María Corina Machado ganó el Nobel de la Paz: qué diferencias hubo con la elección de Juan Manuel Santos en 2016

El premio Nobel de Paz recibido por la venezolana María Corina Machado hizo que se recordara el galardón otorgado al colombiano Juan Manuel Santos en 2016 - crédito AFP

Continúan registrándose diversas reacciones tras el reconocimiento del Premio Nobel de la Paz otorgado a la ciudadana venezolana María Corina Machado en la madrugada del 10 de octubre de 2025.

Líderes mundiales han felicitado a Machado, quien se mantiene como una de las principales figuras de la oposición contra la dictadura en Venezuela. Según el comité noruego que le concedió el galardón, su labor representa una lucha en favor de los derechos democráticos para su pueblo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En diálogo con Infobae Colombia, el analista político Juan Nicolás Garzón resaltó las lecturas que se pueden hacer tras la entrega del premio y el impacto que esto tendrá en la región; además de comparar esta situación con lo registrado en 2016 cuando el ganador del premio fue el entonces presidente de Colombia, Juan Manuel Santos.

Machado es la primera venezolana que gana el Premio Nobel de la Paz - crédito Europa Press

En primer lugar, Garzón habló de las implicaciones políticas que pueden registrarse en el vecino país tras el reconocimiento de la figura de la oposición.

“Aumenta un poco la presión sobre el régimen venezolano, porque afianza o acentúa la visibilidad de este caso. Por supuesto, el reconocimiento de un Premio Nobel pone los focos sobre un país o sobre una situación en particular y sobre una figura, sobre todo cuando estamos hablando del Premio Nobel de Paz que tiene esta connotación tan política”, destacó el analista.

Para Garzón, el premio se puede convertir en una especie de blindaje para la figura de María Corina Machado, que ha denunciado en repetidas ocasiones ser víctima de hostigamientos y persecuciones por parte de la dictadura de Maduro.

“No es ninguna prenda de garantía, pero podemos asumir que el régimen no la va a tocar. Aunque el régimen ha sido cauteloso con el tema de María Corina, porque sabe que hay muchos ojos, muchas sensibilidades relacionadas precisamente con su figura. Este reconocimiento le ayuda mucho a María Corina frente a ese propósito”, expresó el analista.

Para el analista, el premio hace que Machado sea más protegida de algún posible accionar en su contra por parte de la dictadura - crédito Europa Press

En ese sentido, para el experto, Machado ya posee un estatus de figura política a nivel internacional; sin embargo, recordó que esto no ha sido relevante para el régimen en otros casos recientes.

“Creo que, hacia el futuro, esto potencia su figuración política, y repito, la blinda, pero eso no implica que pueda salir. Es probable que continúe bajo la sombra del régimen, porque, si bien hay una gran presión sobre Venezuela, si continúa avanzando la presencia estadounidense con las embarcaciones, el régimen venezolano —y particularmente Nicolás Maduro— seguirá teniendo esa capacidad para resistir la presión”, indicó el analista.

Para Garzón, es irresponsable predecir lo que sucederá con Machado en el corto plazo, ya que, afirma, esto dependerá de la postura que adopte la dictadura venezolana, la cual hasta el momento no se ha pronunciado sobre el premio.

De igual forma, el analista político señaló que lo más probable es que Nicolás Maduro le reste importancia al galardón recibido por Machado, aunque es innegable que este aumentará la presión contra el régimen.

“Podría tratarse, más bien, de un punto de inflexión, porque puntos de partida o situaciones que parecían ser el inicio del fin del régimen ha habido varios. Entonces, el régimen sigue estando muy bien instalado y con muchísimo poder. No podríamos interpretarlo tan fácilmente como el inicio del fin; tampoco se trata de una etapa necesariamente trascendental en el proceso de transición hacia una democracia más funcional en el caso de Venezuela”.

La comparación con el Nobel de Paz de Juan Manuel Santos

El expresidente de Colombia recibió este galardón en 2016 - crédito @JuanManSantos/X

La designación del Premio Nobel de la Paz hizo que en Colombia se recordara que en 2016 este galardón fue recibido por el entonces presidente Juan Manuel Santos, por su labor en la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las Farc-EP.

Precisamente, esta diferencia hace que, para el analista Juan Nicolás Garzón, no sea posible comparar la situación en la que se registró la entrega del premio para Machado.

“Las diferencias son varias, son contextos muy distintos. El reconocimiento de Santos estuvo vinculado a su rol en el acuerdo de paz; mientras que a María Corina por ser alguien que ha buscado o encabeza una lucha en contra de una dictadura”, explicó.

En ese sentido, el analista destacó las diferencias que existen entre cada situación y los valores agregados que tiene la lucha de María Corina Machado en Venezuela.

“Uno representa ese esfuerzo o proyecto de hacer paz en Colombia, mientras que María Corina representa la lucha por restablecer la democracia en un país, libertades individuales que han estado limitadas. No son comparables en contexto”, puntualizó.