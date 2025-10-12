Colombia

Dramático rescate en Santander: pareja quedó atrapada en el lodo tras un fuerte aguacero

La rápida acción de la comunidad y los bomberos permitió salvar a dos personas atrapadas

Jenny Alejandra Bustos Granados

Por Jenny Alejandra Bustos Granados

Guardar
El deslizamiento de tierra afectó principalmente a dos personas, aunque la rápida reacción de la comunidad evitó su muerte - crédito Mitv Canal 20 / Facebook

Un fuerte ruido interrumpió la tranquilidad del barrio 9 de Agosto, ubicado en la comuna 7 de Barrancabermeja (Santander) durante la madrugada del domingo 12 de octubre de 2025. Los reportes iniciales indican que la comunidad se percató de que se trataba de un deslizamiento de tierra tras un fuerte aguacero que azotó al sector por horas.

La tierra cedió y sepultó parcialmente una vivienda, por lo que dos personas que se encontraban allí quedaron atrapadas entre el lodo y los escombros. Los gritos de auxilio y la rápida reacción de los vecinos y los organismos de socorro permitieron que la tragedia no terminara en fatalidad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La emergencia se desató cuando una pareja que dormía en su habitación quedó atrapada por el deslizamiento. Los vecinos se despertaron tras escuchar el estruendo y los gritos de los afectados, por lo que acudieron con linternas y palas improvisadas para intentar rescatarlos, mientras solicitaban asistencia a los organismos de socorro.

Los ciudadanos fueron rescatados completamente
Los ciudadanos fueron rescatados completamente embarrados de lodo - crédito Colprensa

La respuesta del Cuerpo de Bomberos de Barrancabermeja fue inmediata, pues se designaron tres vehículos y seis unidades para que se desplazaran hasta el lugar, donde comenzaron a remover cuidadosamente el barro y los escombros, aunque actuaban con rapidez para evitar que otro deslizamiento empeorara la situación.

Finalmente, los rescatistas lograron avanzar y sacaron con vida a las dos personas, que aún se encontraban conscientes, pese al pánico que sintieron al quedar atrapados en el lodo.

Debido a la gravedad de esta situación se pronunció Pedro Araque, funcionario de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de Santander, que explicó que “Ante las fuertes lluvias se registró un deslizamiento en el mismo sector, afectando una vivienda. Bomberos de Barrancabermeja, en una acción inmediata, rescatan a estas personas y las trasladan a un centro asistencial”, según declaraciones difundidas por los medios locales.

Tras esta y otras tragedias ocurridas en el municipio, las autoridades iniciaron el censo de las familias afectadas y la evaluación de daños para brindar atención a los damnificados. Además, advirtieron que este episodio se presentó en medio del inicio de la segunda temporada de lluvias en Santander, lo que incrementa el riesgo de nuevos deslizamientos en zonas vulnerables.

Los deslizamientos de tierra han
Los deslizamientos de tierra han bloqueado vías terciarias y secundarias en Santander - crédito Oficina de Riesgo de Santander

Por esta razón, Pedro Araque realizó una serie de recomendaciones a la comunidad santandereana, entre las que se encuentran: “Evitar conducir cuando se presenten fuertes precipitaciones, no permanecer en zonas despejadas durante tormentas eléctricas, asegurar las cubiertas y limpiar sumideros y alcantarillas”

Del mismo modo, el funcionario aseguró que “Es fundamental seguir las indicaciones de los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo y de las autoridades locales” durante la temporada invernal.

Cabe mencionar que durante los primeros días de octubre, en 5 municipios de Santander se reportaron emergencias relacionadas con las lluvias: “La situación más grave se registró en Barrancabermeja donde varias viviendas resultaron inundadas”, puntualizó Pedro Araque en su reporte.

Varias emergencias tienen en alerta
Varias emergencias tienen en alerta a las autoridades de gestión del riesgo - crédito Europa Press

Las emergencias no cesan

La persistencia de lluvias intensas durante más de 16 horas ha generado una situación crítica en el departamento de Santander, donde varios municipios enfrentan inundaciones, deslizamientos de tierra y daños significativos en viviendas y vías principales.

No solo el municipio de Barrancabermeja se ha visto afectado, pues en la provincia de García Rovira y en la zona de Soto Norte, las precipitaciones también han provocado graves situaciones. La magnitud de los daños obligó a que se declarara la alerta en distintas localidades del departamento, ya que persiste el riesgo de nuevos deslizamientos y de crecientes súbitas en quebradas y ríos.

Ante este panorama, las autoridades intensificaron la vigilancia y las labores de prevención, debido a la posibilidad de que las condiciones meteorológicas adversas continúen, lo que podría agravar la situación en las áreas ya impactadas.

Temas Relacionados

BarrancabermejaDeslizamientoAludEmergenciaLluviasAtrapados en lodoColombia-Noticias

Más Noticias

Gustavo Petro respondió a duros señalamientos de Efraín Cepeda, que apuntó a su hijo, Nicolás Petro, y habló de “vendettas” en su contra

El presidente de la República, en sus redes sociales, se refirió a las versiones que involucrarían al senador y expresidente del Congreso con presuntos nexos con el Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), al igual que el clan político de los Char, que gobierna Barranquilla

Gustavo Petro respondió a duros

El precio de la adicción al juego: joven reveló lo que hay detrás de la ludopatía en Colombia

Ángela Orjuela compartió su historia con Tatiana Franko en el pódcast ‘Vos Podés’, donde no solo relató su experiencia personal, sino que reflexionó sobre lo que sucede dentro de los casinos; además, destacó el aumento de las apuestas deportivas

El precio de la adicción

La Adres alertó sobre $2,3 billones facturados en procedimientos de personas fallecidas en el sistema de salud

El hallazgo involucra a los regímenes contributivo y subsidiado, con miles de casos de servicios médicos reportados tras la muerte, lo que pone en duda la transparencia y sostenibilidad financiera del sector

La Adres alertó sobre $2,3

Él es Cope, el perro de Copetran que se volvió tendencia tras el ‘agarrón’ entre Betsy Liliana y Dayana Jaimes

El famoso perro de la empresa de transporte se volvió viral en medio de una polémica familiar y hoy es símbolo del trato digno a los animales en Colombia. Esta es su historia

Él es Cope, el perro

Alerta en Bogotá por fraude a beneficiarios del Ingreso Mínimo Garantizado: adultos mayores los más afectados

Entidades oficiales advierten sobre modalidades de estafa que buscan aprovecharse de la confianza de quienes reciben ayudas económicas mensuales en la ciudad

Alerta en Bogotá por fraude
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Dos menores de 8 y

Dos menores de 8 y 6 años resultaron gravemente heridos tras pisar mina antipersona: uno de ellos perdió un brazo

Capturados cuatro implicados en atentado con moto bomba en el Huila que dejó dos muertos y 32 heridos: a Karla la delató un tatuaje

Peligroso cabecilla del Tren de Aragua prófugo en Chile murió al caer de un balcón en un edificio al sur de Medellín: intentaba escapar de la Policía

El crudo testimonio de los soldados heridos en ataque del ELN en Puerto Jordan: “De un momento a otro se escuchó un fuerte estruendo”

Ejército halló el cadáver de soldado que cayó al río Cimitarra en Yondó, Antioquia, tras hostigamiento del Clan del Golfo

ENTRETENIMIENTO

Bus de la agrupación de

Bus de la agrupación de Samuel Morales, hijo de Kaleth Morales, sufrió aparatoso accidente de tránsito

Español reaccionó a los insultos de Betsy Liliana contra Dayana Jaimes: “Necesito un curso”

La impactante confesión de Rogelio Mastracci: “B King y Regio Clown querían más”

Johana Velandia le respondió a ‘Jeringa’ por polémica sobre su presencia en festival: “Todas las historias tienen dos versiones”

Yina Calderón respondió con ataques a Valentina Lizcano tras las críticas por el caso de La Jesuu: “Actriz fracasada”

Deportes

Así quedó la selección Colombia

Así quedó la selección Colombia en el Ranking FIFA tras la victoria contra México: se acercó a ser cabeza de grupo en el Mundial

James Rodríguez en el top 3 de máximos asistidores de las selecciones de Suramérica: solo lo superan Lionel Messi y Neymar Jr

Luis Díaz igualó al “Tino” Asprilla en el ránking de goleadores de la selección Colombia: así está el listado de anotadores

El temor del DT de Argentina sobre el duelo de semifinales del Mundial Sub-20 ante Colombia

Estas son las 21 jugadoras que representarán a la selección Colombia en la Copa Mundial Sub-17 Femenina de la FIFA 2025