Conmovedora escena en plena aguacero en Popayán, Cauca: habitante de calle murió y su mascota no desamparó su cadáver

La perra se negó a abandonar a su compañero fallecido, permaneciendo junto a él durante todo el procedimiento de inspección y levantamiento del cadáver por parte de las autoridades

Paula Naranjo

Por Paula Naranjo

El hombre fue auxiliado, pero ya no presentaba signos vitales - crédito Un buen polombiano/Facebook

Una lamentable escena se conoció en la tarde del viernes 10 de octubre, luego de que en uno de los andenes del barrio Bolívar, ubicado en el centro de Popayán (Cauca), un hombre muriera tras sufrir un infarto fulminante cuando buscaba refugio de fuerte lluvía que caía en esa jornada del día.

El hecho, ocurrido frente a la reconocida droguería Drogas La Rebaja, también fue escenario de una muestra de lealtad: la mascota de la víctima, una perra de color café, permaneció junto al cuerpo durante todo el procedimiento de atención y levantamiento.

El hombre murió de un
El hombre murió de un infarto en un andén del barrio Bolívar, en Popayán, mientras buscaba refugio de la lluvia - crédito Unbuenpolombiano/Facebook

Testigos relataron que el ciudadano, conocido por ser un habitante de calle y por su estrecha relación con la perra, se desplomó repentinamente en la entrada del establecimiento. Varios transeúntes intentaron auxiliarlo y constataron la ausencia de signos vitales, revisando el cuello y la muñeca. Un grupo de paramédicos del cuerpo de bomberos llegó poco después, aunque certificó que no era posible hacer nada para reanimar al afectado.

Uno de los testigos, citado por El País Cali, describió así la situación: “Unos paramédicos de bomberos llegaron como a atender el caso, pero igualmente se percataron que no se podía hacer algo por este ciudadano, por eso después llegaron las patrullas de la Policía, que ya se hicieron cargo de la situación, pero claro, llamó la atención esa lealtad de esa mascota, que permaneció en el sitio, a pesar del asombro y tensión de los testigos, autoridades, nunca se le alejó de esta persona”.

La mascota continuó al lado de su dueño durante el despliegue de autoridades, entre ellas varias patrullas de la Policía Nacional y funcionarios judiciales de la Sijín y el CTI de la Fiscalía. Según relatos recogidos de quienes presenciaron la escena, la mascota se negó a separarse del cuerpo, incluso cuando este fue trasladado en un vehículo oficial, mostrándose reacia a abandonar a la persona que la había protegido y alimentado.

El hecho ocurrió frente a
El hecho ocurrió frente a la droguería Drogas La Rebaja, en el centro de Popayán, bajo una fuerte lluvia - crédito RescataCan/ Facebook

“En los ojos de la perrita se veía la tristeza, ella sabía que el momento era trágico, se percibía que era como consciente de que había pasado algo malo con su amo, pero aun así nunca se fue, siempre permaneció en el sitio, a pesar de la intervención de las autoridades, ese ejemplar nunca se alejó, se mantuvo mirando cómo trataban el cadáver de esa persona, incluso, se subió al carro donde ingresaron el cuerpo, se subió a la fuerza”, complementó el testigo citado.

De acuerdo con lo que conoció el medio citado, familiares del fallecido se hicieron presentes en el sitio tras ser contactados por las autoridades y, al conocer la situación de la perra, asumieron su custodia para garantizar su bienestar. La permanencia del animal junto al cadáver, bajo la llovizna, fue destacada por testigos como símbolo de la estrecha relación construida entre el hombre y su mascota, luego de años en la calle.

La mascota habría sido entregada
La mascota habría sido entregada a familiares del fallecido - crédito Redes sociales/Tiktok

“La muerte llega cuando aún menos se la espera que Dios lo reciba en su santa gloria y el q no lo dejen solo”; “Dios mio ellos siempre tienen perritos y ahora debe estar solito”;“Ayuden el perrito y el caballero que descanse en paz que triste”; “Que pecado con el peludito, ojalá alguien de buen corazón lo adopte y le de un hogar bonito”; “Humanos, aprendamos de la inigualable nobleza y de la lealtad inquebrantable de los perros,...”; “Buenas noches él no era habitante de calle solo le gustaba tomar sus traguitos”; “Que bonito es ingresar y mirar como hay tanta gente buena que se preocupa por el peludito. Paz en su tumba (sic)”, fueron algunos comentarios al respecto.

