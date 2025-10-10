Colombia vivirá una temporada histórica de cruceros: llegada de turistas crecerá más del 26% en 2025

Colombia proyecta un crecimiento del 26,17% en la llegada de pasajeros de cruceros entre 2025 y 2026 - crédito Grupo Puerto Cartagena/Página web

Durante la próxima temporada de cruceros, Colombia se prepara para recibir un movimiento sin precedentes de viajeros. De acuerdo con las proyecciones de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, el país experimentará un crecimiento del 26,17% en la llegada de pasajeros entre 2025 y 2026, una señal clara del fortalecimiento de los puertos del Caribe en el mapa turístico internacional.

El impulso principal provendrá de la operación de dos buques de Royal Caribbean, que, según los cálculos de la entidad, movilizarán a más de 82.000 pasajeros en 36 recaladas. Con estas cifras, la región consolida su papel como puerta de entrada para miles de visitantes que, temporada tras temporada, eligen la costa norte del país para explorar el Caribe.

Royal Caribbean movilizará más de 82.000 pasajeros en 36 recaladas durante la próxima temporada de cruceros - crédito Island Sky

La directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero López, destacó que, “estos resultados confirman el éxito de la política del Gobierno para posicionar a Colombia como destino turístico. Desde Migración Colombia cumplimos un papel clave para que este crecimiento se dé en condiciones de seguridad y eficiencia”.

El último informe del Observatorio de Migraciones, titulado Dinámicas de movilidad marítima de cruceros en el Caribe colombiano, detalló que este incremento proyectado se suma al flujo histórico registrado en el ciclo 2024, cuando 182 arribos trajeron al país 365.214 pasajeros. En ese periodo, la actividad dejó un impacto económico cercano a los 50 millones de dólares, con un comportamiento especialmente favorable en Cartagena, donde el crecimiento acumulado entre 2023 y 2025 alcanzó el 19,67%.

La temporada alta para el turismo marítimo se concentra tradicionalmente entre octubre y abril, siendo enero el mes con mayor número de visitantes. Este patrón se repite año tras año y llevó a los puertos colombianos a reforzar su infraestructura para atender la demanda creciente.

El turismo de cruceros dejó un impacto económico de cerca de 50 millones de dólares en Colombia en 2024 - crédito Royal Caribbean

En el caso del Puesto de Control Migratorio de Cartagena, la capacidad operativa permite atender de manera simultánea hasta cinco cruceros, con un volumen estimado de 10.000 turistas diarios. Este nivel de flujo exige una logística precisa que involucra controles migratorios, seguridad portuaria y coordinación con las navieras, todo orientado a garantizar una experiencia fluida tanto para los viajeros como para las autoridades.

El perfil de quienes llegan a bordo de los cruceros muestra un predominio de turistas mayores de 60 años, que representan más del 68% del total registrado entre 2023 y 2025. Este segmento suele viajar en pareja o en grupos pequeños y permanece unas pocas horas en tierra, pero su gasto promedio por visita es elevado, lo que genera beneficios directos para el comercio local, los guías turísticos y los operadores de transporte.

Aunque el mercado estadounidense continúa siendo el más importante, con una participación del 63,18% en 2025, los registros más recientes evidencian una diversificación paulatina. Canadá y el Reino Unido aumentaron su presencia en los itinerarios de las navieras, mientras que Australia aparece por primera vez en los listados de origen, lo que amplía el espectro geográfico de visitantes.

Cartagena lidera el crecimiento del turismo de cruceros con un aumento acumulado del 19,67% entre 2023 y 2025 - crédito @PuertodeCtg / X

Para gestionar este movimiento constante de viajeros, Migración Colombia fortaleció el uso de herramientas tecnológicas como el Sistema de Información de Reporte de Extranjeros (Sire). Esta plataforma permite que las compañías navieras envíen con antelación los datos de pasajeros y tripulantes, agilizando los procesos de control migratorio y reforzando los mecanismos de seguridad antes del arribo de cada buque.

Más allá de las cifras, la proyección para la temporada 2025-2026 refleja el resultado de una estrategia de largo plazo orientada a consolidar a Colombia como destino marítimo. La recuperación sostenida del turismo de cruceros, el crecimiento de la oferta portuaria y la confianza de las navieras internacionales perfilan un panorama optimista.