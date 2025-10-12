Álvaro Uribe Vélez arremetió contra Gustavo Petro por el salario mínimo: “Eso fracasa”

El expresidente Álvaro Uribe se despachó en contra de Gustavo Petro por el salario mínimo - crédito Lina Gasca/Colprensa - Joel González/Presidencia

El expresidente Álvaro Uribe Vélez criticó duramente la política de aumento del salario mínimo implementada por la administración de Gustavo Petro, argumentando que esta decisión se ha traducido en un incremento en la pobreza y en mayores cargas tributarias para los colombianos.

Las declaraciones de Uribe Vélez se conocieron este domingo 12 de octubre de 2025 durante el foro virtual ‘Por una canasta familiar asequible’, organizado por los precandidatos presidenciales del Centro Democrático.

En ese espacio, el exmandatario advirtió que “una política de salario mínimo no basta si está acompañada de una política de elevadísimos impuestos, de derroche y de parálisis de algunas actividades. Eso fracasa”.

Uno de los ejes de sus cuestionamientos radicó en el efecto real del incremento salarial frente al costo de vida y la estabilidad de los hogares.

Para ilustrar su punto, Uribe comparó las cifras de la administración anterior con las registradas durante el mandato de Gustavo Petro.

“El presidente Duque tuvo la aspiración de que el salario mínimo llegara al millón de pesos, y lo consiguió con su último aumento del 10%. El gobierno Petro ha aumentado el 16, el 12, casi el 10; ahí va un 37%. El salario mínimo ha pasado de un millón a casi millón y medio en tres años, algo que no se conocía antes. Entonces, la pregunta es: ¿por qué le está yendo mal al pueblo colombiano con ese aumento del salario mínimo, si se esperaba todo lo contrario?”, indicó.

Para el líder del Centro Democrático, el poder adquisitivo se ha visto mermado debido a malas decisiones económicas y a la carga tributaria.

“Aquí nos han dicho que los colombianos hoy están aumentando su endeudamiento para poder cumplir con sus consumos básicos. Es una alerta muy delicada que todavía no se nota bien en las estadísticas oficiales, pero habrá que ver qué van a registrar las cifras de endeudamiento de los hogares colombianos”, afirmó durante el panel.

Otro de los aspectos abordados por Uribe Vélez fue la repercusión del bajo dinamismo en los proyectos de vivienda social, un factor que relaciona con el aumento en el valor de los arriendos y el acceso a vivienda digna.

“Veamos, por ejemplo, la queja de los colombianos por el aumento de los arrendamientos y del costo de la vivienda social. ¿A qué se debe? El presidente Petro paró la construcción de vivienda social. Lo único que se ha hecho es lo poquito que ya venía del gobierno de Duque, pero él lo detuvo. Entonces, ¿qué pasa? Los colombianos tienen que pagar arrendamientos más costosos", señaló el exmandatario.

Durante su intervención, Uribe puso énfasis en cómo el crecimiento nominal del salario no compensa el aumento de precios y el encarecimiento de la vida diaria.

“Aumentaron tanto el salario: pasamos de un millón a millón y medio en tres años, en términos nominales. La participación de los alimentos en los estratos de menores ingresos ya pasó del 50%. Aquí ha quedado claro cómo los impuestos ‘saludables’ afectaron tanto esto, además de toda la cadena tributaria”, sostuvo.

Para el expresidente, la combinación de una política de alza salarial sin control de precios ni racionalización tributaria ha tenido consecuencias negativas directas sobre los hogares vulnerables.

Según sus argumentos, el aumento del salario mínimo, lejos de traer un mejor bienestar, ha implicado un encarecimiento en términos reales para los ciudadanos.

Las palabras de Uribe Vélez generaron eco entre los sectores políticos y económicos, que mantienen el debate respecto al impacto del incremento salarial, la presión tributaria sobre familias y empresas y la eficacia de las políticas públicas implementadas por Gustavo Petro.

Finalmente, durante el foro se mencionaron las dificultades crecientes de las familias para mantener su nivel de vida ante el escenario de inflación y recesión, temas que, según Uribe y los precandidatos de su partido, requieren acciones urgentes centradas en el control fiscal, estímulo a la inversión y mayor atención a los sectores más golpeados por la crisis económica.