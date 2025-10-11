Pareja resultó gravemente herida luego de que ser golpeados por una deuda ajena

Laura Manrique, la joven que fue atacada por estas dos personas en su puesto de comidas en Bogotá - crédito captura de pantalla City TV

Una pareja de vendedores informales denunció que fueron víctimas de una fuerte golpiza el 8 de octubre de 2025, en el lugar donde solían instalar su puesto de arepas por cuenta de un hombre y una mujer que pretendían cobrarles una deuda que no les correspondía. Según denunció la joven atacada, los agresores estaban bajo los efectos del alcohol.

Laura Manrique, la joven que fue atacada por estas dos personas, le narró a City Tv cómo inició la gresca que tuvo uso de armas blancas.

“La señora empieza a buscarme problemas, estaba en estado de alicoramiento, la señora empieza a buscarme pelea, el señor empieza a buscar a mi marido para buscar pelea con él, porque unas conocidas deben una plata a la señora y ella quiere que yo pague esa plata (...) Uno de los muchachos que venía con la señora tenía un arma blanca, y él se le tira a mi pareja. Yo lo cojo del saco, del cuello, lo tiro al piso, la señora aprovecha, me agarra del cabello y el esposo de ella me da un puño en el ojo”, narró, destacando que incluso alcanzó a ser mordida en uno de sus brazos.

Además, afirmó que sus objetos de trabajo y de sustento diarios quedaron prácticamente en pérdida total por la agresividad con la que se dio el momento de la pelea: “El puesto me lo dañó, me lo llenó de bate, todas las salsas que yo tenía de las arepas, porque yo vendo arepa con queso, se cayeron a la plancha caliente y se derritieron, me hundió las latas del puesto”.

Según el sistema informativo, los afectados ya interpusieron la denuncia pertinente ante las autoridades correspondientes y esperan que en este caso se haga justicia.

Patrullera casi pierde un dedo mientras atendía riña en el sur de Bogotá

En la madrugada del 6 de octubre, una agente de la Policía Metropolitana de Bogotá resultó gravemente herida, al borde de perder un dedo, tras ser mordida durante un operativo en el barrio Laureles, localidad de Bosa, según información oficial citada por Blu Radio.

El incidente se produjo luego de que vecinos alertaran a las autoridades por una riña dentro de una residencia, donde varias personas se encontraban bajo los efectos del alcohol y en aparente estado de alteración. Durante el procedimiento, los uniformados ingresaron al inmueble e intentaron controlar la situación.

Según relató el teniente coronel Óscar Chauta, comandante de la estación de Bosa, Blu Radio recogió su versión: “Nuestras unidades llegaron al lugar y se encontraron con varias personas alteradas. Una de ellas intentó agredir a una uniformada y, en medio del forcejeo, le mordió el dedo con tal fuerza que por poco se lo arranca”. La situación generó un tenso enfrentamiento, ya que los habitantes de la vivienda se opusieron activamente a la intervención policial.

La presunta agresora, responsable de la mordedura, fue capturada en el sitio y puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación, de acuerdo con fuentes policiales. Actualmente, enfrenta audiencias de legalización de captura bajo los cargos de ataque a servidor público, daño en bien ajeno y lesiones personales.

Las autoridades resaltaron la gravedad del hecho como un ejemplo de los conflictos derivados del consumo excesivo de alcohol, que frecuentemente desembocan en situaciones violentas. El comandante Chauta insistió en la necesidad de mantener la calma en estos escenarios y subrayó: “Invitamos a los ciudadanos a informar cualquier situación que altere la tranquilidad o ponga en riesgo la seguridad”.

Según los reportes iniciales, la patrullera sufrió “una lesión tan grave que estuvo a punto de perder el dedo”, conforme lo informaron las autoridades policiales presentes en el caso. A raíz de lo ocurrido, se han reiterado los llamados a la ciudadanía para evitar conductas que pongan en peligro tanto a los funcionarios públicos como al resto de la comunidad.