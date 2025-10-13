Colombia

Enfrentamiento entre ELN y disidencias de las Farc causa crisis humanitaria y confinamiento de más de 500 familias en Buenaventura

Más de 1.400 personas permanecen confinadas por los combates diarios y el aumento de violaciones a derechos humanos, según la Defensoría

Yeison Andrés López Romero

Por Yeison Andrés López Romero

Guardar
Organizaciones sociales reclaman mayor presencia
Organizaciones sociales reclaman mayor presencia estatal y protección efectiva para las comunidades rurales - Crédito Captura de pantalla/Montaje Infobae

Las autoridades de Buenaventura confirmaron la autenticidad de un video que circula en redes sociales y que muestra a hombres armados enfrentándose a plena luz del día en una calle del sector La Colonia, corregimiento Bajo Calima.

Estos combates corresponden a recientes choques entre guerrilleros del frente de guerra occidental del ELN y miembros de la columna Wilson González del frente Jaime Martínez, perteneciente a las disidencias de las Farc.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El personero municipal, Jefferson Potes, indicó que los combates en la zona rural del distrito “son casi diarios y han provocado una crisis humanitaria sostenida”.

De acuerdo con la información de la Personería y la Defensoría del Pueblo, más de 500 familias permanecen confinadas, enfrentando riesgo de desplazamiento forzado y dificultades extremas para acceder a alimentos y servicios básicos.

La Defensoría del Pueblo detalló
La Defensoría del Pueblo detalló que, solo en el último mes, se han registrado al menos 15 enfrentamientos armados en la zona - crédito Defensoría del Pueblo

“Estas comunidades están confinadas, literalmente aguantando hambre. El Estado se comprometió a protegerlas cuando regresaron al territorio, pero los enfrentamientos continúan y los grupos armados se pasean por el casco urbano como si fueran autoridad. Falta presencia efectiva de la fuerza pública”, expresó Potes.

La Defensoría del Pueblo detalló que, solo en el último mes, se han registrado al menos 15 enfrentamientos armados en la zona, lo cual agrava la situación de inseguridad y temor. Uno de los principales riesgos identificados por las entidades es el reclutamiento forzado de menores, que se ha incrementado ante la continuidad de las hostilidades.

Datos oficiales consignados por el medio citado señalaron que 516 familias, 1.419 personas, del Consejo Comunitario de La Colonia siguen confinadas.

En esta población se han denunciado violaciones a derechos humanos, incluidas desapariciones forzadas, asesinatos selectivos, violencia sexual y uso de drones para ataques. Además, la ocupación ilegal de viviendas es un problema persistente documentado por la Defensoría.

El mes de septiembre de 2025 trajo episodios de especial alarma: según los registros, hubo incursiones armadas en instituciones educativas, patrullajes ilegales en zonas habitadas y el lanzamiento de una granada cerca del Sena, que dejó dos mujeres gravemente heridas.

Enfrentamientos entre el ELN y
Enfrentamientos entre el ELN y las Farc afectan a más de 500 familias en Buenaventura - redes sociales

En este contexto, el obispo de Buenaventura, Monseñor Rubén Darío Jaramillo, pidió públicamente el fin de la violencia armada.

“Elevamos una voz al cielo para que mueva los corazones de las personas violentas y dejen a la comunidad en paz. Que Dios nos bendiga y que las autoridades cumplan su compromiso de proteger a la comunidad”, dijo.

Ante la situación, la Fuerza Naval del Pacífico afirmó que mantiene operaciones en la región, aunque no reconoció conocimiento directo de los combates más recientes.

En paralelo, la Personería comunicó que los grupos criminales Shottas y Espartanos estarían cumpliendo un acuerdo de cese al fuego en el casco urbano de Buenaventura, aunque las extorsiones y hurtos persisten y ambas bandas continúan en la mesa sociojurídica de paz con el Gobierno Nacional

Alerta en Buenaventura por aumento de secuestros y abusos a menores, la comunidad exige acciones urgentes

La ciudad de Buenaventura atraviesa una profunda preocupación colectiva tras el aumento de denuncias por secuestros y abusos sexuales de menores.

Habitantes de Buenaventura consideran insuficientes
Habitantes de Buenaventura consideran insuficientes las intervenciones estatales ante el poder de las bandas criminales - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Comunidades y organizaciones sociales señalan la creciente presencia de bandas criminales responsables de estos delitos, especialmente en sectores donde la institucionalidad es débil.

Testimonios revelan que los líderes de estos grupos retienen y agreden a menores en viviendas utilizadas como sitios de cautiverio.

“Que a una niña bajo presión y sin su consentimiento la encierran en cualquier sitio y la tienen allá 435 días. Abusándola sexualmente varios hombres, ni siquiera es uno, son varios hombres porque la vieron bonita”, denunció una concejal local.

Por su parte, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar indicó que trabaja junto a autoridades y la Policía de Infancia y Adolescencia para proteger a niños y adolescentes, pero los esfuerzos institucionales resultan insuficientes ante la magnitud de la violencia.

La última alerta surgió tras el ataque a una adolescente de 16 años por parte de una banda criminal cuando salía de su colegio el 19 de septiembre de 2025. La comunidad exige respuestas urgentes y efectivas frente al accionar de estas estructuras.

Temas Relacionados

FarcDisidencias de las FarcELNCrisis humanitaria en BuenaventuraCrisis en BuenaventuraColombia-Noticias

Más Noticias

Carolina Guerra se despachó en elogios hacia Donald Trump por la mediación del conflicto entre Israel y Hamas

Comentarios de la actriz colombiana acerca del presidente estadounidense y su impacto en el diálogo regional encendieron discusiones digitales sobre sus posturas políticas

Carolina Guerra se despachó en

Asesinato en Santander: joven fue baleado frente a un local de comidas rápidas, tenía antecedentes judiciales

Cristian Bautista de 20 años, presuntamente, pertenecía a un grupo criminal del sector vinculado al control del microtráfico

Asesinato en Santander: joven fue

Extranjeros y nacionales no entienden el significado de popular grosería colombiana

A partir del video, varias personas trataron de dar su propio significado según el contexto y el país

Extranjeros y nacionales no entienden

Miguel Borja se volvió viral por número escrito en la palma de su mano durante el último partido de River Plate

El delantero alcanzó a Juan Pablo Ángel en la cima de los máximos goleadores colombianos en el conjunto Millonarios, a pesar del mal momento colectivo e individual en la Liga Argentina

Miguel Borja se volvió viral

Gustavo Petro confirmó que Colombia presentará ante la ONU la propuesta de un ejército mundial para la reconstrucción de Gaza

El mandatario colombiano afirmó que el oro incautado por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) a narcotraficantes será enviado para atención médica a menores en Gaza

Gustavo Petro confirmó que Colombia
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Dos menores de 8 y

Dos menores de 8 y 6 años resultaron gravemente heridos tras pisar mina antipersona: uno de ellos perdió un brazo

Capturados cuatro implicados en atentado con moto bomba en el Huila que dejó dos muertos y 32 heridos: a Karla la delató un tatuaje

Peligroso cabecilla del Tren de Aragua prófugo en Chile murió al caer de un balcón en un edificio al sur de Medellín: intentaba escapar de la Policía

El crudo testimonio de los soldados heridos en ataque del ELN en Puerto Jordan: “De un momento a otro se escuchó un fuerte estruendo”

Ejército halló el cadáver de soldado que cayó al río Cimitarra en Yondó, Antioquia, tras hostigamiento del Clan del Golfo

ENTRETENIMIENTO

Carolina Guerra se despachó en

Carolina Guerra se despachó en elogios hacia Donald Trump por la mediación del conflicto entre Israel y Hamas

DJ Exotic asegura que video de Marcela Reyes pateando la puerta fue planeado: “Ya se habían acabado las cosas”

James Rodríguez y David Ospina protagonizan un baile familiar tras la victoria de Colombia ante México

Daniela Álvarez estará en el ‘Victoria’s Secret Fashion Show 2025’: podría caminar a ritmo de Karol G

‘Desafío Siglo XXI’: Grecia le dedicó un mensaje a su novio tras los polémicos “arrunchis” con Zambrano

Deportes

Miguel Borja se volvió viral

Miguel Borja se volvió viral por número escrito en la palma de su mano durante el último partido de River Plate

Colombia tiene nuevo rival en la Copa del Mundial de la FIFA 2026: estas son las 21 selecciones clasificadas

Así quedaron las semifinales de la Copa Mundial Sub-20: este sería el rival de Colombia en caso de clasificar a la Final

Vinculan a directivo del América de Cali en la violenta agresión a árbitros durante partido del equipo sub-17: esta es la denuncia de la comisión arbitral

Deportivo Cali dio el golpe: eliminó a São Paulo y clasificó a la semifinal de la Copa Libertadores femenina