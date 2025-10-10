Colombia

Daniel Briceño demandará al Pacto Histórico por falsificación de cuentas: denunció irregularidades en $14.000 millones en reposición de votos

La Corte Suprema de Justicia identificó irregularidades en los reportes financieros del partido político del presidente Petro durante las elecciones de 2022

Santiago Cifuentes Quintero

Por Santiago Cifuentes Quintero

Guardar
Daniel Briceño le lanzó pulla
Daniel Briceño le lanzó pulla a Gustavo Petro - crédito Montaje Infobae

El proceso de reposición de votos correspondiente a la campaña al Senado del Pacto Histórico en 2022 ha quedado bajo un nuevo foco de controversia tras las denuncias del concejal Briceño, quien anunció que emprenderá acciones judiciales para exigir la devolución de los $14.415 millones que fueron reconocidos por la autoridad electoral a la coalición de gobierno.

Briceño publicó en su cuenta de X un documento de la Corte Suprema de Justicia que, según explicó, “abre la puerta para obligar al Pacto Histórico a devolver la reposición de votos de $14.415.537.397 reconocida a la lista del Senado en 2022, ya que se comprobó que falsificaron las cuentas”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El comentario del analista ha reavivado el debate sobre la legalidad de los gastos de campaña y el control de los recursos públicos destinados a financiar la actividad política en Colombia.

De acuerdo con el fallo divulgado, la Corte Suprema identificó irregularidades en la facturación de gastos de transporte aéreo que fueron incluidos como soporte para el reconocimiento económico al Pacto Histórico.

Documento de la Corte Suprema
Documento de la Corte Suprema de Justicia divulgado por el analista Daniel F. Briceño, en el que se señalan irregularidades en la facturación de la campaña al Senado del Pacto Histórico en 2022 - crédito Daniel Briceño

El documento señala que el 16 de marzo de 2022, la Sociedad Aérea de Ibagué S.A.S. emitió una factura por $2.324 millones a nombre de Ricardo Roa Barragán, quien se desempeñaba como gerente general de la campaña presidencial de Gustavo Petro.

Sin embargo, semanas después —el 12 de abril de ese mismo año— el monto fue dividido en dos facturas: una por $1.215 millones para la campaña del Pacto Histórico al Senado y otra por $1.109 millones para la campaña de la consulta interna.

Los documentos fueron presentados ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) como respaldo de los gastos reportados, a pesar de que el servicio de transporte aéreo se destinó íntegramente a la campaña presidencial.

A partir de la valoración de las pruebas, la Sala Especial de la Corte concluyó que se configuraron los delitos de falsedad ideológica en documento privado y fraude procesal.

Publicación de Daniel F. Briceño
Publicación de Daniel F. Briceño en su cuenta de X, donde anunció que emprenderá acciones judiciales contra el Pacto Histórico por presunta falsificación de cuentas en la campaña de 2022 - crédito Daniel briceño/X

No obstante, el alto tribunal decidió no abrir instrucción penal al considerar que los congresistas investigados carecían del elemento del dolo, es decir, que no se demostró intención de delinquir.

Pese a esa decisión, la Corte dejó constancia de que las conductas observadas se adecúan a los tipos penales previstos en los artículos 289 y 453 del Código Penal (Ley 599 de 2000), por lo que existe un daño a la fe pública, a la administración de justicia y al principio de legalidad.

Según el análisis del tribunal, la inducción en error al Consejo Nacional Electoral habría permitido obtener el reconocimiento del derecho a la reposición de gastos de campaña, calculado en función de los votos válidos obtenidos.

El monto total —$14.415 millones— fue reconocido mediante la Resolución 3748 del 24 de mayo de 2023 y pagado a través de la Resolución 16354 del 4 de agosto del mismo año. Ambos actos administrativos avalaron los desembolsos a los partidos integrantes de la coalición Pacto Histórico.

Frente a este escenario, Daniel Briceño anunció que está evaluando la interposición de acciones judiciales y administrativas para exigir la devolución de esos recursos al Estado. “Unas cuentas con delitos no pueden dar lugar a reposición de votos”, escribió el analista, quien también insistió en que los organismos de control deben revisar la legalidad de las decisiones adoptadas por el CNE.

El Pacto Histórico reafirma su
El Pacto Histórico reafirma su compromiso con las reformas sociales y las elecciones de 2026, pero enfrenta críticas desde la oposición por supuestas irregularidades - crédito @MafeCarrascal/X

El documento de la Corte advierte que, aunque no se impusieron sanciones penales, las conductas sí podrían generar consecuencias en el ámbito administrativo y financiero.

En particular, plantea que, por analogía o extensión de lo previsto en el artículo 66 de la Ley 600 de 2000, las medidas de restablecimiento del derecho podrían incluir no solo la cancelación de títulos y registros obtenidos fraudulentamente, sino también la anulación de actos administrativos que hayan reconocido derechos derivados de hechos ilícitos.

De confirmarse las irregularidades, el caso podría marcar un precedente sobre la responsabilidad patrimonial de las organizaciones políticas frente a los recursos públicos recibidos a través del sistema de reposición de votos.

Temas Relacionados

Pacto HistóricoCentro DemocráticoDaniel BriceñoCampaña Pacto Histórico 2022Corte Suprema de JusticiaReposición de votosFalsificación Pacto HistóricoColombia-Noticias

Más Noticias

Benedetti responde por millonario préstamo de su esposa y niega irregularidades en su patrimonio

El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que no incurrió en omisiones en sus declaraciones de bienes tras revelarse que su esposa reportó una deuda de más de 3.700 millones de pesos con el contratista Euclides Torres

Benedetti responde por millonario préstamo

Andrés Altafulla sorprende con nuevo look para promocionar su nueva canción: así se ve ahora y detalles del tema musical

El cantante barranquillero impactó a sus seguidores al aparecer de formas diferentes en sus redes sociales, y generó especulaciones sobre su ruptura con Karina García

Andrés Altafulla sorprende con nuevo

Fiscal Lucy Laborde responde con dureza a la fiscal general Camargo y denuncia presiones del presidente Petro

En una carta interna, la fiscal del caso Nicolás Petro cuestiona la designación de fiscales de apoyo, denuncia presiones y pide aclarar si está siendo investigada por denuncias del abogado del hijo del presidente

Fiscal Lucy Laborde responde con

Petro destacó la carrera política del senador y precandidato Iván Cepeda: “compañero mío en el Congreso de la República y periodista parresiasta”

Cepeda se medirá ante Daniel Quintero y Carolina Corcho en la consulta interna del Pacto Histórico para elegir a su candidato de cara a las presidenciales de 2026

Petro destacó la carrera política

Ley en Colombia favorece a empleados domésticos y pone límites a los jefes abusivos

En algunas ocasiones, los empleados que trabajan en casas de familia desconocen cuáles son sus derechos, por eso, es clave conocer lo que dice la ley

Ley en Colombia favorece a
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Capturados cuatro implicados en atentado

Capturados cuatro implicados en atentado con moto bomba en el Huila que dejó dos muertos y 32 heridos: a Karla la delató un tatuaje

Peligroso cabecilla del Tren de Aragua prófugo en Chile murió al caer de un balcón en un edificio al sur de Medellín: intentaba escapar de la Policía

El crudo testimonio de los soldados heridos en ataque del ELN en Puerto Jordan: “De un momento a otro se escuchó un fuerte estruendo”

Ejército halló el cadáver de soldado que cayó al río Cimitarra en Yondó, Antioquia, tras hostigamiento del Clan del Golfo

Corte Suprema argentina tomó decisión sobre narco colombiano conocido como el ‘Gran Hermano’

ENTRETENIMIENTO

Andrés Altafulla sorprende con nuevo

Andrés Altafulla sorprende con nuevo look para promocionar su nueva canción: así se ve ahora y detalles del tema musical

Así es el exigente entrenamiento de Karely Ruiz para su pelea con Karina García: preocupa a fans de la modelo paisa

Esta es la serie que podría reemplazar a ‘MasterChef Celebrity’ en la noche: qué es lo que se sabe

La médium Ayda Valencia reveló más detalles sobre la muerte de B King en México: “Su alma está en un proceso espiritual”

Casa del padre de Ana Karina Soto en Cúcuta, se incendió y sufrieron varios daños materiales: esto se sabe

Deportes

Colombia tendrá un jugador “infiltrado”

Colombia tendrá un jugador “infiltrado” en el partido ante España en el Mundial Sub-20: esta es la historia

Jhon Jáder Durán podría salir del Fenerbahçe según algunos medios turcos: “Tiene dificultades”

Néstor Lorenzo habló sobre amistoso de Colombia contra México y le respondió al Pibe Valderrama: “Las tomo de la mejor manera”

Luis Díaz incluido en importante listado de futbolistas en Europa: este es el ranking en el que se destaca el colombiano

Médica que atendió a Miguel Ángel Russo en Millonarios publicó emotivo mensaje de despedida: “Qué tristeza tan grande”