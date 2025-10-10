Colombia

Andrés Pastrana y Marta Lucía Ramírez criticaron a Petro por su reacción al Nobel de Paz de María Corina Machado: “Escribió desde el odio y rencor”

El exmandatario y la exvicepresidenta coincidieron en que el mensaje del gobernante de los colombianos contradice las posturas públicas que ha optado en apoyo a Nicolás Maduro

Luciano Niño

Por Luciano Niño

Andrés Pastrana y Marta Lucía
Andrés Pastrana y Marta Lucía Ramírez criticaron la postura de Petro por el Nobel de Paz que ganó María Corina Machado - crédito Colprensa/Reuters/Presidencia

La reacción del presidente de la República, Gustavo Petro, ante el reciente anuncio del Premio Nobel de la Paz en favor de la líder opositora venezolana María Corina Machado, generó un intenso debate en redes sociales, no solo por el momento en que decidió pronunciarse, sino también por la manera en que estructuró su mensaje.

Mientras Machado recibía felicitaciones internacionales tras ser distinguida con el galardón, el mandatario optó por incluir su reconocimiento en una publicación que, en primer lugar, destacaba la trayectoria de la profesora africana Wangari Maathai, también galardonada con el Nobel de la Paz.

La publicación presidencial no consistió en un mensaje exclusivo para Machado. En cambio, el jefe de Estado colombiano integró sus felicitaciones a la política venezolana dentro de un texto que priorizaba los elogios a Wangari Maathai, resaltando su lucha frente a la crisis climática.

Así fue el mensaje de
Así fue el mensaje de felicitaciones de Petro a María Corina Machado - crédito Yves Herman/Reuters y @petrogustavo/X

El mandatario no compartió la imagen oficial de Machado como galardonada, difundida por el perfil de los premios Nobel, sino que optó por comentar sobre la publicación dedicada a la docente keniana, acompañada de su fotografía.

En su mensaje, el presidente colombiano expresó: “Felicito a Wangari y a María Corina por sus premios nóbeles (sic). Wangari ha luchado por defender la vida en el planeta ante la crisis climática. De María Corina espero que ayude a que su país consiga el diálogo para mantener la paz”.

Esta postura fue objeto de cuestionamientos por parte de Andrés Pastrana, expresidente de Colombia, que calificó a Petro como un “antidemócrata” debido a su actitud frente al régimen de Nicolás Maduro y, en particular, a su falta de respaldo a los resultados de las elecciones en el vecino país. “Nunca levantó la voz para defender ese proceso democrático que ganó la oposición”, afirmó Pastrana en entrevista con Semana.

El exmandatario también se refirió al mensaje publicado por el presidente Petro tras la entrega del Nobel, considerándolo una muestra de “falta de grandeza”. En sus palabras, “yo creo que eso lo escribió a altas horas de la madrugada y bajo ese efecto de odio y rencor, eso se ve reflejado en ese mensaje”, sostuvo Pastrana.

Además, sugirió que habría sido preferible que el gobernante de los colombianos no emitiera ningún comentario, argumentando: “No ponga nada porque no tiene por qué reconocerlo y era mejor no hacerlo”.

El exmandatario y la exvicepresidenta
El exmandatario y la exvicepresidenta coincidieron en que el mensaje del gobernante de los colombianos contradice las posturas públicas que ha optado en apoyo a Nicolás Maduro - crédito Gabriel Aponte/ Europa Press

La exvicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, también se sumó a las críticas, señalando que el mensaje de Petro evidencia, a su juicio, una “gran hipocresía” en contraste con las posturas públicas que ha adoptado el líder del Pacto Histórico. Ramírez vinculó esta actitud con el reciente logro de Donald Trump al alcanzar un cese al fuego y la paz en la Franja de Gaza, calificando a Petro como el “gran perdedor” en el contexto de estos acontecimientos internacionales.

En sus declaraciones recogidas por el medio citado, Ramírez afirmó: “Él apostó al fracaso de las gestiones de Trump en el tema de Medio Oriente (…), también salió a defender el Cartel de los Soles y a Nicolás Maduro, pretendiendo que el Ejército de Colombia combatiera al lado del ejército de Maduro. Él ha sido el gran perdedor de estas dos grandes noticias para la paz mundial”.

Andrés Pastrana considera que Petro
Andrés Pastrana considera que Petro habló desde el rencor - crédito EFE - Presidencia

Por su parte, Pastrana subrayó la coincidencia entre la postura de Petro respecto a la creación de un ejército para intervenir en Gaza y la decisión de la administración estadounidense de optar por el diálogo y la paz. El exmandatario concluyó que, en el caso de María Corina Machado, el presidente colombiano “defiende a la narcodictadura en Venezuela y no está de acuerdo con la gran defensora de la paz y la democracia, como lo es ella”.

