Gustavo Petro responde a declaraciones de María Corina Machado: “Liberación es que se retiren las fuerzas militares extranjeras”

María Corina Machado, tras recibir el Premio Nobel de la Paz, fue entrevistada en BBC News. Durante la conversación, la periodista le planteó una pregunta sobre las acusaciones del chavismo, que señala a Estados Unidos de planear una invasión al país.

“La invasión a Venezuela ya existe, nosotros lo que necesitamos es una liberación”, contestó la líder política venezolana.

Ante las declaraciones de María Corina Machado, el presidente Gustavo Petro respondió: “Liberación es que se retiren las fuerzas militares extranjeras”.

Durante la entrevista, María Corina Machado abordó el tema de la intervención extranjera al afirmar que, a su juicio, Venezuela ya enfrenta una situación de dominio foráneo y que la verdadera necesidad del país es alcanzar la libertad. Machado resaltó la importancia de contar con el respaldo internacional mediante posiciones claras y decididas, como las adoptadas recientemente en instancias multilaterales.

“La invasión ya existe, nosotros lo que necesitamos es una liberación. Y para eso necesitamos posiciones firmes, por ejemplo, como la que hubo ayer en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde Reino Unido mantuvo una posición firme de liderazgo, como ha asumido en otros conflictos en el mundo en el caso del de Oriente Medio y en el caso de Ucrania, y también la asume ahora con relación a Venezuela”, contestó María Corina Machado en la entrevista para el medio antes mencionado.

Ante las declaraciones de María Corina Machado, Gustavo Petro expuso su visión sobre el concepto de liberación, vinculándolo al respeto a la soberanía regional y al levantamiento de sanciones. El presidente colombiano enfatizó la necesidad de resolver la situación venezolana mediante el diálogo político inclusivo y el retiro de presencias militares extranjeras.

“Liberación es que se retiren las fuerzas militares extranjeras que no solo amenazan a Venezuela sino a todo el Caribe incluido Colombia. Liberación es que levanten el embargo. Liberación es que todas las fuerzas políticas venezolanas puedan participar en el diálogo nacional venezolano”, escribió por medio de su cuenta de la red social X el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego.

Finalmente, Gustavo Petro concluyó su intervención subrayando la importancia de unas elecciones auténticamente libres, sin injerencias externas ni restricciones que condicionen la voluntad popular. El presidente colombiano puso el acento en la necesidad de garantías plenas para todos los actores políticos en el proceso electoral.

“Liberación es que se hagan elecciones libres y soberanas con garantías para toda y todos los participantes. Elecciones bajo bloqueo y misiles y dineros no son libres ¿Estaría de acuerdo María Corina Machado, premio Nobel de la Paz?”, concluyó el primer mandatario de Colombia en su mensaje.

No solo Gustavo Petro criticó a María Corina Machado; la senadora Sandra Ramírez también cuestionó su postura, señalando su historial de llamados a la intervención extranjera y poniendo en duda su compromiso con los derechos de la población venezolana.

“No se olviden que María Corina Machado ha pedido la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. A ella no le importa los derechos de su pueblo, le importa el poder. Esa es la ideología de las derechas en el mundo: la guerra como sinónimo de ‘libertad.’ Fascistas”, escribió la senadora en su perfil de X.

En la entrevista, María Corina Machado también afirmó que la salida al conflicto venezolano debe darse a través de una transición ordenada que respete la voluntad popular expresada en las urnas el 28 de junio. Destacó que este es el camino que seguirán, y que ahora la decisión recae sobre Nicolás Maduro.

“Eso es exactamente lo que vamos a hacer y lo que va a pasar. Ahora depende de Maduro. Maduro necesita entender que se le ha ofrecido un proceso de negociación y que, si lo acepta, le irá mucho mejor. Pero se irá, decida lo que decida”, dijo.