Colombia

Santander: estos son los cortes de la luz de este 11 de octubre

Conoce con antelación los cortes de luz que se llevarán a cabo en tu localidad

Por Infobae Noticias

Guardar
ESSA suspende el suministro de
ESSA suspende el suministro de energía eléctrica en la zona para realizar trabajos de mantenimiento y garantizar un buen servicio a sus clientes (Jovani Pérez/Infobae)

La Electrificadora de Santander (ESSA) compartió la lista de cortes de luz que realizará este sábado 11 de octubre a lo largo del departamento.

Las alteraciones al servicio eléctrico programadas por ESSA tienen como objetivo hacer trabajos de mantenimiento de forma segura para sus empleados y mejorar el servicio a los consumidores.

El ente explicó que los motivos de los trabajos constantes en la zona es por la modernización de la infraestructura eléctrica en la región, estas acciones son necesarias para brindar un mejor servicio.

ESSA recomendó a sus usuarios desconectar sus aparatos electrónicos para evitar que se dañen, así como no agendar trabajos que requieran energía eléctrica, puesto que en cualquier momento el servicio podría suspenderse.

Para que no te tome por sorpresa, te compartimos la ubicación de los trabajos, las zonas y sectores donde se verá afectado el servicio, así como la duración de los cortes.

Los cortes en el servicio hoy

Localidad: El Playón.

Sector(es): Veredas Pino, Planadas, Miraflores, Rio Blanco, Límites y Betania.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 12:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Cachirá.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Cáchira.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 12:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Suratá.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Cartagena.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 12:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Florián.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Campo Hermoso.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Suaita.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Simeón.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Motoso.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio 1 de Mayo sectores de la carrera 12 y 12A entre calles 44 y 45.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: El Carmen De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Barranco Amarillo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Sabana De Torres.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Caribe.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Santa Rosa y Pertrecho.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Urbanización El Manantial.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Magueyes.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:45 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Tona.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Pirigua, Vegas y Palmar.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Kennedy algunos sectores de las calles 24N, 25N y 26N con carrera 10N.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Charalá.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Cantera.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Flora.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Charta.

Sector(es): Casco urbano sectores de las calles 5, 6 y 7 con carreras 3, 4, 5, 6, 7 y 7A.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Reducir el uso de aparatos
Reducir el uso de aparatos electrodomésticos o las luces de tu casa te ayudará en gran medida para ahorrar dinero. (EFE/ Sanjay Baid/Archivo)

Cómo pagar tu factura de luz

ESSA cuenta con una gran lista de métodos de pagos para estar al día las cuotas del servicio eléctrico.

Entre las opcipones está desde la aplicación móvil de APP ESSA, también mediante Kioscos, a través de tarjeta de débito en los bancos Bancolombia o Colpatria, así como por pago electrónico, en las Apuestas La Perla, por Efecty, en Almacenes Éxito y diversos bancos.

El pago de la factura en línea no tiene ningún costo adicional para los clientes y para hacer dicho proceso es necesario que tengas a la mano el número de cuenta, misma que aparece en el documento emitido por la empresa.

En caso de que no tengas tu factura a la mano es importante conservar el número que te identifica como cliente del servicio, mismo que se te pedirá en la aplicación o sitio web de ESSA antes de realizar tu pago.

Temas Relacionados

Servicios públicosSantanderCortes de luzcolombia-noticiasNoticias

Más Noticias

Conozca seis opciones de recetas sencillas para preparar un delicioso lomo de cerdo

Desde recetas con sabores asiáticos hasta combinaciones con frutas cítricas, el lomo de cerdo se reinventa en la gastronomía local, permitiendo disfrutar de preparaciones variadas para cualquier ocasión

Conozca seis opciones de recetas

Surge nueva irregularidad en el Icetex: Catherine Juvinao denunció presuntas anomalías en un nombramiento

La congresista expuso que un ingeniero forestal, identificado como Javier Darío Sastoque Gómez, suena para un cargo cuyos requisitos de vinculación no cumple

Surge nueva irregularidad en el

Caramelo: la película brasileña que cautiva a los usuarios de Netflix Colombia este fin de semana

Desde su estreno el 8 de octubre, Caramelo ha logrado posicionarse en el ranking global de la plataforma de streaming

Caramelo: la película brasileña que

La Chiva Gantiva celebra 15 años de carrera con nuevo álbum y gira por Colombia: “No somos estrellas, somos seres humanos”

Infobae Colombia habló con Rafael Espinel, miembro fundador de la banda de fusión formada en Bélgica

La Chiva Gantiva celebra 15

Estas son las últimas fechas para el pago de impuestos ante la Dian y calendario de 2026

La normativa vigente contempla penalizaciones para quienes no cumplan los plazos, aplicando un recargo mínimo del 5% sobre el impuesto o la retención pendiente por cada mes o fracción de retraso

Estas son las últimas fechas
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Dos menores de 8 y

Dos menores de 8 y 6 años resultaron gravemente heridos tras pisar mina antipersona: uno de ellos perdió un brazo

Capturados cuatro implicados en atentado con moto bomba en el Huila que dejó dos muertos y 32 heridos: a Karla la delató un tatuaje

Peligroso cabecilla del Tren de Aragua prófugo en Chile murió al caer de un balcón en un edificio al sur de Medellín: intentaba escapar de la Policía

El crudo testimonio de los soldados heridos en ataque del ELN en Puerto Jordan: “De un momento a otro se escuchó un fuerte estruendo”

Ejército halló el cadáver de soldado que cayó al río Cimitarra en Yondó, Antioquia, tras hostigamiento del Clan del Golfo

ENTRETENIMIENTO

Caramelo: la película brasileña que

Caramelo: la película brasileña que cautiva a los usuarios de Netflix Colombia este fin de semana

La Chiva Gantiva celebra 15 años de carrera con nuevo álbum y gira por Colombia: “No somos estrellas, somos seres humanos”

El Festival de la Arepa celebra su versión número 12 en Boyacá: todo lo que debe saber

Campesinos acusan a Arelys Henao por la destrucción de cultivos en límites de una finca en Antioquia: “Actúan como paramilitares”

Blessd, Jessi Uribe, Bomba Estéreo, Gorillaz y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

Deportes

Tras polémica con empresa colombiana,

Tras polémica con empresa colombiana, Jackson Mora ahora afronta varias polémicas en su país, podría ir a prisión

Hijo de Miguel Ángel Russo, campeón con Millonarios, marcó con Tigres y rompió en llanto mientras su padre es velado

Así ha cambiado ‘Nacho’, el hijo de Miguel Ángel Russo: de vivir en Bogotá, a estar consagrado en el fútbol profesional

Hay un dilema en la puja por los derechos de transmisión del fútbol colombiano: evalúan continuidad o cambio de modelo

Colombia vs. España: estas son las figuras más destacadas de las dos selecciones Sub-20