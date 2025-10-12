Centro Democrático acusó a Petro de autoritarismo tras críticas a Álvaro Uribe: “Sabemos que los fines de semana le cuesta leer”

El Centro Democrático señaló que el presidente Petro está usando su poder para someter a los medios de comunicación a su voluntad - crédito Andrea Puentes/Presidencia - Centro Democrático

El enfrentamiento entre el presidente Gustavo Petro y el partido Centro Democrático alcanzó nuevas dimensiones y señalamientos; esta vez a raíz de la carta enviada por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) a los medios de comunicación, que solicitó información detallada sobre sus políticas editoriales.

La misiva de la CRC, que provocó controversia en distintos sectores políticos, fue interpretada por algunos como un intento de control sobre la libertad de prensa. Esto llevó al presidente Petro a responder con críticas al ex jefe de Estado Álvaro Uribe, lo que desató una reacción más feroz por parte del colectivo político de derecha.

El mandatario, al abordar la controversia en redes sociales, vinculó la carta de la CRC con un fallo reciente del Consejo de Estado, que limita el uso de las intervenciones presidenciales en televisión. Petro consideró que la decisión judicial, que busca proteger el pluralismo informativo, fue mal aplicada, lo que, según él, afectó su derecho a comunicarse con la ciudadanía.

Además, sugirió que esta interpretación contraria a su Gobierno era un ataque a la libertad de expresión. “Lo que está en juego no es mi derecho, sino el derecho de todos los colombianos a escucharme”, afirmó Petro.

El rifirrafe entre el presidente y Álvaro Uribe

Álvaro Uribe, por su parte, no tardó en responder a las declaraciones del presidente y a través de un mensaje en la red social X, el expresidente dejó claro su desacuerdo con la postura de Petro.

Uribe resaltó que, en una democracia, se pueden tener diferencias con los medios, pero nunca se debe llegar a censurar: “En la libertad democrática se puede discrepar del periodista, del medio también, alegar con ellos, pero nunca censurar”.

Petro, intentando descalificar a Uribe, respondió también por la misma vía; el presidente, que había afirmado en ocasiones previas que no polemizaría con personas “condenadas”, no dudó en calificar como calumnia las palabras del expresidente y pidió una rectificación pública.

“¿Cuándo pedí examinar editoriales? Lo pregunto para qué evite una denuncia de nuevo por calumnia”, posteó Petro, mostrando una vez más su disposición a enfrentar a la oposición.

Y el expresidente, de manera irónica, respondió al primer mandatario de la Nación: “Tiene razón el Pte Petro, para qué va a discutir conmigo, él “merece” enemigos grandes comoel Presidente Trump (sic)”.

Centro Democrático acusa a Petro de autoritarismo

No obstante, la respuesta más tajante llegó del Centro Democrático, que, en un pronunciamiento en la misma plataforma digital, arremetió con dureza contra el presidente Petro.

“Sabemos que los fines de semana le cuesta leer y analizar con rigor. Aun así, aprovecha cualquier espacio para opinar e intervenir en asuntos que no le competen”, señaló el partido en un mensaje cargado de críticas.

De acuerdo con el Centro Democrático, el presidente Petro mantiene un “tono autoritario” frente a los medios de comunicación, y su actitud refleja una incomodidad hacia las voces que no coinciden con su visión política.

El Centro Democrático también subrayó que Álvaro Uribe no hizo más que citar una noticia en relación con la carta de la CRC, sin formular ninguna acusación directa.

“El expresidente Álvaro Uribe solo citó una noticia, no hizo ninguna afirmación. No intente disfrazar sus ínfulas de dictador”, expresó el partido en su mensaje.

Este intercambio de palabras no solo agudizó las tensiones entre el Gobierno y la oposición, sino que puso de manifiesto la creciente preocupación por la libertad de prensa en Colombia, pues la intervención de la CRC y las declaraciones del presidente fueron interpretadas por muchos como un intento de control sobre los medios y un ataque a la diversidad de opiniones en el país.

Por ahora, la polémica continúa y las declaraciones cruzadas no parecen tener fin; mientras el presidente Petro mantiene su postura de defender sus derechos frente a lo que considera una “persecución mediática”, el Centro Democrático y otros sectores de la oposición seguirán presionando por lo que consideran una defensa de la libertad de expresión.