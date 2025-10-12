El agarrón en redes sociales entre Enrique Peñalosa y Daniel Quintero: “Cuando faltan los argumentos, llegan los insultos”

El exalcalde de Medellín desató polémica al equiparar a Gustavo Petro con figuras históricas, lo que generó una respuesta crítica de Enrique Peñalosa y un intenso debate digital entre seguidores y detractores - crédito Colprensa

Daniel Quintero, exalcalde de Medellín y aspirante presidencial del Pacto Histórico, provocó numerosas reacciones en redes sociales tras afirmar que Gustavo Petro comparte el mismo legado de líderes como Martin Luther King, Mahatma Gandhi y Nelson Mandela. Con esta comparación, Quintero posicionó a Petro dentro de una narrativa histórica de figuras asociadas a luchas sociales.

La declaración de Daniel Quintero generó una publicación de Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá y precandidato presidencial, que criticó abiertamente la comparación. Esta reacción originó una discusión directa en redes sociales entre Quintero y Peñalosa, lo que provocó un amplio debate y la atención de numerosos usuarios en el ámbito digital.

Después de los cuestionamientos que hizo Peñalosa de las declaraciones de Quintero, el exalcalde de Medellín no demoro en contestarle. La discusión llegó hasta que Peñalosa le contestara “cuando faltan los argumentos, llegan los insultos”.

Enrique Peñalosa contestó a Daniel Quintero en su cuenta de X - crédito @EnriquePenalosa

Y es que días atrás el precandidato del Pacto Histórico en Nos cogió la noche comentó: “Lo que hizo Petro en Nueva York es una cosa gigante. Ustedes no han entendido la dimensión de Petro. Lo cierto es que Petro ya no le habla ni siquiera solo al país, le habla a la humanidad”,

La discusión empezó luego de estas declaraciones cuando Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá, expresó su inconformidad frente a las declaraciones de Daniel Quintero mediante una publicación en su cuenta de X, donde afirmó: “La lambonería de @QuinteroCalle con @petrogustavo es detestable”.

Junto a ese mensaje subió un video en el que cuestionó la valoración de Daniel Quintero sobre Gustavo Petro y afirmó: “Petro hizo la estupidez de ir a una calle en Nueva York y, con un megáfono, invitar al ejército de los Estados Unidos a desobedecer al presidente Trump”.

Enrique Peñalosa también criticó la postura de Gustavo Petro y Daniel Quintero sobre las relaciones con Estados Unidos, y señaló: “No les importa, claro, ni a Petro ni a Quintero, que la mayoría de las exportaciones colombianas vayan a los Estados Unidos y que si nos cerraran el mercado de los Estados Unidos, millones de colombianos se quedarían sin empleo y en la miseria”.

Enrique Peñalosa cuestionó las comparaciones que hizo Daniel Quintero del presidente Gustavo Petro - crédito @EnriquePenalosa

Daniel Quintero respondió a Enrique Peñalosa mediante un video difundido en redes sociales, en el que defendió su apoyo a Gustavo Petro y cuestionó las críticas de Peñalosa hacia su gestión y visión política. Quintero subrayó las diferencias entre ambos y señaló el impacto negativo del modelo defendido por el exalcalde de Bogotá.

“Claro que estoy del lado de Petro. Todo el mundo sabe que los dos fuimos alcaldes perseguidos por trabajar por la gente. Peñalosa, su modelo neoliberal que todo lo vuelve un negocio y destruye el medio ambiente, todavía le hace daño a Bogotá y lo vamos a superar. No más poderosos que desde las roscas lo gobiernan todo para sus propios privilegios. El cambio se viene, el cambio se profundiza, el cambio va”, comentó en el metraje el precandidato presidencial de la coalición de Gobierno, el Pacto Histórico.

La discusión entre Enrique Peñalosa y Daniel Quintero se ha extendido durante varios días en redes sociales. En la mañana del 12 de octubre, Peñalosa respondió a la más reciente intervención de Quintero, enfatizando que no recurre a los insultos y que los hechos son suficientes para sustentar sus posiciones.

Daniel Quintero le contestó a Enrique Peñalosa desatando una discusión en redes sociales - crédito @QuinteroCalle

“Cuando faltan los argumentos, llegan los insultos. No necesito ofender a nadie para recordar los hechos. Los resultados hablan solos”, contestó.

Además de Enrique Peñalosa, el representante del Centro Democrático, Andrés Forero, también respondió días atrás a Daniel Quintero. Forero utilizó un comentario sarcástico en redes sociales para expresar su desacuerdo con las comparaciones realizadas por Quintero, sumando así otra voz crítica al debate público generado a raíz de sus declaraciones.

“Pinturita está a un par de trinos de comparar a @petrogustavo con Jesús”, escribió el legislador perteneciente a la comisión Séptima de la Cámara de Representantes.