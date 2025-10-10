Colombia

Euro en Colombia 10 de octubre: cuál es su valor en pesos

El tipo de cambio registró movimientos en las últimas horas, esta es la cotización de la moneda euro tras la apertura de mercados

Por Armando Montes

El euro registró diferentes movimientos
El euro registró diferentes movimientos en las últimas horas (REUTERS/David W Cerny)

El tipo de cambio para euro en Colombia registró ganancias tras la apertura de mercados del viernes 10 de octubre, después de una semana en la que se mantuvo relativamente estable.

Tras la apertura de mercados el euro se cotiza al arranque de sesiones a 4.498,04 pesos colombianos en promedio, de modo que implicó un cambio del 0,92% si se compara con los 4.456,90 pesos de la jornada previa, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el euro anota una disminución 0,88%, de manera que en términos interanuales todavía mantiene un descenso del 2,22%.

Analizando este dato con el de fechas pasadas, suma dos sesiones sucesivas en dígitos positivos. Además, observando la volatilidad de estos siete días, se observa que presenta un rendimiento inferior a la volatilidad que reflejan los datos del último año, por lo tanto su cotización está presentando menos cambios de lo que indica la tendencia general en este momento.

Qué le espera a Colombia en este 2025 en materia económica

Las perspectivas económicas para Colombia en 2025 son relativamente optimistas, aunque existen riesgos, según la empresa Corficolombia. Se espera que la economía colombiana crezca un 2.6% en 2025, impulsada por la expansión del consumo privado y la inversión.

Sin embargo, esta proyección está sujeta a una incertidumbre mayor, en comparación a años pasados debido a la persistencia de desafíos fiscales, los riesgos asociados a la actividad del sector energético, el aumento de conflictos sociales y el incremento de la inseguridad.

En el contexto externo estiman dificultades a causa del fortalecimiento del dólar y presiones inflacionarias adicionales en Estados Unidos tras la victoria de Donald Trump, lo que apunta a tasas de interés altas por más tiempo. Estos altos costos de financiamiento podrían impactar sectores como el manufacturero, mientras que el panorama fiscal sigue siendo uno de los retos más importantes a nivel global, según la perspectiva.

A nivel local, la inflación, que ha experimentado un descenso significativo en 2024, podría enfrentar nuevos desafíos en la segunda mitad de 2025. La depreciación del tipo de cambio y la alta indexación de los servicios podrían presionar nuevamente los precios al alza, acercando la inflación al 4% hacia finales del año.

El sistema financiero, por su parte, ha mostrado resiliencia a pesar de los incrementos en la morosidad y caídas en la rentabilidad y se anticipa una recuperación gradual con la reducción de las tasas de interés y el repunte de la inversión.

Características del peso colombiano

El peso colombiano es la moneda de curso legal en Colombia, usualmente es abreviada como COP y la circulación de ésta es controlada por el Banco de la República de Colombia.

Actualmente hay en circulación monedas de 50, 100, 200, 500 y 1000 pesos, de ésta última se tuvo su primera circulación entre 1996 y 2002, sin embargo, perdió popularidad debido a que era muy fácil de falsificar.

Las monedas de 500 y 1000 pesos son bimetálicas, ello para mejorar su seguridad y evitar que sean replicadas ilegalmente; en tanto, todas las denominaciones tienen diseños que aluden a la biodiversidad que hay en el país, entre ellos el oso de anteojos, la guacamaya bandera, la rana de cristal, la tortuga caguama, entre otras.

