Colombia

Reducción de la jornada laboral no evita malas noticias sobre el actual desempeño de millones de trabajadores colombianos

Un informe de la Ocde advierte sobre el impacto de la informalidad y la baja eficiencia en el desarrollo social y económico nacional

Juan Escobar Fernández

Por Juan Escobar Fernández

Guardar
La jornada laboral en Colombia
La jornada laboral en Colombia empezó a tener reducciones desde 2023 - crédito Luisa González/Reuters

Colombia lidera el listado de países con más horas trabajadas al año, pero su productividad laboral permanece entre las más bajas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde). La paradoja, en la que largas jornadas no se traducen en mayor eficiencia ni en mejores condiciones para los trabajadores, persiste a pesar de los recientes esfuerzos legales por reducir la duración de la semana laboral.

Según la misma, el país enfrenta desafíos estructurales en eficiencia y formalización, con consecuencias económicas y sociales de gran magnitud. Además, el Compendium of Productivity Indicators 2024 de la entidad, Colombia registra un promedio de 2.288 horas trabajadas por persona al año, con lo que supera a México (2.226 horas) y Costa Rica (2.149 horas), y se sitúa muy por encima de Chile, Corea del Sur e Israel.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Sin embargo, la productividad por hora trabajada en Colombia apenas alcanza entre USD19 ($74.100) y USD20 ($78.000) de Producto Interno Bruto (PIB), mientras que el promedio de los países miembros de la organización supera los USD60 ($234.000) por hora.

La productividad por hora trabajada
La productividad por hora trabajada en Colombia no pasa de los USD20 - crédito Dado Ruvic/Reuters

Desde 2023, el país aplica la Ley 2101 de 2021, que establece una reducción progresiva de la jornada laboral semanal sin disminuir el salario ni afectar los derechos de los trabajadores.

El límite pasó de 48 a 47 horas en 2023, bajó a 46 en 2024, se redujo a 44 en 2025 y se prevé que en 2026 la jornada quede en 42 horas semanales, alineándose con los estándares de varios países de la organización. No obstante, a pesar de estos ajustes, Colombia sigue figurando entre las naciones con jornadas más extensas tanto en la región como en el ámbito internacional.

Impacto económico de la baja productividad y la informalidad laboral

Un estudio reciente del Consejo Colombiano de Seguridad (CCS) advierte que, si las tendencias actuales persisten, el país podría enfrentar pérdidas acumuladas cercanas a los $450 billones para 2030, debido a la imposibilidad de cumplir con los compromisos del Objetivo de Desarrollo Sostenible 8 (ODS 8), que promueve el trabajo decente y el crecimiento económico sostenible.

El desempleo en Colombia se
El desempleo en Colombia se ubica en 8,6%, según el Dane - crédito Luisa González/Reuters

El análisis del CCS se basa en dos indicadores clave.

  • Productividad laboral: establece como meta un incremento anual del 3% en el PIB por persona empleada para 2030. Sin embargo, entre 2015 y 2023, el crecimiento promedio fue de solo 1,57% anual. Con un PIB estimado en $1.700 billones y una población ocupada de 23,3 millones de personas en 2024, el promedio anual por trabajador es de $72,96 millones. Si el crecimiento de la productividad se mantiene en el nivel actual, la diferencia acumulada respecto a la meta podría alcanzar los $243 billones en 2030.
  • Formalización laboral: revela que la tasa de formalidad apenas llega al 43,2% en 2025, lejos del objetivo del 60% para 2030. Esto implica que cerca de 3,9 millones de trabajadores permanecen en la informalidad. Según el CCS, la informalidad puede reducir la productividad hasta en un 29%, lo que se traduce en una pérdida adicional de $207 billones en los próximos cinco años si no se logra avanzar hacia la formalización del empleo.

Qué tan graves son las cifras

La presidenta ejecutiva del CCS, Adriana Solano Luque, resaltó la gravedad de estas cifras: “Estas pérdidas representan menores recursos disponibles para inversión social, desarrollo productivo y mejoras en la calidad del empleo, comprometiendo así el avance hacia un crecimiento económico inclusivo y sostenible del país”.

Además, advirtió que la falta de formalización implica una menor contribución al recaudo de impuestos y aportes parafiscales, lo que limita la capacidad del Estado para financiar servicios públicos esenciales como salud, educación, infraestructura y protección social.

La informalidad laboral en Colombia
La informalidad laboral en Colombia está cerca del 60% - crédito Ismael Herrero/EFE

“Esta cifra refleja no solo un rezago en términos de producción y generación de valor agregado, sino también una pérdida significativa de recursos fiscales potenciales. La ausencia de formalización implica una menor contribución al recaudo de impuestos y aportes parafiscales, lo que limita la capacidad del Estado para financiar bienes y servicios públicos esenciales, como salud, educación, infraestructura y protección social”, afirmó Solano Luque.

Dicho estudio del CCS también destaca que la informalidad afecta de manera desigual a los distintos tamaños de empresas. Solo el 14,6% de los ocupados en microempresas son formales, frente al 79,9% en pequeñas empresas, y al 94,3% y 97,4% en medianas y grandes, respectivamente. La brecha evidencia la necesidad de enfocar los esfuerzos en el fortalecimiento del sector micro y pequeño, donde se concentra el mayor rezago en formalización.

Estrategias para mejorar la productividad y la formalización

Para revertir esta tendencia, el CCS propone una hoja de ruta integral que incluye alianzas estratégicas entre Gobierno, empresas, academia y gremios, así como la promoción de beneficios tributarios y programas de cofinanciación para empresas que generen empleo decente. También recomienda ratificar la Recomendación No. 204 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la transición de la economía informal a la formal, fomentar la creación y regularización de empresas, en especial mipymes, e impulsar programas de formación técnica y profesional.

Otras acciones sugeridas incluyen:

  • Divulgación de buenas prácticas laborales
  • Evaluación periódica de las estrategias implementadas
  • Incorporación de enfoques diferenciales para atender las necesidades de poblaciones vulnerables.

Temas Relacionados

Reducción Jornada LaboralJornada LaboralNoticiasTrabajadoresDólarColombia-EconomíaColombia-Noticias

Más Noticias

Un mono capuchino era transportado en un bus intermunicipal en Cali: así fue la intervención de las autoridades

La intervención policial evitó el sufrimiento de un animal confinado y derivó en la detención de un individuo, que quedó a disposición de la Fiscalía por delitos ambientales relacionados con especies protegidas

Un mono capuchino era transportado

Mató a puñaladas a su hermano e hirió a su padre durante una discusión al interior del hogar

El señalado agresor fue arrestado, mientras que el papá de los involucrados resultó herido

Mató a puñaladas a su

Daniel Quintero arremetió contra Margarita Rosa de Francisco y la acusa de usar un montaje del uribismo: “No todo vale”

La actriz y activista progresista declaró que el voto en la consulta del Pacto Histórico debe centrarse en Carolina Corcho o Iván Cepeda; para ella, apoyar al exalcalde de Medellín sería repetir los errores de 2022 con Rodolfo Hernández

Daniel Quintero arremetió contra Margarita

Red de seguridad ilícita: exoficiales del Ejército estarían vinculados con grandes narcotraficantes extranjeros

Las autoridades abrieron una investigación sobre el uso de armas de fuego entregadas por la Fuerza Armada a exmilitares detenidos en Llanogrande, que presuntamente las utilizaron para proteger a capos

Red de seguridad ilícita: exoficiales

Petro ‘sacó pecho’ por reducción de deuda externa y lanzó varias pullas: “La oposición llama, por ignorancia, derroche”

Un nuevo reporte económico abrió la puerta a reacciones desde el Gobierno; mientras el presidente resalta lo que considera una señal positiva en materia fiscal, voces críticas insisten en mirar el panorama completo

Petro ‘sacó pecho’ por reducción
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Dos menores de 8 y

Dos menores de 8 y 6 años resultaron gravemente heridos tras pisar mina antipersona: uno de ellos perdió un brazo

Capturados cuatro implicados en atentado con moto bomba en el Huila que dejó dos muertos y 32 heridos: a Karla la delató un tatuaje

Peligroso cabecilla del Tren de Aragua prófugo en Chile murió al caer de un balcón en un edificio al sur de Medellín: intentaba escapar de la Policía

El crudo testimonio de los soldados heridos en ataque del ELN en Puerto Jordan: “De un momento a otro se escuchó un fuerte estruendo”

Ejército halló el cadáver de soldado que cayó al río Cimitarra en Yondó, Antioquia, tras hostigamiento del Clan del Golfo

ENTRETENIMIENTO

Daniela Álvarez estará en el

Daniela Álvarez estará en el ‘Victoria’s Secret Fashion Show 2025’: podría caminar a ritmo de Karol G

‘Desafío Siglo XXI’: Grecia le dedicó un mensaje a su novio tras los polémicos “arrunchis” con Zambrano

J Balvin y Valentina Ferrer le cumplieron un sueño a su pequeño hijo durante una fiesta en su honor

Top 10 K-pop de iTunes Colombia: Jisoo lidera el ranking de los artistas más escuchados del momento

Top 10 Netflix Colombia: “Caramelo” encabeza el ranking de películas imprescindibles del momento

Deportes

Vinculan a directivo del América

Vinculan a directivo del América de Cali en la violenta agresión a árbitros durante partido del equipo sub-17: esta es la denuncia de la comisión arbitral

Deportivo Cali dio el golpe: eliminó a São Paulo y clasificó a la semifinal de la Copa Libertadores femenina

Violenta agresión: Plantel del equipo sub-17 de América de Cali y fanáticos persiguieron y golpearon a los árbitros en pleno partido

Así quedó la selección Colombia en el Ranking FIFA tras la victoria contra México: se acercó a ser cabeza de grupo en el Mundial

James Rodríguez en el top 3 de máximos asistidores de las selecciones de Suramérica: solo lo superan Lionel Messi y Neymar Jr