTok

La empresaria e influenciadora ha sido tendencia en los últimos días por sus declaraciones sobre este evento, incluso mostró dudas acerca de su presencia en la competencia. Esto teniendo en cuenta que la pelea será contra la barranquillera Andrea Valdiri.

“Mis papás están muy preocupados, pero la persona más preocupada de todas es mi hermana Leonela. Entonces obviamente yo digo: señor bendito”, confesó Yina Calderón en una de sus más recientes intervenciones en redes.