“Me gusta la desnudez y no la oscuridad de los gobiernos”: Petro insiste en demeritar fallo del Consejo de Estado sobre alocuciones presidenciales

La sentencia es clara: el uso de la televisión por parte del presidente Gustavo Petro no es absoluto ni automático - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

El presidente Gustavo Petro no quedó contento con el fallo del Consejo de Estado que concluye que el jefe de Estado ha usado de manera indebida las alocuciones presidenciales, y ha vulnerado el derecho de libertad a la información a los colombianos.

A través de sus redes sociales ha publicado algunos mensajes para oponerse a la decisión judicial, que le ordena que sus alocuciones deben tener una justificación o “razón suficiente”, correspondientes a “circunstancias urgentes”, así como que sus intervenciones televisadas no deben ser “recurrentes”, y deben ser limitadas en cuanto a su tema y temporalidad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El reciente mensaje del presidente desconoce las peticiones de la institución. Dijo que “no hay uso indebido de alocuciones, la democracia es el conocimiento del pueblo sobre el gobernante y sobre el gobierno. Algo así como; me gusta la desnudez y no la oscuridad de los gobiernos. Desde la oscuridad se roba y se mata”, publicó en su cuenta de X.