Dramático rescate en Santander: pareja quedó atrapada en el lodo tras un fuerte aguacero

Un fuerte ruido interrumpió la tranquilidad del barrio 9 de Agosto, ubicado en la comuna 7 de Barrancabermeja (Santander) durante la madrugada del domingo 12 de octubre de 2025. Los reportes iniciales indican que la comunidad se percató de que se trataba de un deslizamiento de tierra tras un fuerte aguacero que azotó al sector por horas.

La tierra cedió y sepultó parcialmente una vivienda, por lo que dos personas que se encontraban allí quedaron atrapadas entre el lodo y los escombros. Los gritos de auxilio y la rápida reacción de los vecinos y los organismos de socorro permitieron que la tragedia no terminara en fatalidad.

La emergencia se desató cuando una pareja que dormía en su habitación quedó atrapada por el deslizamiento. Los vecinos se despertaron tras escuchar el estruendo y los gritos de los afectados, por lo que acudieron con linternas y palas improvisadas para intentar rescatarlos, mientras solicitaban asistencia a los organismos de socorro.

La respuesta del Cuerpo de Bomberos de Barrancabermeja fue inmediata, pues se designaron tres vehículos y seis unidades para que se desplazaran hasta el lugar, donde comenzaron a remover cuidadosamente el barro y los escombros, aunque actuaban con rapidez para evitar que otro deslizamiento empeorara la situación.

Finalmente, los rescatistas lograron avanzar y sacaron con vida a las dos personas, que aún se encontraban conscientes, pese al pánico que sintieron al quedar atrapados en el lodo.

Debido a la gravedad de esta situación se pronunció Pedro Araque, funcionario de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de Santander, que explicó que “Ante las fuertes lluvias se registró un deslizamiento en el mismo sector, afectando una vivienda. Bomberos de Barrancabermeja, en una acción inmediata, rescatan a estas personas y las trasladan a un centro asistencial”, según declaraciones difundidas por los medios locales.

Tras esta y otras tragedias ocurridas en el municipio, las autoridades iniciaron el censo de las familias afectadas y la evaluación de daños para brindar atención a los damnificados. Además, advirtieron que este episodio se presentó en medio del inicio de la segunda temporada de lluvias en Santander, lo que incrementa el riesgo de nuevos deslizamientos en zonas vulnerables.

Por esta razón, Pedro Araque realizó una serie de recomendaciones a la comunidad santandereana, entre las que se encuentran: “Evitar conducir cuando se presenten fuertes precipitaciones, no permanecer en zonas despejadas durante tormentas eléctricas, asegurar las cubiertas y limpiar sumideros y alcantarillas”

Del mismo modo, el funcionario aseguró que “Es fundamental seguir las indicaciones de los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo y de las autoridades locales” durante la temporada invernal.

Cabe mencionar que durante los primeros días de octubre, en 5 municipios de Santander se reportaron emergencias relacionadas con las lluvias: “La situación más grave se registró en Barrancabermeja donde varias viviendas resultaron inundadas”, puntualizó Pedro Araque en su reporte.

Las emergencias no cesan

La persistencia de lluvias intensas durante más de 16 horas ha generado una situación crítica en el departamento de Santander, donde varios municipios enfrentan inundaciones, deslizamientos de tierra y daños significativos en viviendas y vías principales.

No solo el municipio de Barrancabermeja se ha visto afectado, pues en la provincia de García Rovira y en la zona de Soto Norte, las precipitaciones también han provocado graves situaciones. La magnitud de los daños obligó a que se declarara la alerta en distintas localidades del departamento, ya que persiste el riesgo de nuevos deslizamientos y de crecientes súbitas en quebradas y ríos.

Ante este panorama, las autoridades intensificaron la vigilancia y las labores de prevención, debido a la posibilidad de que las condiciones meteorológicas adversas continúen, lo que podría agravar la situación en las áreas ya impactadas.