Yina Calderón fue denunciada ente la Fiscalía por delito que podría dejarla tras las rejas o con una millonaria multa: esto se sabe

La empresaria y creadora de contenido Yina Calderón enfrenta una denuncia en la Fiscalía General de la Nación, interpuesta por la también influencer La Jesuu, tras una escalada de tensiones derivadas de enfrentamientos públicos desde la segunda temporada de La casa de los famosos.

El conflicto, que se trasladó a redes sociales y medios, se agudizó tras declaraciones de Calderón consideradas racistas por usuarios.

La Jesuu, de 23 años, hizo pública la denuncia el 9 de octubre, respaldada con un documento oficial de la Fiscalía, luego de explicar su decisión a través de su cuenta de Instagram.

“Hermanas Calderón están atrapadas en el racismo más patético y barato. Lo de ustedes no es superioridad, es complejo de inferioridad, disfrazado de chiste (…) Los títulos no garantizan evolución (…) El racismo se enfrenta, se denuncia y se acaba”, manifestó La Jesuu.

El proceso legal es una respuesta directa a los comentarios de Calderón, que han reavivado la controversia sobre el trato y la discriminación en el entorno digital colombiano.

Como parte de la respuesta a la creadora de contenido, en la tarde del 9 de octubre, La Jesuu compartió en sus redes sociales que ya interpuso la denuncia contra Calderón por los comentarios despectivos. “El racismo se acaba, se enfrenta, se denuncia y se acaba”, escribió la caleña junto al pantallazo de la denuncia.

Las acusaciones de La Jesuu surgieron luego de que Yina Calderón efectuara afirmaciones en una entrevista publicada en redes sociales al preguntársele por la figura del entretenimiento con quien tiene peor relación.

“La Jesuu es la famosa que peor me cae. Bueno, no es que me caiga mal, me da asco porque no se bañaba, olía feo en la casa, ella tenía mal aliento. Yo creo que ustedes lo notaban. Yo creo que ese mal aliento que carga, incluso, después de la cámara se le notaba, me da fastidio”.

Calderón enfatizó su postura afirmando públicamente: “Me da asco”. Estas palabras generaron una oleada de críticas y múltiples reacciones en redes sociales, donde algunos internautas apoyaron la decisión de La Jesuu de acudir a instancias legales y otros reprocharon el tono y los términos utilizados por la empresaria.

En Colombia, realizar comentarios racistas puede acarrear sanciones penales, incluida la pena de cárcel. La Ley 1482 de 2011(Ley Antidiscriminación) sanciona penalmente los actos de discriminación por razones de raza, etnia y otros motivos. El artículo 134A del Código Penal establece que quien impida o restrinja arbitrariamente los derechos de las personas por esos motivos puede enfrentar penas de prisión de 12 a 36 meses, además de multas económicas de hasta 10 o 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Hasta el momento, Yina Calderón no se ha pronunciado al respecto sobre las acciones legales que tomó su excompañera de reality. Sin embargo, se espera que comente al respecto desde sus redes sociales.

Juliana Calderón, hermana de Yina, amenazó a La Jesuu

La viralización de este conflicto se produjo luego de que Yina Calderón, acompañada de su hermana, emitiera declaraciones en las que advertía a La Jesuu sobre su llegada a la capital, insinuando que un encuentro entre ambas podría derivar en agresiones.

“Jesuu, ten cuidado tú porque yo soy muy atravesada y si la veo por ahí le voy a dar su traque y es una advertencia”, dijo Juliana en el programa El Escándalo TV, afirmación, difundida ampliamente en redes sociales y que fue interpretada como una amenaza directa hacia la exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia.

“Yina no sabe qué es humanidad… además de eso, está insultando a una persona por su color de piel… si hay alguien aquí que se comporta como un animal no soy yo. Con todo y eso hay gente que aún la justifica todavía”, expresó La Jesuu como repuesta en un reciente video.

Tanto la respuesta de La Jesuu como las palabras de Yina desataron las reacciones en redes sociales donde castigaron las declaraciones de la empresaria de fajas. “Después anda llorando por lo que dijo wescol 😂”, “Yina merece carles por sus palabras”, “Yinita esta ganosa de ser compañera de Epa Colombia”, “La Jesuu es tan dama que le respondió con educación”, fueron unos de los miles de comentarios.