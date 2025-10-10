Daniel Briceño demandará al Pacto Histórico por falsificación de cuentas: denunció irregularidades en $14.000 millones en reposición de votos

Daniel Briceño le lanzó pulla a Gustavo Petro - crédito Montaje Infobae

El proceso de reposición de votos correspondiente a la campaña al Senado del Pacto Histórico en 2022 ha quedado bajo un nuevo foco de controversia tras las denuncias del concejal Briceño, quien anunció que emprenderá acciones judiciales para exigir la devolución de los $14.415 millones que fueron reconocidos por la autoridad electoral a la coalición de gobierno.

Briceño publicó en su cuenta de X un documento de la Corte Suprema de Justicia que, según explicó, “abre la puerta para obligar al Pacto Histórico a devolver la reposición de votos de $14.415.537.397 reconocida a la lista del Senado en 2022, ya que se comprobó que falsificaron las cuentas”.

El comentario del analista ha reavivado el debate sobre la legalidad de los gastos de campaña y el control de los recursos públicos destinados a financiar la actividad política en Colombia.

De acuerdo con el fallo divulgado, la Corte Suprema identificó irregularidades en la facturación de gastos de transporte aéreo que fueron incluidos como soporte para el reconocimiento económico al Pacto Histórico.

Documento de la Corte Suprema de Justicia divulgado por el analista Daniel F. Briceño, en el que se señalan irregularidades en la facturación de la campaña al Senado del Pacto Histórico en 2022 - crédito Daniel Briceño

El documento señala que el 16 de marzo de 2022, la Sociedad Aérea de Ibagué S.A.S. emitió una factura por $2.324 millones a nombre de Ricardo Roa Barragán, quien se desempeñaba como gerente general de la campaña presidencial de Gustavo Petro.

Sin embargo, semanas después —el 12 de abril de ese mismo año— el monto fue dividido en dos facturas: una por $1.215 millones para la campaña del Pacto Histórico al Senado y otra por $1.109 millones para la campaña de la consulta interna.

Los documentos fueron presentados ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) como respaldo de los gastos reportados, a pesar de que el servicio de transporte aéreo se destinó íntegramente a la campaña presidencial.

A partir de la valoración de las pruebas, la Sala Especial de la Corte concluyó que se configuraron los delitos de falsedad ideológica en documento privado y fraude procesal.

Publicación de Daniel F. Briceño en su cuenta de X, donde anunció que emprenderá acciones judiciales contra el Pacto Histórico por presunta falsificación de cuentas en la campaña de 2022 - crédito Daniel briceño/X

No obstante, el alto tribunal decidió no abrir instrucción penal al considerar que los congresistas investigados carecían del elemento del dolo, es decir, que no se demostró intención de delinquir.

Pese a esa decisión, la Corte dejó constancia de que las conductas observadas se adecúan a los tipos penales previstos en los artículos 289 y 453 del Código Penal (Ley 599 de 2000), por lo que existe un daño a la fe pública, a la administración de justicia y al principio de legalidad.

Según el análisis del tribunal, la inducción en error al Consejo Nacional Electoral habría permitido obtener el reconocimiento del derecho a la reposición de gastos de campaña, calculado en función de los votos válidos obtenidos.

El monto total —$14.415 millones— fue reconocido mediante la Resolución 3748 del 24 de mayo de 2023 y pagado a través de la Resolución 16354 del 4 de agosto del mismo año. Ambos actos administrativos avalaron los desembolsos a los partidos integrantes de la coalición Pacto Histórico.

Frente a este escenario, Daniel Briceño anunció que está evaluando la interposición de acciones judiciales y administrativas para exigir la devolución de esos recursos al Estado. “Unas cuentas con delitos no pueden dar lugar a reposición de votos”, escribió el analista, quien también insistió en que los organismos de control deben revisar la legalidad de las decisiones adoptadas por el CNE.

El Pacto Histórico reafirma su compromiso con las reformas sociales y las elecciones de 2026, pero enfrenta críticas desde la oposición por supuestas irregularidades - crédito @MafeCarrascal/X

El documento de la Corte advierte que, aunque no se impusieron sanciones penales, las conductas sí podrían generar consecuencias en el ámbito administrativo y financiero.

En particular, plantea que, por analogía o extensión de lo previsto en el artículo 66 de la Ley 600 de 2000, las medidas de restablecimiento del derecho podrían incluir no solo la cancelación de títulos y registros obtenidos fraudulentamente, sino también la anulación de actos administrativos que hayan reconocido derechos derivados de hechos ilícitos.

De confirmarse las irregularidades, el caso podría marcar un precedente sobre la responsabilidad patrimonial de las organizaciones políticas frente a los recursos públicos recibidos a través del sistema de reposición de votos.