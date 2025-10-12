Colombia

Yina Calderón volvió a criticar el paso de La Segura en 'La casa de los famosos Colombia': "No hizo nada"

La empresaria de fajas y creadora de contenido aseguró que la influenciadora caleña no aportó momentos relevantes al programa y desató debate en redes sociales

La empresaria y creadora de contenido cuestionó el aporte de Natalia Segura al reality colombiano, generando un intenso debate en redes sociales entre seguidores y detractores de ambas figuras del entretenimiento digital - crédito yaelallstars / TikTok

Las recientes declaraciones de Yina Calderón sobre la participación de Natalia Segura en el programa de telerrealidad La casa de los famosos Colombia generaron controversia entre seguidores de ambas figuras en el mundo digital.

Calderón, empresaria y generadora de contenido, manifestó en su espacio digital que La Segura “no hizo nada” durante su tiempo en el reality, cuestionando la relevancia de su presencia en el formato televisivo.

De acuerdo con lo difundido por las palabras de Calderón circularon ampliamente en plataformas sociales, en las que sus análisis de la farándula suelen captar la atención.

Durante una transmisión en vivo, Yina Calderón abordó el desempeño de la influenciadora caleña y sostuvo que la audiencia no habría encontrado momentos memorables ligados a La Segura.

Yina Calderón descalifica la participación
Yina Calderón descalifica la participación de La Segura en La casa de los famosos Colombia

A esta percepción se sumó Juliana Calderón, hermana de Yina y compañera habitual en su espacio digital, que opinó que “lo único recordado de su participación fue verla circular por la casa en su pequeño carrito”, una postura compartida durante la sesión. Este tipo de críticas provocó muestras de apoyo y rechazo tanto entre los seguidores del programa como entre los de las creadoras.

La Segura, ya había recibido cuestionamientos similares en ocasiones anteriores. En respuestas previas, la creadora de contenido expresó que esta clase de comentarios no representa un motivo de preocupación, ya que mantiene su atención en proyectos personales y el desarrollo de su vida familiar.

En la actualidad, La Segura enfrenta una etapa diferente tras el nacimiento de su hijo, que tuvo junto al chef peruano Ignacio Baladán, un hecho que marcó un giro importante en su vida.

La empresaria y creadora de
La empresaria y creadora de contenido cuestionó la relevancia de la influencer en el reality y generó debate en redes sociales

La influenciadora señaló que eligió no responder a las descalificaciones, pues considera que “las críticas que no aportan valor a su carrera o presente personal no merecen su atención”.

Mientras la opinión pública discute el peso real de cada concursante dentro de La casa de los famosos Colombia, la presencia de figuras como Yina Calderón en la conversación digital confirma el espacio activo de la farándula nacional en el debate sobre la relevancia de los participantes en los formatos de telerrealidad.

Origen de la controversia

En días pasados, Calderón llamó “apagada” a La Segura, por lo que la vallecaucana no dudó y le respondió de forma directa ante los comentarios de la empresaria de fajas sobre su nivel de presencia en redes sociales.

El intercambio inició cuando Yina afirmó sobre Natalia: “Si te menciono, te revivo. Al final siempre logro mi objetivo. Recuerden que no vivo de amor, vivo de números“.

La Segura en aquél momento no tardó en responder. Inicialmente, Natalia cuestionó los métodos de la DJ para conseguir notoriedad, haciendo referencia a las declaraciones de Westcol durante una entrevista con Calderón, en la que le recordó que ella es capaz de hacer lo que sea como viralizar un video íntimo para ganar notoriedad en redes.

La vallecaucana aseguró que no necesita generar polémica para estar en el foco de las redes sociales y las marcas - crédito @los.desenmascarados/Tiktok

“Pero como lo dijo Westcol, si vos sos capaz de literalmente filtrar un video, eh, teniendo relaciones para figurar y para estar en la boca de todo el mundo. Si vos sos capaz de traicionar a una amiga a nivel nacional e internacional de la forma tan vil como lo hiciste, destruir la coherencia dentro del reality, pues vos sos capaz de lo que sea“, expresó.

En otra de sus intervenciones, la influencer expuso su decisión de mantener otros límites en su actividad digital, dejando claro que si ese es el método por el cual prefiere mantenerse “encendida” en redes sociales, pues se mantendrá apagada porque no es su método, por lo que invitó a ver el contenido que sube a sus redes.

Hasta el momento Natalia no ha respondido a los señalamientos que hicieron Juliana y Yina Calderón en El escandalo Tv.

