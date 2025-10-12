Un baño a la “San Pedro”: con o sin agua, los paisas cumplen con la ducha diaria

Habitantes de Medellín ante los recortes de agua decidieron recurrir a la naturaleza - crédito @elnororiental y @dannymotos300 / Instagram

La llegada de un intenso aguacero en Medellín transformó la rutina de miles de habitantes que, ante la suspensión del suministro de agua potable, recurrieron a la creatividad para enfrentar la escasez.

En medio de la emergencia, las imágenes compartidas en redes sociales mostraron cómo numerosos ciudadanos aprovecharon la lluvia para lavar motocicletas, recolectar agua en recipientes y, en algunos casos, armados con jabón, chanclas y pantaloneta salieron a bañarse bajo los chorros que descendían por las canaletas, mientras los vecinos observaban la escena.

La interrupción del servicio de agua afecta desde el jueves 9 de octubre a más de un millón de personas en Medellín, Bello, Copacabana y Girardota, como parte de un proceso de modernización en la planta de potabilización Manantiales de Empresas Públicas de Medellín (EPM). Esta planta, la segunda en importancia dentro del sistema de EPM, abastece al 45% de los usuarios y es el epicentro de una intervención que se extenderá hasta el lunes 13 de octubre.

Los vecinos no dejaron pasar la oportunidad para aprovechar el agua - crédito @dannymotos300 / Instagram

La suspensión del suministro no se produce de manera simultánea en toda la región, sino que sigue un esquema escalonado. El impacto es especialmente severo en el norte de Medellín, donde el 24% de los usuarios se ve afectado, así como en Bello, con un 96% de suspensión, y en la totalidad de los usuarios de Copacabana y Girardota. Durante el fin de semana, estos municipios permanecen sin acceso al agua potable, lo que ha generado múltiples quejas entre los residentes, quienes consideran insuficiente el abastecimiento proporcionado por los carrotanques dispuestos por EPM.

La entidad ha movilizado a más de 400 trabajadores distribuidos en 16 frentes de obra para ejecutar las labores de modernización. El objetivo principal es ampliar la capacidad de producción de agua potable y garantizar una mayor flexibilidad operativa en el sistema de acueducto que abastece al Valle de Aburrá. Uno de los puntos clave de la intervención es el mantenimiento de la aducción Sifón-Niquía-Manantiales, una tubería que transporta agua cruda desde el embalse Riogrande II hasta la planta de tratamiento.

En un comunicado, EPM destacó la importancia de la obra y su impacto a largo plazo: “La calidad del agua que entregamos a nuestros clientes es resultado del rigor técnico que ha acompañado a EPM durante 7 décadas. Esta modernización es una obra planeada con responsabilidad, que permitirá mantener un servicio confiable por muchos años más”, señaló la entidad.

Según EPM, la intervención busca asegurar la continuidad y calidad del servicio de agua potable durante los próximos 50 años, fortaleciendo tanto la infraestructura como los procesos técnicos que distinguen a la empresa.

Varios usuarios en internet registraron que sus vecinos acudieron al famoso ingenio paisa para poder tomar el baño diario @elnororiental / Instagram

Por otra parte, el día sábado, se reanudó suministro de agua potable en el nororiente de Medellín marcando un alivio para más de 26.000 usuarios que, desde las 17:00 del sábado, recuperaron el acceso al servicio tras varios días de interrupción. Este restablecimiento fue posible gracias a una maniobra técnica implementada por EPM, que aprovechó la flexibilidad de su sistema interconectado para redirigir el flujo y garantizar el abastecimiento, según informó la empresa.

Mientras algunos sectores celebran la recuperación del agua, otros empezaron una nueva suspensión programada en Medellín, Bello, Copacabana y Girardota. La interrupción, que afectará a más de 1.139.000 personas.

Durante este periodo, EPM llevará a cabo la instalación de seis compuertas deslizantes definitivas con el objetivo de reducir de manera significativa las futuras interrupciones programadas.

Además, se instalarán tuberías para la dosificación de productos químicos esenciales en la potabilización, se reparará una junta en el tramo de la tubería sifón Niquía-Manantiales que conecta el embalse Riogrande II con la planta y se efectuarán cambios en los equipos de desinfección.

La planta de potabilización Manantiales es la segunda en importancia dentro del sistema de acueductos de la región y abastece aproximadamente al 45 % de los usuarios del norte de Medellín y del valle de Aburrá - crédito EPM

Para mitigar el impacto de la suspensión, EPM ha dispuesto rutas de carrotanques, cuya localización puede consultarse en www.epm.com.co. En las áreas de difícil acceso, se distribuirán 120.000 bolsas de agua potable y bidones de seis litros, además de brindar asistencia a quienes lo requieran.