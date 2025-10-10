Ranking Spotify en Colombia: Blessd y Beéle dominan el top 10 de las canciones con más escuchadas del momento

Ranking Spotify: las 10 canciones más escuchadas en Colombia. (Instagram/@beele/@blssd)

Desde los primeros registros que se tienen de la historia del ser humano, el sonido y la música siempre han estado presentes. Gracias a que es un lenguaje universal, ésta es capaz de ser entendida y sentida por cualquier persona independientemente de su idioma o cultura.

La música tiene la capacidad de conectar a los individuos con sus emociones, ya sea que los haga sentir felicidad, nostalgia, tristeza y toda una gama de sentimientos a través de sus amplios estilos o géneros.

En el nuevo milenio plataformas como Spotify han logrado sacar ventaja de ello y, a través de su amplio catálogo de canciones y artistas, se ha posicionado en el gusto de los usuarios, quienes además tienen la posibilidad de escuchar su música favorita a través de aplicaciones e, incluso, sin necesidad de tener acceso a internet.

Sin embargo, ante la gran variedad con la que cuenta Spotify podría ser sencillo perderse en una industria que se actualiza rápidamente.

Lo favorito de los escuchas

1. COMO OREO (w Fuerza Regida, Ovy On The Drums)

Blessd

"COMO OREO" de Blessd se queda con el primer lugar del listado.

La canción de Blessd se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 297.994 reproducciones, motivo por el cual sigue en la primera posición.

2. La Plena

W Sound

La canción ha logrado hacer millones de reproducciones desde su estreno y no cede en las listas de reproducción.

Tras acumular 241.239 reproducciones, el temazo de W Sound se mantiene en segundo lugar.

3. YOGURCITO REMIX (w Anuel AA, Yan Block, Luar La L, Kris R., ROA)

Blessd

"YOGURCITO REMIX" se mete en el segundo sitio del ranking colombiano.

«YOGURCITO REMIX (w Anuel AA, Yan Block, Luar La L, Kris R., ROA)», interpretado por Blessd, ocupa el tercer lugar de la lista, tras lograr 224.814 reproducciones.

4. no tiene sentido

Beéle

"no tiene sentido " de Beéle se queda con el cuarto sitio.

«no tiene sentido» de Beéle sigue en su ascenso imparable en las listas. Actualmente, se ubica en el puesto 4, ya que ha conseguido un total de 188.321 reproducciones.

5. quédate

Beéle

"quédate" de Beéle ocupa la quinta posición del top 10.

Tras haberse reproducido 183.876 veces, «quédate» de Beéle se sitúa como uno de los temazos favoritos en las listas. Hoy se ubica en el puesto 5.

6. LOS CACORROS USAN KLEIMOND

Kris R.

Kris R. se mete en el ranking de las canciones más escuchadas en Spotify Colombia.

«LOS CACORROS USAN KLEIMOND» de Kris R. es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 182.282 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la sexta posición.

7. top diesel

Beéle

"top diesel" de Beéle se mete en el séptimo sitio del listado.

«top diesel» de Beéle es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 181.311 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la séptima posición.

8. YOGURCITO

Blessd

"YOGURCITO" de Blessd se queda en el octavo sitio del listado.

«YOGURCITO» de Blessd sigue abriéndose camino en las listas. Con 175.617 reproducciones, ya se encuentra entre las preferidas del público, en la posición octava.

9. Mi Refe (w Ovy On The Drums)

Beéle

"Mi Refe" de Beéle se mete en el noveno sitio del listado colombiano.

«Mi Refe (w Ovy On The Drums)» de Beéle se vende como pan caliente. Ya lleva 173.828 reproducciones, lo que la convierte en una jugadora importante en el ranking y poseedora del puesto 9.

10. AMISTA (w Ovy On The Drums)

Blessd

"AMISTA" de Beéle se mete en el décimo sitio del listado.

«AMISTA (w Ovy On The Drums)» se ubica en la décima posición. Gracias a ella, se han llevado las reproducciones hasta 168.982, lo que marca un hito en la carrera musical de Blessd.

Los artistas y canciones más escuchadas en Colombia durante el 2024

Spotify se ha convertido en una de las plataformas por streaming más competitivas.

Feid se ha consolidado como una figura prominente en la escena musical de Colombia durante 2024, liderando las listas de Spotify tanto en la categoría de artistas como en la de canciones más escuchadas. Sus temas ‘Sorry 4 That Much’y ‘Luna’ han capturado la atención de los oyentes, reflejando su creciente influencia en el género urbano. Además, su gira ‘Ferxxocalipsis World Tour’ incluyó exitosas presentaciones en Bogotá y Medellín, destacando su impacto más allá de las plataformas digitales.

El reguetón ha dominado las preferencias musicales en Colombia, según las listas Top Artistas Colombia 2024 y Top Canciones Colombia 2024 de Spotify. Feid encabeza ambas listas, con ‘Luna’, en colaboración con ATL Jacob y ‘Sorry 4 That Much’ como las canciones más populares. Otros artistas destacados incluyen a Karol G, Blessd, y Bad Bunny, quienes también han dejado su huella en las listas con temas como ‘Perro Negro’ y ‘Si Antes Te Hubiera Conocido’.

La lista Top Canciones Colombia 2024 presenta una variedad de colaboraciones que han resonado con el público. Entre ellas se encuentran ‘Mírame’ de Blessd y Ovy On The Drums y ‘Según Quién’ de Maluma y Carin León. Estas colaboraciones reflejan la diversidad y la riqueza del género urbano en el país.

En cuanto a la lista Top Artistas, además de Feid, se destacan canciones como ‘La Falda’ de Myke Towers y ‘Monastery’ de Ryan Castro junto a Feid. La presencia de artistas como Anuel AA con ‘Shampoo de Coco’ y Rauw Alejandro con ‘Khé?’ también subraya la popularidad de estos géneros en Colombia.

El fenómeno de Feid no se limita a su éxito en las listas de reproducción. Su gira ‘Ferxxocalipsis World Tour’ ha sido un éxito rotundo, con conciertos consecutivos en el Coliseo MedPlus de Bogotá y el Estadio Atanasio Girardot de Medellín, atrayendo a miles de fanáticos. Esta combinación de éxito en streaming y en vivo subraya su prominencia en el panorama musical colombiano.

La influencia de Feid y el auge del reguetón en Colombia durante 2024 reflejan una tendencia más amplia en la música latina, donde la colaboración y la innovación continúan impulsando el género hacia nuevas alturas.