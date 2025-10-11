Fuerzas Militares rescataron en tiempo récord a empresario colombo-japonés tras secuestro en su finca en Palmira, Valle

Gaula entregó detalles del rescate del empresario de 46 años - crédito Policía Valle

Gracias a un operativo conjunto entre el Gaula Militar Valle, la Policía Nacional y unidades de la Tercera Brigada del Ejército Nacionalse logró la liberación de Felipe Tanaka Tanaka, un ciudadano colombo-japonés, de 46 años, que había sido secuestrado en la zona rural del municipio de Palmira (Valle del Cauca).

El hecho, que ocurrió alrededor de las 5:30 a. m. del viernes 10 de octubre, se desató cuando hombres armados interceptaron a la víctima mientras llegaba a su finca en el corregimiento El Guanabanal y descendía de su camioneta Toyota Fortuner para abrir la puerta de acceso a la propiedad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Entre los elementos clave del caso figuran la naturaleza violenta del suceso, la reacción de la comunidad y la rápida intervención de las autoridades, que utilizaron un plan candado para frustrar la huida de los secuestradores y rescatar en tiempo récord al empresario, según destacaron fuentes oficiales, además de recuperar el vehículo de la víctima.

Así fue el operativo de rescate de empresario colombo-japonés en zona rural de Palmira - crédito Policía Valle

La reacción exprés de las autoridades permitió el rescate

De acuerdo con declaraciones del teniente coronel Mauricio Andrés Medina Vergara, comandante del Gaula Militar Valle, en coordinación con el Departamento de Policía del Valle del Cauca, la acción conjunta de las fuerzas permitió cerrar los principales ejes viales y controlar los puntos estratégicos de la región.

Medina Vergara explicó que este procedimiento condujo a la localización y liberación de Tanaka en el sector del Bolo a las 6:50 a. m., menos de dos horas después del secuestro. El comandante señaló que la víctima fue hallada en buen estado de salud, aunque requirió evaluación médica tras haber sido golpeada durante el rapto.

El secuestro fue presenciado por la esposa de uno de los trabajadores de la finca, que de inmediato alertó a las autoridades, lo que permitió la activación del operativo de búsqueda. Gracias a la rápida reacción de la fuerza pública, los secuestradores abandonaron la camioneta y huyeron por los cañaduzales de la zona antes de poder consumar su plan.

El empresario se encuentra en buen estado de salud, a pesar a secuestro violento del que fue víctima - crédito Policía Valle

La general Sandra Liliana Rodríguez, comandante de la Policía Valle, confirmó que el operativo concluyó con el rescate del empresario y la recuperación del vehículo, sin que se produjeran víctimas fatales, aunque los responsables lograron escapar y actualmente son buscados por las autoridades judiciales.

Por su parte, Paublo Cerón, funcionario de la Alcaldía de Palmira, expresó su reconocimiento al trabajo realizado por la fuerza pública, resaltando la articulación entre los distintos organismos en la atención del caso.

Cerón detalló que, tras una comunicación oportuna a la línea de emergencia del municipio, se activaron de inmediato los dispositivos electrónicos, el sistema de cámaras y el uso de inteligencia artificial, en coordinación con el plan candado ejecutado por las unidades en tierra, elementos que contribuyeron a ejercer presión sobre los secuestradores hasta que desistieron de su accionar.

Tras una rápida persecusión y un plan candado, se logró la liberación del hombre de 46 años - crédito Policía Valle

Por último, hizo un llamado a la población para que continúe respaldando la labor de la fuerza pública mediante la participación en la Red de Apoyo y Seguridad, y para que reporte cualquier situación irregular o sospechosa a la línea 165 del Gaula.

“Gracias a una comunicación oportuna a nuestra línea de emergencia, pudimos activar todos nuestros dispositivos electrónicos, nuestro sistema de cámaras y nuestro sistema de inteligencia artificial junto con el Plan Candado físico de las unidades en tierra, que le permitieron presionar a los delincuentes de forma tal que ellos desistieron de su actividad. En este momento, el ciudadano se encuentra a buen resguardo con su familia y los operativos continúan en búsqueda de los delincuentes”, dijo puntualmente.

El hecho generó especial preocupación entre los habitantes de las áreas rurales de Palmira, que solicitan mayor presencia policial y medidas para reforzar la seguridad de los empresarios y trabajadores agrícolas del sector. Las autoridades anunciaron que las investigaciones continúan para establecer las circunstancias exactas del secuestro y dar con los responsables.