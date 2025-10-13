Colombia

‘Desafío Siglo XXI’: Grecia le dedicó un mensaje a su novio tras los polémicos “arrunchis” con Zambrano

Sus compañeros no paran los rumores sobre el posible gusto entre ellos, así que la joven deportista decidió hablar ante las cámaras

Jenny Alejandra Bustos Granados

Jenny Alejandra Bustos Granados

Anthony Zambrano y su compañera
Anthony Zambrano y su compañera Grecia han estado muy cerquita, por lo que ella decidió enviarle un mensaje a su novio - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

Las interacciones entre Grecia y Zambrano durante los más recientes capítulos del Desafío Siglo XXI han generado una ola de comentarios y especulaciones entre los participantes y los seguidores del reality, especialmente tras la difusión de imágenes que muestran una cercanía notable entre los atletas.

En medio de bromas y comentarios, sus compañeros se han preguntado por la relación sentimental de Grecia, que entró al concurso asegurando que tenía una pareja que la esperaba afuera. Aunque para los demás participantes está en entredicho si su novio la está esperando aún.

Uno de los episodios que llamó la atención fue la visita de Leo a la casa Omega, teniendo en cuenta que realizó insinuaciones en tono jocoso, pues se dirigió a Grecia con la pregunta: “Por ahí me han dicho cositas tuyas, Grecia, muy alzada. ¿Cómo así que estás casada y andas de arrunchis? ¿Estás pensando en ‘macho’?”, mientras Potro realizó la siguiente afirmación: “Grecia ya no tiene novio”.

La joven participante tiene una
La joven participante tiene una relación fuera del reality - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

Las bromas hacia la joven continuaron, y Leo se atrevió a decir que, aunque Grecia entró al programa con una pareja externa, ahora le tocaba “recuperarlo con la moto”, debido a que ella fue una de las ganadoras de los vehículos por los que participaron en una de las pruebas de la temporada.

Ante estas insinuaciones, Grecia optó por enviar un mensaje directo a su novio a través de la cámara: “Mi amor, te doy una vuelta, tú me das una vuelta a mí y me enseñas”, dijo la participante, por lo que los seguidores aseguraron que le está pidiendo “cacao” a su novio y se está asegurando de que no le termine.

Sin embargo, Grecia aprovechó para responderle a Leo que lo ha visto “con varias”, a lo que él replicó que solo se trataba de “recocha”, pero ella no dudó en responderle: “El estado de ánimo de Leo depende de una mujer”.

Zambrano salió con Katiuska antes
Zambrano salió con Katiuska antes del 'Desafío 2025' - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

Zambrano confesó su gusto por Grecia

Pese a que inicialmente Zambrano tuvo una cercanía con Isa, participante ya eliminada, todo apunta a que no esperó a salir, pues le ha coqueteado a otras de sus compañeras. Recientemente, en la Suite ditu, Grecia le preguntó a Zambrano: “¿Hay algo que desearías que yo supiera de ti, pero no te atreves a decir?”. La respuesta fue inmediata: “Que me gustas (...) Tienes cualidades que me gustan desde el primer día que llegaste a la casa Gamma, me gusta la actitud tuya”.

Las imágenes que muestran a Zambrano y Grecia compartiendo momentos de cercanía, incluso quedándose dormidos, no pasaron desapercibidas. Ante esta situación, Gio expresó: “De novio veo eso y chao”.

El colombo-francés también opinó que probablemente sí hubo un beso entre los participantes en la Suite, mientras que Rosa lo descartó, argumentando que conoce el compromiso sentimental de Grecia. Otros participantes, como Potro, Yudisa y Mencho, discutieron si tolerarían ese tipo de contacto en sus propias relaciones.

Al iniciar el concurso, Zambrano
Al iniciar el concurso, Zambrano tuvo un amorío con Isa - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

A pesar de las especulaciones, Grecia ha sido clara con su grupo al afirmar que mantiene una relación de amistad con Zambrano y que no tiene interés en ser infiel. Cabe recordar que, en una ocasión anterior, Zambrano bromeó con Grecia diciendo: “Vaya para donde su marido. Uno no puede estar navegando en aguas turbias, porque te puede coger un tiburón y te muerde una pata”.

Ante lo sucedido, la hermana de Grecia habló en el programa Día a Día para dar su punto de vista: “Como seres humanos necesitamos estar acompañados y rodeados y creo que Zambrano para Grecia ha sido un apoyo, ha sido esa persona que anima, ha sido esa persona que saca lo mejor de ella porque a veces intimidan y él ha estado para ella”, aunque descartó que exista algo más allá de una amistad entre ellos.

