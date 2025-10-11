Mexicano murió en Itagüi luego de un encuentro con mujeres que conoció por aplicaciones de citas: otros extranjeros estarían intoxicados

Se conoció que en el lugar hicieron presencia miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación para iniciar con las labores pertinentes y hacer el levantamiento del cuerpo -crédito Mariano Vimos/Colprensa

Las autoridades del departamento de Antioquia recibieron la alerta de un fallecimiento de un extranjero en el municipio de Itaguí.

Los hechos habrían ocurrido sobre las 6:35 p. m. del 10 de octubre de 2025, cuando un hombre de nacionalidad mexicana se acercó hasta el Comando de Atención Inmediata (CAI) para informar sobre el fallecimiento de uno de sus amigos, que encontró sin vida al interior de la vivienda.

De acuerdo con la información de la Policía de Medellín suministrada a Infobae Colombia, que horas antes del hallazgo, la víctima habría estado reunida con unos amigos y algunas mujeres que habrían contactado por medio de aplicaciones de citas, y en medio de la celebración varios de estos hombres pierden el conocimiento, pero desafortunadamente, uno de ellos no despertó.

“Un amigo del occiso manifestó que la noche anterior se encontraban departiendo en la vivienda en compañía de otros amigos, contactaron 4 mujeres para servicios sexuales por la aplicación de citas Tinder, cuando se encontraban consumiendo licor con estas mujeres pierden el conocimiento. Cuando se despertaron, se percataron que uno de sus amigos no despertó, al ingresar a su habitación lo encontraron sin vida acostado en la cama”.

Se conoció que en el lugar hicieron presencia miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación para iniciar con las labores pertinentes y hacer el levantamiento del cuerpo, de la víctima, que fue identificado como Marco Antonio Jaramillo Ramírez, de 29 años.

Por el momento se desconocen las causas de este deceso; sin embargo, no se descarta que haya sido por el suministro de alguna droga como la escopolamina. Los otros afectados se encuentran en un centro hospitalario donde son atendidos por el personal médico.

Según El Colombiano, este grupo de hombres habría llegado a la ciudad el 3 de octubre de 2025, alquilaron un apartamento en el municipio y el 9 y el 10 del mismo mes organizaron encuentros con este grupo de mujeres.

Hallan muerto a ciudadano español en hotel del centro de Medellín

El hallazgo del cuerpo sin vida de Iván Fernández Márquez, un ciudadano español, en un hotel del centro de Medellín ha reavivado la preocupación por la seguridad de los turistas extranjeros en la ciudad.

Las autoridades del Valle de Aburrá investigan las circunstancias de este deceso, que se suma a una serie de muertes recientes de visitantes foráneos en hoteles de la capital antioqueña, muchas de ellas en contextos asociados al consumo de sustancias y encuentros con personas cuya identidad permanece sin esclarecer.

El 28 de julio, el personal de un hotel céntrico de Medellín encontró a Fernández Márquez desnudo sobre la cama de su habitación, con un sangrado visible en la boca, pero sin señales externas de violencia física, según los primeros reportes de la Policía Nacional citados por Blu Radio.

En el lugar, los investigadores embalaron como evidencia varias latas de cerveza, un preservativo y diferentes tipos de sustancias alucinógenas, elementos que ahora son objeto de análisis por parte de la Policía Judicial. Este hallazgo ha llevado a los investigadores a considerar la posibilidad de que la muerte esté relacionada con la ingesta de sustancias, aunque esta hipótesis aún no ha sido confirmada.

Uno de los elementos clave en la investigación es el testimonio de la administradora del hotel, quien relató a las autoridades que Fernández Márquez ingresó al establecimiento durante la madrugada acompañado de una mujer cuya identidad todavía no ha sido establecida.

Según su versión, aproximadamente dos horas después de su llegada, la acompañante salió sola del hotel. Posteriormente, el personal subió a la habitación y encontró el cuerpo sin vida del ciudadano español. La Policía considera fundamental la identificación y ubicación de esta mujer para esclarecer lo ocurrido, por lo que ha intensificado las labores de búsqueda y análisis de cámaras de seguridad, así como la recolección de testimonios y otros elementos probatorios.

Las autoridades han señalado que, hasta el momento, no es posible determinar si se trató de un acto delictivo o de una muerte accidental, por lo que la investigación permanece abierta.