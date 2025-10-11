Polo Polo no pedirá perdón a las madres de Soacha por botar botas de falsos positivos: no responde por lo que “otras personas sienten”

El representante indicó que no tenía intenciones de afectar a las madres de Soacha - crédito @MiguelPoloP/X

El representante a la Cámara, Miguel Polo Polo, rindió indagatoria ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, tras ser citado a declarar por haber botado en bolsas de basura varias botas de plástico que simbolizan ejecuciones extrajudiciales (falsos positivos).

Los hechos se presentaron en noviembre de 2024; el congresista se grabó retirando el calzado que había sido ubicado en la plaza Rafael Núñez, ubicada entre el Congreso de la República y la Casa de Nariño, en señal de memoria y respeto por las víctimas. Sin embargo, Polo Polo decidió botar las botas para criticar al Gobierno del presidente Gustavo Petro y para poner en duda la veracidad de datos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que asegura que hay 6.402 casos de falsos positivos en Colombia.

“¿Quién le habrá pagado a esos 300 campesinos que vinieron aquí al Congreso a ensuciar la Plaza Rafael Núñez para poner estas botas, haciendo apología a los 6.402 falsos positivos? Que, entre otras cosas, esta cifra no puede ser soportada ni por los tribunales de Justicia y Paz, ni por la Fiscalía General de la Nación, ni por la JEP”, señaló el congresista en ese momento.

A pesar de que las madres de Soacha han cuestionado sus acciones y lo han señalado de “burlarse” de su dolor por el asesinato de sus hijos, el representante a la Cámara se niega a disculparse por haber retirado las botas que la plaza. Ante los medios de comunicación, Polo Polo afirmó que no encuentra ninguna razón de peso para pedir perdón.

A su juicio, no debe disculparse por las afectaciones que pueden generar sus palabras o su conducta, puesto que no es su deber responsabilizarse de los sentimientos de las demás personas.

“Yo no tengo que disculparme de nada, porque como se los dije, yo soy responsable de lo que digo y de lo que hago, no de lo que otras personas sienten. Imagínese si por todo lo que yo digo me toca disculparme cada minuto, me tocaría presentar disculpas porque muchos mamertos se ofenden con lo que yo digo”, aseveró el congresista.

Según explicó, con sus acciones no pretendía causar dolor a las madres de las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales; buscaba extender una crítica hacia al presidente de la República y algunos congresistas del Pacto Histórico. “Mi interés, como lo dije, no fue ofender a las madres de Soacha, mi interés no fue desconocer que les hayan matado a sus hijos. Lo que yo hice, el objetivo fue tirar a la basura la mentira que han politizado la izquierda, Iván Cepeda, María José Pizarro o y Gustavo Petro”, precisó.

Polo Polo cuestionó a la administración Petro y puso en duda el apoyo que da a las madres de Soacha, indicando que el Gobierno pudo haber incluido a las víctimas de primeras en las listas cerradas del Congreso en 2022. Cuestionó el hecho de que no tengan un espacio en el Gobierno.

Esto, desde su perspectiva, debería ser el punto de debate central en Colombia y no su conducta y las posibles repercusiones que tuvo entre la comunidad de mujeres que lloran el asesinato de sus hijos a manos de miembros del Ejército Nacional.

“¿Qué han hecho ellos por, por las madres de Soacha? Eso es lo que hay que preguntar, no si mi acto lastimó o no a las madres de Soacha”, señaló.

No obstante, las mismas madres de Soacha se pronunciaron sobre las declaraciones que dio ante los medios, afirmando que el representante tuvo toda la intención de ofenderlas y de revictimizarlas y que es reprochable el hecho de que hasta el momento no haya pedido disculpas. “Desde el primer momento le dijimos que era nuestra manera de honrar a nuestros hijos y hasta ahora ni siquiera se dignó a pedir perdón… hoy nos vio por encima del hombro”, indicaron.

