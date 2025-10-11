Colombia

Corte Suprema de Justicia define si semanas cotizadas por invalidez se tendrían en cuenta para la pensión de vejez

El alto tribunal aclaró la situación de un trabajador que, después de catorce años de recibir una pensión de invalidez, fue excluido del listado de pensionados por un dictamen de revisión

Por Camila Castillo

Guardar
Los colombianos deben conocer sus
Los colombianos deben conocer sus derechos para evitar problemas en su vejez - crédito Eduardo Parra / Europa Press

Un reciente pronunciamiento de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia establece un precedente relevante para han recibido una pensión de invalidez y aspiran a acceder a la de vejez en Colombia.

Según la decisión, el tiempo durante el cual una persona percibe la pensión de invalidez de origen común debe ser reconocido como semanas válidamente cotizadas para efectos de la pensión de vejez, siempre que se cumpla la edad mínima legal exigida para este beneficio.

El tribunal supremo, con más de dos siglos de historia y múltiples transformaciones en su estructura y competencias, reafirmó que la protección de los derechos laborales y pensionales se mantiene como uno de sus ejes fundamentales.

Conocer los derechos laborales y
Conocer los derechos laborales y de jubilación en Colombia es clave - crédito Freepik

En este contexto, la Sala de Casación Laboral aclaró que la pensión de invalidez, aunque sujeta a revisiones periódicas que pueden derivar en su extinción, suspensión, aumento o disminución de acuerdo con los artículos 44 de la Ley 100 de 1993 y 17 del Decreto 1889 de 1994, no impide que el período en que se percibe dicha prestación sea habilitado como semanas cotizadas para una pensión vitalicia de vejez, siempre que se cumpla la edad requerida.

“El hecho de que la pensión de invalidez esté sujeta a una revisión periódica que puede determinar su extinción, suspensión, aumento o disminución, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 44 de la Ley 100 de 1993 y 17 del Decreto 1889 de 1994, no impide que, eventualmente, puedan habilitarse dichas semanas para una pensión vitalicia de vejez, siempre y cuando se cumpla la edad mínima para acceder a este beneficio”, precisó la Corte a través de un comunicado.

El fallo destacó la disposición expresa del artículo 15 del Decreto 832 de 1996, que establece que, al declararse la cesación del estado de invalidez, debe reconocerse como semanas cotizadas el tiempo en que el trabajador disfrutó de la pensión de invalidez.

La interpretación emitida se aplica tanto al régimen de Prima Media como al de Ahorro Individual, ya que ambos comparten características comunes, a pesar de ciertas particularidades propias del segundo. Por tanto, se consideró que no existe fundamento para que la habilitación de las semanas cotizadas durante la pensión de invalidez de origen común opere en un régimen y no en el otro.

Esta aclaración surgió por un
Esta aclaración surgió por un trabajador que llevó su proceso a la sala laboral del alto tribunal - crédito Monet

La Sala de Casación Laboral reiteró que la condición de invalidez representa una barrera significativa para la permanencia en el mercado laboral, lo que haría desproporcionado exigir a la persona pensionada por invalidez que cotice de manera efectiva para consolidar el derecho a la pensión de vejez. Por este motivo, el tiempo en que se percibe la pensión de invalidez se reconoce como válido para completar las semanas requeridas.

“El mensaje pensional que envía el artículo 15 del Decreto 832 de 1996 no es que la persona deba procurar mantenerse en condición de invalidez hasta cumplir la edad de pensión de vejez, sino que el período en que percibe la prestación podrá contarse como semanas cotizadas, lo que promueve su recuperación efectiva e integración social y laboral”, reiteró la Corte Suprema de Justicia.

La decisión dejó en firme la condena a una administradora de fondo de pensiones, obligándola a reconocer la pensión de vejez a un trabajador que, tras catorce años de recibir la pensión de invalidez, fue excluido de la nómina de pensionados como resultado de un dictamen de revisión de invalidez.

Los trabajadores que por motivos
Los trabajadores que por motivos físicos dejaron de trabajar y por lo tanto de recibir un sueldo tienen derecho a pensionarse - crédito Freepik

Catorce años de percepción de la pensión de invalidez fueron determinantes en este caso para que el trabajador pudiera acceder a la pensión de vejez, conforme a la interpretación de la Corte Suprema de Justicia.

La sentencia SL1944-2025 puede ser consultada para conocer en detalle los argumentos y fundamentos jurídicos de esta decisión.

Temas Relacionados

Pensión de vejez Corte Suprema de Justicia Administradora de fondo de pensiones Prima Media Pensión de invalidez Derechos laborales Ahorro IndividualEconomíaColombia-Noticias

Más Noticias

Dorado Mañana, resultados último sorteo 11 de octubre

Infobae Colombia te comparte los últimos números y la combinación ganadora de una de las loterías más populares del país

Dorado Mañana, resultados último sorteo

España vs. Colombia EN VIVO: cuartos de final del Mundial Sub-20 de Chile 2025

Los dirigidos por César Torres buscarán la clasificación entre las cuatro mejores selecciones juveniles del mundo

España vs. Colombia EN VIVO:

Interceptan embarcación en Buenaventura con cerca de una tonelada de drogas en operación contra el narcotráfico

La Armada de Colombia incautó 868 kilos de marihuana y cocaína en una operación en el Pacífico, en medio de un despliegue masivo contra estructuras criminales

Interceptan embarcación en Buenaventura con

La Dian anuncia nueva convocatoria laboral: hay puestos disponibles para ingreso y ascenso

Trabajar en el Estado mediante concurso de méritos representa una oportunidad de estabilidad laboral, crecimiento profesional y acceso a beneficios que garantizan condiciones justas y protección frente a despidos arbitrarios

La Dian anuncia nueva convocatoria

Técnico de México elogió el nivel de la selección Colombia: “Queremos rivales de talla mundial y que nos exijan”

El entrenador mexicano destaca la importancia de enfrentar selecciones clasificadas al Mundial

Técnico de México elogió el
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Dos menores de 8 y

Dos menores de 8 y 6 años resultaron gravemente heridos tras pisar mina antipersona: uno de ellos perdió un brazo

Capturados cuatro implicados en atentado con moto bomba en el Huila que dejó dos muertos y 32 heridos: a Karla la delató un tatuaje

Peligroso cabecilla del Tren de Aragua prófugo en Chile murió al caer de un balcón en un edificio al sur de Medellín: intentaba escapar de la Policía

El crudo testimonio de los soldados heridos en ataque del ELN en Puerto Jordan: “De un momento a otro se escuchó un fuerte estruendo”

Ejército halló el cadáver de soldado que cayó al río Cimitarra en Yondó, Antioquia, tras hostigamiento del Clan del Golfo

ENTRETENIMIENTO

Melissa Gate revive la rivalidad

Melissa Gate revive la rivalidad con Yina Calderón tras fuertes declaraciones en redes sociales: “Fiona, te di la oportunidad”

Violeta y Michelle tienen tenso cruce en ‘MasterChef Celebrity’ tras reto de postres: “Groserita”

Conoce las 10 mejores series de Netflix Colombia que puedes disfrutar este fin de semana

Caterin Escobar y Mario Alberto Yepes volvieron a encender rumores de noviazgo: una fotografía los habría delatado

Caramelo: la película brasileña que cautiva a los usuarios de Netflix Colombia este fin de semana

Deportes

España vs. Colombia EN VIVO:

España vs. Colombia EN VIVO: cuartos de final del Mundial Sub-20 de Chile 2025

Técnico de México elogió el nivel de la selección Colombia: “Queremos rivales de talla mundial y que nos exijan”

La Comisión Disciplinaria de Dimayor abrió proceso a Alfredo Morelos por el polémico penal en el Boyacá Chicó vs. Nacional

Antonio Casale propuso polémica formación para el partido de Colombia y México: Faustino Asprilla reaccionó indignado

Tras polémica con empresa colombiana, Jackson Mora ahora afronta varias polémicas en su país, podría ir a prisión