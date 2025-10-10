“¿Entre uribistas paraquitos hacen competencias de quién está más loco?”: Daniel Quintero en Cartagena

Daniel Quintero - crédito @QuinteroCalle

El precandidato presidencial Daniel Quintero fue increpado durante una visita a Cartagena, en medio de una semana marcada por tensiones políticas a nivel nacional.

El exalcalde de Medellín compartió un video en su cuenta de X donde se observa el momento en que fue abucheado por varias personas dentro de una tienda D1, lo que terminó obligándolo a abandonar el lugar entre gritos y silbidos.

El precandidato subió un video a X (Twitter), en el que se evidencia insultos por parte de una mujer, y otras personas

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En las imágenes, se escucha a algunos ciudadanos lanzar expresiones como “fuera”, “mucha rata” y “Pinturita”, apodo con el que suelen referirse al exmandatario. El hecho ocurre cuando el ambiente político se encuentra cargado por la cercanía de la consulta interna del Pacto Histórico, prevista para el 26 de octubre, y por los continuos cruces de declaraciones entre sectores de derecha y de izquierda.

Minutos después del incidente, Quintero publicó un mensaje en tono provocador: “¿Entre los uribistas paraquitos hacen competencias de quién está más loco? ¿Gana alias el Gury o la loca del D1? Vota en los comentarios.” En el mismo trino, el aspirante presidencial escribió: “Están bravos los del Centro Democrático”, en alusión al partido del expresidente Álvaro Uribe.

El mensaje generó una amplia reacción en redes sociales. Algunos de sus seguidores interpretaron la publicación como una respuesta al hostigamiento sufrido, mientras que críticos del exalcalde la consideraron una provocación innecesaria. Sin embargo, Quintero no eliminó el contenido y, por el contrario, mantuvo su postura, haciendo referencia al contexto político que atraviesa su movimiento.

Daniel Quintero | Crédito: Alcaldía de Medellín

En paralelo, el precandidato mencionó el caso del concejal de Medellín Andrés “el Gury” Rodríguez, quien en días recientes fue captado en video portando un bate durante una manifestación a favor de Palestina. “Están bravos los del Centro Democrático”, dijo Quintero, sugiriendo que el concejal representaba una actitud agresiva dentro del sector opositor.

El video del concejal Rodríguez, difundido los días 7 y 8 de octubre, muestra al funcionario caminando con el objeto mientras lanza arengas en medio de los manifestantes. Aunque en las imágenes no se observa un enfrentamiento físico, la Procuraduría anunció una investigación disciplinaria para esclarecer su actuación.

Este hecho fue aprovechado por distintos actores políticos para advertir sobre la normalización de comportamientos violentos en espacios públicos. Algunos congresistas del Pacto Histórico señalaron que el caso reflejaba un doble rasero frente a las manifestaciones, mientras que desde el Centro Democrático rechazaron los señalamientos de Quintero y pidieron respeto en el debate político.

Daniel Quintero - crédito Alcaldía de Medellín

La escena vivida en Cartagena se suma a otros episodios de tensión que ha enfrentado el exalcalde en sus recorridos por el país. En semanas anteriores, también fue objeto de rechazos verbales en Antioquia y Santander, lo que él ha atribuido a una estrategia coordinada de sectores opositores. “No vamos a dejar que nos callen con insultos ni con miedo”, expresó en un evento reciente.

El propio Quintero ha reconocido que su discurso genera divisiones. Desde que anunció su intención de participar en la consulta interna del Pacto Histórico, ha sostenido un tono desafiante frente a la oposición, defendiendo su cercanía con el presidente Gustavo Petro y promoviendo su proyecto bajo la idea de un “nuevo progresismo”.

En Cartagena, su equipo de campaña afirmó que el incidente no alterará la agenda prevista para las próximas semanas. “El doctor Quintero continuará recorriendo las regiones del país y escuchando a la ciudadanía”, comunicó uno de sus voceros tras el altercado.

El episodio, sin embargo, vuelve a evidenciar la polarización que domina la escena política colombiana. Mientras el Pacto Histórico se prepara para definir a su candidato único mediante consulta, los ataques cruzados entre figuras del petrismo y de la derecha se han intensificado, especialmente en redes sociales, donde la confrontación verbal se ha convertido en una constante.

En su mensaje final del día, Quintero insistió en que seguirá adelante con su campaña pese a las provocaciones. “No me voy a detener por los gritos ni por los insultos. Esto apenas comienza”, escribió, acompañado de un video en el que se le ve continuando su recorrido por la ciudad amurallada.