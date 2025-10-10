Colombia

“Me gusta la desnudez y no la oscuridad de los gobiernos”: Petro insiste en demeritar fallo del Consejo de Estado sobre alocuciones presidenciales

El jefe de Estado publicó un nuevo mensaje en contraposición a la orden emitida por el Consejo de Estado, que pide las alocuciones sean menos recurrentes

Juan Sánchez Romero

Por Juan Sánchez Romero

La sentencia es clara: el
La sentencia es clara: el uso de la televisión por parte del presidente Gustavo Petro no es absoluto ni automático - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

El presidente Gustavo Petro no quedó contento con el fallo del Consejo de Estado que concluye que el jefe de Estado ha usado de manera indebida las alocuciones presidenciales, y ha vulnerado el derecho de libertad a la información a los colombianos.

A través de sus redes sociales ha publicado algunos mensajes para oponerse a la decisión judicial, que le ordena que sus alocuciones deben tener una justificación o “razón suficiente”, correspondientes a “circunstancias urgentes”, así como que sus intervenciones televisadas no deben ser “recurrentes”, y deben ser limitadas en cuanto a su tema y temporalidad.

El reciente mensaje del presidente desconoce las peticiones de la institución. Dijo que “no hay uso indebido de alocuciones, la democracia es el conocimiento del pueblo sobre el gobernante y sobre el gobierno. Algo así como; me gusta la desnudez y no la oscuridad de los gobiernos. Desde la oscuridad se roba y se mata”, publicó en su cuenta de X.

