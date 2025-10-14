Colombia

Abuelo de Yina Calderón se expresó en contra de la empresaria en su pelea contra Andrea Valdiri: “Yinita no está muy bien entrenada”

Un video viralizado por Juliana Calderón mostró al familiar de la empresaria expresando escepticismo sobre su preparación, lo que ha generado reacciones y memes entre los seguidores de ambas creadoras digitales

Iván Gaitán

Por Iván Gaitán

Guardar
El hombre aseguró que la empresaria no vencería si no tiene buen entrenamiento - crédito @yinacalderontv/IG

La inminente pelea de boxeo entre Yina Calderón y Andrea Valdiri en el evento organizado por Westcol ha generado no solo expectativas entre los seguidores de ambas creadoras de contenido, sino también reacciones inesperadas en el entorno familiar de Calderón.

Un video difundido en redes sociales por la hermana menor de la empresaria de fajas, mostró que el abuelo de Yina no confía plenamente en sus posibilidades de triunfo, una postura que la empresaria replicó en sus redes sociales y que ha motivado su decisión de tomar medidas ante la falta de respaldo.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Yina Calderón mostró avances en
Yina Calderón mostró avances en su entrenamiento de boxeo para el combate contra Andrea Valdiri en Stream Fighters 4 - crédito @yinacalderonoficial/Instagram

El combate, programado para el sábado 18 de octubre de 2025 en el Coliseo Med Plus de Bogotá, forma parte de la cuarta edición de Stream Figthers, un torneo de boxeo amateur que reunirá a diversas figuras reconocidas del ámbito digital, entre ellas, TheNino, ByKing, Milica, May Osorio, Shelao, Belosmaki, Karina García, Karely Ruiz, JH de la Cruz y Cistorata.

La expectativa en torno al enfrentamiento entre la DJ y Valdiri ha crecido, en parte, por la propuesta de Valdiri de disputar la pelea sin casco ni algún tipo de protecciones, una sugerencia que la propia Calderón rechazó argumentando motivos personales y profesionales, pues sabe que la bailarina barranquillera tiene mayor tamaño y podría lastimarla.

Yina Calderón y Andrea Valdiri
Yina Calderón y Andrea Valdiri sellaron en Medellín su pacto de irse a los golpes en vivo como parte de la cuarta versión de Stream Fighters de Westcol - crédito @andreavaldirisos/Instagram

En respuesta a la solicitud de Valdiri, Calderón expresó: “Como yo no soy tan egocéntrica como esta señora que está al lado mío, reconozco que ella es una gran rival, reconozco y sé perfectamente las cualidades de mis oponentes y sé perfectamente que yo no lo hago, que yo no boxeo. Entonces como no te subestimo y voy para un reality prefiero cuidar mi rostro porque no me da el tiempo para recuperarme”.

A pesar de la popularidad de Calderón, el apoyo familiar no parece ser unánime. En el video compartido por su hermana, se observa cómo la esposa del abuelo intenta persuadirlo para que exprese su respaldo a Yina en la pelea.

Tras un momento de silencio, el abuelo finalmente comenta: “Por la sencilla razón de que, que de pronto Yinita no está muy entrenada, pero si de pronto está entrenada, puede ganar Yina. Sí. Porque, pues, si no está entrenada, pues...”, una declaración que fue interpretada como una muestra de escepticismo respecto a las posibilidades de Calderón frente a Andrea Valdiri.

Las dudas de la empresaria
Las dudas de la empresaria sobre el enfrentamiento y la presión mediática han inquietado a su entorno, mientras la expectativa crece por su presentación frente a Andrea Valdiri - crédito @stream_fighters/ Instagram

La reacción del abuelo, sumada a la difusión del video por parte de Juliana Calderón y la posterior réplica de Yina Calderón en sus redes, ha añadido un matiz personal al evento, evidenciando que la confianza en la preparación de la influencer no es compartida por todos en su círculo cercano: “Yina no cuenta con el respaldo de su familia tampoco, solo las gaminas de las hermanas”; “ahí si como quien dice, que entre el diablo y escoja, porque la familia ya la abandonó; “jajajaja el abuelo es muy sincero al parecer”, entre otros.

Mamá de Yina Calderón está preocupada

Yina Calderón admitió públicamente a través de sus redes sociales su preocupación y la de su familia por su próxima participación en Stream Fighters 4, el evento de boxeo organizado por Westcol que se realizará el sábado 18 de octubre en el Coliseo MedPlus de Bogotá.

Calderón confesó que su padre y hermanas le han confesado la preocupación por la pelea en Stream Fighters - crédito @greidishernandez1992/ TikTok

La empresaria e influenciadora ha sido tendencia en los últimos días por sus declaraciones sobre este evento, incluso mostró dudas acerca de su presencia en la competencia. Esto teniendo en cuenta que la pelea será contra la barranquillera Andrea Valdiri.

“Mis papás están muy preocupados, pero la persona más preocupada de todas es mi hermana Leonela. Entonces obviamente yo digo: señor bendito”, confesó Yina Calderón en una de sus más recientes intervenciones en redes.

Temas Relacionados

Yina Calderón Andrea Valdiri WestCol Juliana Calderón Stream FigthersAbuelo de Yina CalderónColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

La Valdiri contestó a la hermana de Yina Calderón por las amenazas que lanzaron en su programa: “Abogada de Temu”

La bailarina defendió a La Jesuu y dirigió fuertes palabras a la abogada, y le advirtió que sus actitudes, según Valdiri, contradicen la ética y podrían tener consecuencias legales en redes sociales

La Valdiri contestó a la

La SAE se pronunció tras solicitud de Gustavo Petro enviar oro incautado para reconstrucción de Gaza: no descartó la viabilidad de la orden

La Sociedad de Activos Especiales comenzó evaluaciones técnicas y legales para determinar si el oro bajo su administración puede destinarse a la reconstrucción en Gaza

La SAE se pronunció tras

Procuraduría abre acción preventiva contra CRC por requerir información de medios; alerta sobre posible censura y vulneración de prensa

La entidad advierte sobre posibles riesgos para la libertad de prensa, la autonomía editorial y la confidencialidad de las fuentes, y exige aclaraciones sobre la voluntariedad y el uso de los datos solicitados

Procuraduría abre acción preventiva contra

Denuncia de violento asalto que destruyó puesto de arepas en Bogotá: víctima pide justicia por pérdida total de su negocio

La joven relató que fue golpeada y amenazada por una deuda ajena, lo que resultó en la destrucción de su emprendimiento en la localidad de Bosa

Denuncia de violento asalto que

Colombia vs. Argentina: hora y dónde ver el partido por la semifinal de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA

La Tricolor quiere superar la histórica participación en el Mundial 2003, cuando de la mano de Reinaldo Rueda y una generación dorada de futbolistas colombianos terminaron en el tercer puesto

Colombia vs. Argentina: hora y
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Dos menores de 8 y

Dos menores de 8 y 6 años resultaron gravemente heridos tras pisar mina antipersona: uno de ellos perdió un brazo

Capturados cuatro implicados en atentado con moto bomba en el Huila que dejó dos muertos y 32 heridos: a Karla la delató un tatuaje

Peligroso cabecilla del Tren de Aragua prófugo en Chile murió al caer de un balcón en un edificio al sur de Medellín: intentaba escapar de la Policía

El crudo testimonio de los soldados heridos en ataque del ELN en Puerto Jordan: “De un momento a otro se escuchó un fuerte estruendo”

Ejército halló el cadáver de soldado que cayó al río Cimitarra en Yondó, Antioquia, tras hostigamiento del Clan del Golfo

ENTRETENIMIENTO

Quién es Luis Alberto Rendón,

Quién es Luis Alberto Rendón, músico y padre de Greeicy Rendón, involucrado en presunto caso de secuestro y tortura

Yina Calderón enfrentaría dura sanción si no se presenta en ‘Stream Fighters’: esta es la millonada que le tendría que pagar a Westcol

Karina García contó cuánto dinero pagó por cada una de las carillas de su nuevo diseño de sonrisa: más de un salario mínimo por diente

Yina Calderón respondió a supuestas amenazas del novio de Andrea Valdiri: “Eres una carnicera activa”

Yina Calderón contó que debió subir de peso para quedar a la par en la pelea contra Andrea Valdiri: “Estoy gruesita”

Deportes

Elogios provenientes desde Europa a

Elogios provenientes desde Europa a Néiser Villarreal por su gran actuación con Colombia en el Mundial Sub-20: “Representa el sueño de su vida”

Colombia vs. Canadá - EN VIVO: siga aquí el partido de la Tricolor en Nueva York en la fecha FIFA de octubre

Técnico de la selección Colombia Sub-20 bajó de las nubes a jugadores e hinchas de cara al duelo decisivo ante Argentina: “No hemos conseguido nada”

Egan Bernal sigue subiendo posiciones en el ráanking UCI y se acerca al top 30 de los mejores del mundo

Así fue la única semifinal que jugó Colombia en el Mundial Sub-20: esta es la historia