Miguel Uribe Londoño exigió a Petro “apartarse” de la investigación del asesinato de su hijo: “Suficiente”

A través de su cuenta de X, el precandidato presidencial Miguel Uribe Londoño envió un mensaje directo al presidente Gustavo Petro, en el que exigió que se mantenga al margen de la investigación que se adelanta por el asesinato de su hijo, Miguel Uribe Turbay.

La Fiscalía General de la Nación está al frente de las indagaciones y, hasta el momento, ha logrado la identificación y judicialización de siete personas presuntamente vinculadas al crimen. Sin embargo, el primer mandatario ha dado declaraciones públicas en las que ha hablado de teorías sobre los hechos. Esto, sin presentar ningún tipo de sustento.

En consecuencia, pidió que no intervenga más en la investigación. “Le exijo a Gustavo Petro apartarse del caso de mi hijo Miguel. Suficiente daño ya ha causado”, escribió el padre del senador y precandidato presidencial, que fue víctima de un atentado el 7 de junio de 2025, y que falleció el 11 de agosto, tras dos meses de lucha por su vida.

La queja contra el abogado del presidente Petro

El comentario del aspirante a la Presidencia, que decidió tomar las banderas políticas de su hijo, surgió luego de que la firma Víctor Mosquera Marín Abogados, que representa los intereses de la familia, emitiera un comunicado rechazando una denuncia que se hizo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) en relación con el caso.

La denuncia en cuestión la hizo el abogado Alejandro Carranza, en calidad de representante judicial del presidente Gustavo Petro y de su hijo mayor, Nicolás Petro. En su queja, advirtió sobre una presunta instrumentalización del asesinato de Miguel Uribe Turbay y de la creación de “narrativas en contra del presidente” ligadas al magnicidio.

La firma reaccionó, calificando las afirmaciones del abogado como un “grave acto de desinformación”, que tendría como objetivo distraer a la opinión pública de las investigaciones que se están adelantando en contra de Nicolás Petro. Pues, el hijo del presidente tiene dos procesos penales en contra:

Uno por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, relacionado con el presunto recibimiento de dineros ilícitos con los que incrementó su patrimonio.

Otro por celebración de contratos, tráfico de influencias, falsedad en documento público, peculado por apropiación y falso testimonio –estos dos últimos serán incluidos en la imputación–, por irregularidades en la adjudicación de un contrato.

Así las cosas, la firma señaló al abogado de incurrir en una “revictimización contra una familia que ha perdido a un hijo, un padre, un esposo, un senador y un precandidato presidencial, en un hecho que atenta directamente contra la democracia colombiana. El caso de Miguel Uribe Turbay no es ni será una bandera política: es una causa de derechos humanos, un crimen de lesa humanidad y un atentado contra la libertad política y el Estado de derecho”, indicó.

Hipótesis que Petro ha revelado sobre el magnicidio de Miguel Uribe

El presidente Gustavo Petro ha hecho varias intervenciones públicas en las que ha dado a conocer teorías relacionadas con los presuntos determinadores del magnicidio de Miguel Uribe Turbay. Entre sus hipótesis, cuya procedencia y soporte son desconocidas, está la supuesta vinculación de personas ligadas al negocio de las esmeraldas.

“Y es probable, la Fiscalía nos debe decir que el asesino del senador Uribe Turbay está ahí por un negocio de esmeraldas, pero dejo eso porque no es mi papel, solo que tengo la única manera de sobrevivir en Colombia, saber quién puede matarte antes de que te mate”, dijo el primer mandatario en el XX Conversatorio de la Jurisdicción Constitucional, realizado en agosto de 2025 en Bogotá.

Otra de sus teorías apunta a las mafias. Según explicó en un evento desarrollado en Timbío, Cauca, en septiembre de 2025, hay “indicios” que indican que integrantes de una organización de la mafia, que están asentados en Europa, estarían relacionados con el crimen del precandidato.