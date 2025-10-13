Colombia

Estas son las tradiciones que hacen a la navidad colombiana tan especial, según chilenas

Las mujeres residentes en el país están emocionadas por vivir por primera vez las particulares festividades

Julieth Cicua Caballero

Por Julieth Cicua Caballero

Guardar
Las mujeres contaron emocionadas que
Las mujeres contaron emocionadas que esta será la primera navidad que viven en Colombia - crédito @aledelbaul / Instagram

La Navidad en Colombia y en Chile se vive de formas muy distintas, y para quienes cambian de país en estas fechas, el contraste se transforma en una aventura cultural llena de sorpresas, emociones y nuevos rituales.

Así lo expresan dos chilenas residentes en Colombia, quienes, en un video compartido a través de la cuenta de Instagram @aledelbaul, donde siguiendo las tradiciones, ya están armando el árbol de navidad, contaron con entusiasmo cuáles son las tradiciones que esperan experimentar por primera vez.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Lo más llamativo, según relatan, es descubrir el tejido social y familiar que caracteriza las celebraciones decembrinas al norte de los Andes.

Las mujeres contaron las 3 cosas que más esperan vivir este diciembre - crédito @aledelbaul / Instagram

Uno de los elementos centrales de la Navidad colombiana es la costumbre de las novenas, que no solo representa una práctica religiosa, sino que se convierte en un festival de convivencia social. Desde el 16 hasta el 24 de diciembre, familias y amigos se reúnen cada noche en diferentes casas, armando un itinerario de visitas que pone en movimiento barrios enteros.

“Se juntan un grupo de amigos y familiares una vez en cada casa del 16 al 24 de diciembre a comer buñuelos, natilla, cantar villancicos. Es un momento íntimo, bonito, único, especial, me encanta”, afirman.

Las chilenas reconocen que las novenas generan un ambiente cálido e íntimo durante la previa a la Navidad, algo que no existe en Chile, donde la festividad se concentra principalmente en la noche del 24 y la entrega de regalos.

Otro aspecto que les resulta fascinante son los villancicos colombianos. Si bien ambas culturas comparten la música navideña, la interpretación y el ambiente difieren profundamente. Mientras que en Chile los villancicos suelen mantener un tono pausado y solemne, en Colombia las melodías se tornan alegres y bailables, casi como en una fiesta de Año Nuevo.

Los buñuelos siguen siendo uno
Los buñuelos siguen siendo uno de los favoritos para la temporada navideña - crédito Premier

Las chilenas mencionan el parecido con la música de Tommy Rey en Chile, vinculando el ritmo a la amabilidad y calidez de ciudades como Cali, donde las celebraciones decembrinas parecen una extensión de la alegría cotidiana.

La magia de la Navidad en Colombia también se expresa en la Noche de las Velitas, el 7 de diciembre. “El 7 de diciembre, van los colombianos y ponen velitas en los espacios públicos, puede ser una plaza, pueden ir en familia, si estás en una ciudad diferente de tu familia puedes ir solo porque el sentido de esto en el fondo es pedir por tus seres queridos, orar y tener buenos deseos”

Mientras se preparan para su primera Navidad en Colombia (buscando dónde prender velitas, qué panaderías venden los mejores buñuelos y natillas, y organizando la decoración del árbol), también es inevitable comparar con las tradiciones chilenas.

En Chile, la Navidad gira en torno a la llegada del Viejito Pascuero, nombre localmente entrañable para Santa Claus. El personaje reparte sagradamente los regalos la noche del 24, y su imagen forma parte de la Navidad llamada “Pascua” en Chile, terminología que tiene sus raíces en la significación religiosa de la fecha.

El pan de pascua chileno
El pan de pascua chileno se ve similar al panettone, no obstante, tiene algunos ingredientes diferentes - crédito cocinachilena.cl

Una costumbre dulce que distingue la Navidad chilena es la preparación de un pan navideño hecho con jengibre, miel, frutos confitados, nueces y almendras. De probable herencia alemana o italiana, se le considera el inicio extraoficial de la temporada. A esto se suma una bebida alcohólica tradicional, cola de mono, preparada con agua ardiente, café, azúcar y vainilla.

El clima es otra gran diferencia: mientras en Colombia el frío andino invita a bebidas calientes y reuniones en casa, en Chile diciembre anuncia pleno verano. Las familias optan por celebrar cerca del mar, en playas como Valparaíso, Las Salinas o Reñaca. El calor transforma la Navidad en un evento al aire libre.

Así, aunque los símbolos y la alegría están siempre presentes, cada país imprime a la Navidad el sello único de su historia, geografía y cultura. Quienes tienen la oportunidad de vivir ambas, descubren que, más allá de las diferencias, el verdadero espíritu navideño encuentra siempre la forma de unir y celebrar.

Temas Relacionados

Navidad en ColombiaChilenas en ColombiaDía de velitasBuñuelosColombia-Noticias

Más Noticias

Vicky Dávila respondió a Petro por decir que Colombia no quiere un Benjamín Netanyahu como Presidente: “Quiere un líder”

La precandidata presidencial cuestionó las afirmaciones del presidente Gustavo Petro, asegurando que Colombia necesita un dirigente que “enfrente a los criminales y que no los abrace”

Vicky Dávila respondió a Petro

Registrador Nacional anunció las nuevas tecnologías que implementarán para blindar las elecciones de 2026: “Hemos avanzado mucho”

La entidad electoral implementará biometría, automatización y nuevas aplicaciones digitales para fortalecer la transparencia, agilizar resultados y garantizar la seguridad en los próximos comicios presidenciales y legislativos en Colombia

Registrador Nacional anunció las nuevas

Paloma Valencia le pidió a Gustavo Petro no tergiversar lema del Centro Democrático: “Eso exige que el presidente se dedique a trabajar, trabajar y trabajar”

La senadora pidió al mandatario enfocarse en sus funciones, en medio de un nuevo cruce de declaraciones públicas entre ambos líderes políticos en redes sociales

Paloma Valencia le pidió a

Brutal riña en Soledad, Atlántico: hombre murió apuñalado después de una fiesta

Ronald Enrique Goethe Medina, de 39 años, compartió horas antes del ataque con quien después sería su verdugo

Brutal riña en Soledad, Atlántico:

Enrique Gómez respondió al senador Ariel Ávila por cuestionar la lealtad que tiene con la fuerza pública: “Torta burocrática”

El director del partido Movimiento Nacional acusó al senador de la Alianza Verde de ser un supuesto defensor de las extintas Farc

Enrique Gómez respondió al senador
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Dos menores de 8 y

Dos menores de 8 y 6 años resultaron gravemente heridos tras pisar mina antipersona: uno de ellos perdió un brazo

Capturados cuatro implicados en atentado con moto bomba en el Huila que dejó dos muertos y 32 heridos: a Karla la delató un tatuaje

Peligroso cabecilla del Tren de Aragua prófugo en Chile murió al caer de un balcón en un edificio al sur de Medellín: intentaba escapar de la Policía

El crudo testimonio de los soldados heridos en ataque del ELN en Puerto Jordan: “De un momento a otro se escuchó un fuerte estruendo”

Ejército halló el cadáver de soldado que cayó al río Cimitarra en Yondó, Antioquia, tras hostigamiento del Clan del Golfo

ENTRETENIMIENTO

La investigación sobre el asesinato

La investigación sobre el asesinato de B King y Regio Clownn da nuevos detalles: conexiones con el narcotráfico son las principales hipótesis

Carolina Guerra se despachó en elogios hacia Donald Trump por la mediación del conflicto entre Israel y Hamas

DJ Exotic asegura que video de Marcela Reyes pateando la puerta fue planeado: “Ya se habían acabado las cosas”

James Rodríguez y David Ospina protagonizan un baile familiar tras la victoria de Colombia ante México

Daniela Álvarez estará en el ‘Victoria’s Secret Fashion Show 2025’: podría caminar a ritmo de Karol G

Deportes

Los cuatro ciclistas colombianos que

Los cuatro ciclistas colombianos que están sin equipo para el 2026: tres han ganado etapas en las grandes vueltas

Cabo Verde, la nación africana con apenas medio millón de población que puede ser rival de la selección Colombia en el Mundial 2026

Sebastián Villa en 57 segundos peleó con el árbitro, soltó un puñetazo, vio dos amarillas y se fue expulsado

Miguel Borja se volvió viral por número escrito en la palma de su mano durante el último partido de River Plate

Colombia tiene nuevo rival en la Copa del Mundial de la FIFA 2026: estas son las 21 selecciones clasificadas