Korn, la banda de numetal, anunció gira latinoamericana: se especula que vendrá a Colombia como en 2017

El anuncio del regreso de Korn a Latinoamérica en 2026 ha generado gran expectativa entre los seguidores del nu metal y el rock alternativo en la región, especialmente en Colombia, donde la banda estadounidense cuenta con una base de fanáticos entusiasta.

Según la agrupación, incluyó a Colombia en su próxima gira 2026, aunque aún no se han confirmado fechas, ciudades ni precios de las entradas, lo que ha incrementado la anticipación y las especulaciones sobre los detalles del evento.

El anuncio se realizó mediante un video promocional que, de acuerdo con El Tiempo, inicia con los acordes de “Dead Bodies Everywhere”, tema del álbum “Follow the Leader” (1998), y culmina con el grito “Are You Ready?”.

El clip muestra un mapa de Latinoamérica, lo que sugiere que la gira abarcará países como Perú, Argentina, Brasil, Chile y Colombia. Semana añade que el video generó una ola de reacciones entre los fanáticos, quienes esperan la confirmación de los lugares y fechas de los conciertos.

Además, el portal La Gaceta, indicó que la productora Lotus habría confirmado la presencia de Korn en Colombia, Chile, Argentina y Brasil, aunque la información oficial sobre la logística y los precios aún está pendiente.

La última vez que Korn visitó Colombia fue en 2017, cuando se presentó en el Chamorro Entertainment City Hall de Bogotá durante la gira de su álbum “The Serenity of Suffering”.

En esa ocasión las entradas se agotaron, reflejando la fuerte conexión de la banda con el público local.

Trayectoria e influencia de Korn en el nu metal

Korn, formada en 1993 en Bakersfield, California, está integrada actualmente por Jonathan Davis (voz), James “Munky” Shaffer (guitarra), Brian “Head” Welch (guitarra), Reginald “Fieldy” Arvizu (bajo) y Ray Luzier (batería), quien se unió en 2007 en reemplazo de David Silveria.

Coinciden en que la banda es pionera del nu metal, un subgénero que fusiona metal, hip hop, funk y rock alternativo, y que su propuesta innovadora influyó en la escena musical de finales de los 90 y principios de los 2000.

Korn ha dejado huella en grupos como Slipknot, Limp Bizkit y Deftones, y ha colaborado con artistas como Fred Durst, Skrillex y Corey Taylor.

A lo largo de su carrera, Korn ha lanzado 14 álbumes de estudio, entre los que destacan “Issues” (1999), “Untouchables” (2002), “The Path of Totality” (2011) y “Requiem” (2022).

La banda ha recibido ocho nominaciones al Grammy y ha ganado dos: Mejor Video Musical de Corta Duración por “Freak on a Leash” (1999) y Mejor Interpretación de Metal por “Here to Stay” (2003), de acuerdo.

Semana subraya que el estilo crudo y emocional de Korn sentó las bases del nu metal, consolidando su lugar como una de las agrupaciones más influyentes del rock alternativo y el metal contemporáneo.

El impacto de Korn en la música ha sido reconocido con premios de MTV, Kerrang! y Revolver Golden Gods, así como el Vanguard Award en 2016, distinciones que han reforzado su posición como referente del metal moderno.

Cancelaciones de conciertos internacionales alteran agenda musical en Colombia

Una serie de cancelaciones de conciertos ha alterado la agenda musical en Colombia para finales de 2025, afectando presentaciones de artistas internacionales en varias ciudades del país.

El caso más reciente es el de Billy Idol, quien tenía programado un show el 25 de noviembre en el Movistar Arena de Bogotá, pero la presentación fue cancelada por “motivos logísticos y de fuerza mayor”, según informó Tuboleta en un comunicado.

La empresa ofreció disculpas y confirmó que los reembolsos se realizarán a todos los compradores afectados.

La cancelación de Billy Idol se suma a la de Rod Stewart, cuyo concierto previsto para el 14 de octubre en el Movistar Arena de Bogotá tampoco se llevará a cabo.

En la página oficial de Tuboleta se indicó que el evento no se realizará y que próximamente se informará sobre el proceso de devolución del dinero. Hasta el momento, ni las redes oficiales del artista ni la productora Páramo Presenta han explicado los motivos de la cancelación, aunque el cantante británico ya había suspendido presentaciones en Estados Unidos en junio por problemas de salud.

En la lista de eventos afectados también figura el concierto de JP Saxe, que estaba agendado para el 20 de octubre en el Royal Center de Bogotá. Tuboleta comunicó el 4 de agosto que el espectáculo fue cancelado por fuerza mayor y que los compradores pueden solicitar el reembolso del valor de la entrada, excluyendo el costo del servicio, hasta el 20 de octubre de 2025.

Por su parte, la presentación de Beto Cuevas en el Teatro Metropolitano José Gutiérrez Gómez de Medellín, prevista para el 16 de octubre, también fue cancelada, según confirmaron Fenix Entertainment y Tuboleta el 17 de julio.