Buscaba a su perrita perdida y fue atropellada en Bogotá: el caso de Laura Castiblanco

Laura Castiblanco fue arrollada por un vehículo mientras intentaba encontrar a Muu, su mascota extraviada en el sur de Bogotá tras quedar al cuidado de una guardería

Por Mauricio Villamil

Imagen de archivo de un
Imagen de archivo de un levantamiento de cadáver en Colombia. (Crédito: Colprensa)

El relato de Laura Carolina Castiblanco ha despertado solidaridad en redes sociales. La joven fue víctima de un accidente de tránsito mientras buscaba a su perrita Muu, desaparecida el 19 de septiembre en Ciudad Bolívar.

El vehículo que la atropelló no se detuvo, y ella permaneció hospitalizada por varias semanas.

En diálogo con City Noticias, Castiblanco explicó que había dejado a su mascota en una guardería de Chapinero junto a sus dos hermanos caninos. Allí, los cuidadores notificaron días después que, por razones de salud de uno de los empleados, necesitaban trasladar a los animales a un refugio ubicado en el barrio Paraíso, en el sur de la capital.

“Esta guardería, ni una semana después de haberla recibido, nos solicita poderlos desplazar a un refugio que ellos tenían en el barrio Paraíso, en Ciudad Bolívar, por temas de salud del encargado”, relató. Según dijo, el cambio de lugar se realizó sin su supervisión y terminó con la desaparición de Muu.

Castiblanco aseguró que los trabajadores de la guardería no la alertaron de inmediato. “Hay diferentes versiones. No tenemos claros los hechos de cómo se perdió Muu, no hay una evidencia o un video que nos pueda constatar en qué parte exactamente se perdió”, señaló. También afirmó que solo la contactaron un día después de la desaparición, cuando ya era difícil rastrear a la perrita.

De acuerdo con lo que le informaron, Muu se extravió el viernes 19 de septiembre en los alrededores del CAI del barrio Paraíso, en la localidad de Ciudad Bolívar. Desde entonces, su dueña ha buscado sin descanso, acompañada por familiares y vecinos que se sumaron a la causa para intentar ubicarla.

La perrita, que estaba recibiendo tratamiento de quimioterapia, necesitaba cuidados veterinarios frecuentes. Por eso, su pérdida ha generado gran preocupación. “Ella estaba en quimioterapia. No puede pasar mucho tiempo sin control médico”, recordó la joven durante la entrevista.

Dos días después del extravío, mientras participaba en una jornada de búsqueda, Castiblanco fue atropellada por un carro que no se detuvo a auxiliarla. “Yo me accidenté el día 21 de septiembre. Estuve hospitalizada 15 días, 15 días que fueron terribles, no pude encontrar paz por no saber dónde está mi perrita”, relató.

El accidente ocurrió en una calle de la misma zona donde había desaparecido su mascota. Aunque las autoridades fueron informadas, hasta ahora no se conoce la identidad del conductor responsable. Pese a las lesiones, la joven retomó la búsqueda con el apoyo de grupos animalistas que ayudaron a difundir la historia en redes sociales.

En plataformas digitales, decenas de usuarios han compartido publicaciones con la fotografía de Muu, una perrita beige con manchas oscuras que llevaba un collar rosado. Algunos ciudadanos han recorrido las calles de Ciudad Bolívar y zonas aledañas para intentar ubicarla, sin que hasta el momento se haya reportado un avistamiento confiable.

“No hemos recibido ni una llamada ni una pista real. Pero sigo creyendo que Muu está viva y que vamos a encontrarla”, expresó Castiblanco. Su testimonio ha sido replicado por varias páginas dedicadas al rescate de animales, que le han ofrecido apoyo para continuar la búsqueda.

El caso también generó un debate sobre las condiciones de seguridad y supervisión en las guarderías y refugios para animales. Diversas organizaciones han pedido fortalecer la regulación de estos lugares, argumentando que muchos operan sin controles ni estándares mínimos de bienestar animal.

Castiblanco agradeció el respaldo de quienes se han solidarizado y pidió mantener la atención en el caso. “No quiero que nadie más pase por lo mismo. Muu es parte de mi familia y la seguiré buscando hasta encontrarla”, afirmó.

A través de las redes sociales, la familia ha compartido los números de contacto para quienes puedan aportar información. También han instalado afiches en el sur de Bogotá con la foto de Muu y una descripción de sus características.

