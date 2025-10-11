Lotería de Medellín resultados 10 de octubre: número ganador del premio mayor de $16.000 millones

Resultados de la Lotería de Medellín(Jovani Pérez)

La Lotería de Medellín dio a conocer todos los números ganadores de su más reciente sorteo realizado este viernes 10 de octubre de 2025.

Este popular juego de azar entrega cada semana un premio mayor de $16.000 millones y más de 50 premios principales. Descubre si fuiste uno de los ganadores de hoy.

Resultados de la Lotería de Medellín

Fecha: viernes 10 de octubre de 2025.

Sorteo: 4804

Premio mayor de $16.000 millones:

2 6 1 9 Serie 045

Premio Bono Viaje:

64 98 56

Seco de $1.000 millones:

6 8 4 3 Serie 257

0 1 9 3 Serie 232

Secos de $700 millones:

7 4 5 5 Serie 394

5 0 8 9 Serie 294

Secos de 500 millones:

9 9 7 5 Serie 290

7 5 4 0 Serie 047

Secos de $100 millones:

7 8 0 0 Serie 292

8 2 4 1 Serie 111

9 4 5 4 Serie 026

4 8 2 7 Serie 243

4 0 9 6 Serie 138

1 0 1 1 Serie 016

Secos de $50 millones:

3 1 7 9 Serie 093

5 0 8 2 Serie 400

9 1 3 3 Serie 450

5 4 9 5 Serie 319

3 6 3 8 Serie 480

7 7 1 3 Serie 490

5 7 9 0 Serie 030

Secos de $20 millones:

5 1 0 1 Serie 200

3 9 1 2 Serie 470

0 4 6 8 Serie 442

4 6 8 2 Serie 217

7 1 6 1 Serie 186

5 6 2 3 Serie 099

3 9 5 4 Serie 084

9 5 0 3 Serie 088

1 5 5 5 Serie 332

4 8 8 0 Serie 321

Secos de $10 millones:

7 2 0 9 Serie 409

8 6 5 1 Serie 204

7 4 7 2 Serie 009

5 4 0 5 Serie 090

1 2 0 9 Serie 005

1 4 6 3 Serie 082

7 9 0 5 Serie 176

6 9 5 3 Serie 308

5 0 6 9 Serie 273

4 5 7 0 Serie 046

6 3 6 7 Serie 456

7 8 7 1 Serie 090

7 0 3 1 Serie 075

6 0 7 6 Serie 497

5 9 3 9 Serie 049

A qué hora se juega la Lotería de Medellín

La Lotería de Medellín celebra un sorteo semanal, todos los viernes a las 23:00 horas, donde tienes la oportunidad de ganar varios miles de millones de pesos.

El texto describe cómo participar en la Lotería de Medellín, detallando que se requiere la compra de un boleto completo por hasta 21 mil pesos, disponible a través de loteros, distribuidores autorizados, o en línea mediante Lottired y LotiColombia. Créditos: Podcast generado con IA - Imagen Ilustrativa Infobae

Cómo cobrar un premio de la Lotería de Medellín

Cuide bien su boleto, es muy importante porque es el comprobante oficial para cobrar el premio en caso de que salga ganador, manténgalo en un lugar seguro y cuide que no se maltrate.

Para reclamar el premio tiene que acudir a las instalaciones de la Lotería de Medellín con el billete premiado y su cédula de ciudadanía.

Si es inferior a los 20 millones de pesos puede reclamarlo en cualquier agencia distribuidora del país. El dinero se entrega a través de una transferencia bancaria.

Cuánto tiempo se tiene para reclamar un premio de la Lotería de Medellín

Recuerda que tiene un año, a partir de la fecha del sorteo, para reclamar el premio en la Lotería de Medellín.

Lista de premios

La Lotería de Medellín ofrece a sus apostadores la oportunidad de ganar uno de los 50 premios principales, que son los siguientes:

Un premio mayor de 16.000 millones de pesos.

Dos secos de 1.000 millones de pesos.

Dos secos de 700 millones pesos.

Dos secos de 500 millones pesos.

Seis secos de 100 millones pesos.

Siete secos de 50 millones pesos.

10 secos de 20 millones pesos.

15 secos de 10 millones pesos.

A lo anterior hay que sumarle premios que la Lotería de Medellín que entrega por diferentes aproximaciones.

¿Qué documentos necesito presentar para cobrar un premio en la Lotería de Medellín?

Para cobrar un premio en la Lotería de Medellín, debes presentar estos documentos y cumplir con ciertos requisitos:

El tiquete premiado original, que debe estar en perfecto estado, sin enmendaduras ni alteraciones que afecten la validación en el sistema de juego.

Un documento de identidad válido y original: cédula de ciudadanía, contraseña blanca, pasaporte con sello de migración reciente, o cédula de extranjería si la estadía supera 6 meses.

El tiquete debe estar debidamente diligenciado con tus datos personales para el trámite del pago, completando el formato correspondiente que ofrece la Lotería de Medellín.

El pago del premio se realiza mediante transferencia electrónica al ganador y el plazo para reclamarlo es de un año desde la activación del tiquete.

Para premios mayores a aproximadamente $1.645.000, se aplica una retención en la fuente del 20% sobre el valor del premio. También es importante que el ganador sea mayor de 18 años y que el tiquete cumpla con todos los requisitos técnicos y legales para validar el premio.