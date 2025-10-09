Colombia

Resultados del Baloto y Revancha 8 de octubre

Enseguida los resultados del sorteo Baloto y averigüe si ha sido uno de los ganadores

Por Armando Montes

Para jugar en Baloto solo
Para jugar en Baloto solo necesitas 5.700 pesos y ganas desde un acierto (Infobae/Jovani Pérez)

Baloto compartió los resultados de su último sorteo millonario realizado este miércoles 8 de octubre de 2025.

Esta popular lotería colombiana sortea su premio mayor acumulado. Descubra si fue uno de los afortunados ganadores de hoy.

Resultados Baloto y Revancha

  • Fecha del sorteo: miércoles 8 de octubre de 2025.
  • Sorteo: 2563.
  • Baloto: 3 10 30 32 38 8.
  • Revancha: 05 06 25 26 32 14

No se olvide de cuidar su billete, es la única manera de recibir su premio si resulta ganador. Guárdelo en un lugar seguro y asegúrese de que no se dañe ni se ensucie para poder reclamarlo antes de la fecha límite.

Recuerde que se tiene 365 días desde que se anuncia al ganador para reclamarlo, de lo contrario el premio ya no será entregado.

Baloto lleva a cabo dos sorteos a la semana, cada miércoles y sábado, después de las 23:00 horas, en los que tienes la oportunidad de ganar varios miles de millones de pesos.

¿Cuál es la diferencia entre Baloto y Revancha?

La "Guía Esencial de Baloto: Jugar, Ganar y Cobrar" detalla el proceso de participación en esta lotería, donde los jugadores compran un boleto y seleccionan seis números para intentar ganar un acumulado multimillonario. La guía también explica cómo reclamar premios directamente presentando el boleto original y una identificación, enfatizando que Baloto nunca solicita dinero para entregar un premio

Baloto y Revancha son dos modalidades de juegos de azar que se ofrecen en Colombia, sin embargo presentan diferencias importantes en cuanto a su funcionamiento y premios. El Baloto consiste en seleccionar seis números de un total de 43 y el objetivo es acertar la mayor cantidad posible para ganar premios, incluyendo un acumulado mayor que crece si nadie acierta los seis números. Este juego es muy popular por los grandes montos que puede alcanzar el premio mayor.

Por otro lado, Revancha es una modalidad que está vinculada directamente a Baloto y consiste en una segunda oportunidad para ganar. Cada boleto de Baloto incluye un número adicional para participar en Revancha, que funciona como un sorteo independiente pero que se realiza simultáneamente con Baloto. En esta modalidad se seleccionan cinco números de un total de 34 y el premio se basa en acertar la mayoría de ellos.

La principal diferencia entre ambos juegos de azar radica en la cantidad de números y el tipo de sorteo. Mientras Baloto es un sorteo principal con seis números y premios acumulados grandes, Revancha es un sorteo complementario con menos números y generalmente premios más pequeños pero adicionales, lo que ofrece a los jugadores una mayor oportunidad de ganar algún monto aunque no acierten en Baloto.

¿Cómo se gana en Baloto?

Baloto es una de las
Baloto es una de las loterías más famosas de Colombia (Colprensa)

Para jugar al Baloto tiene que comprar un tiquete con un valor de 5.700 pesos, ya sea en el puesto de loterías o en la página web.

Posteriormente debe de elegir su apuesta: cinco números sin repetir entre el 1 y el 43, así como un número extra que puede ser del 1 al 16. Si no sabe qué números escoger, no se preocupes, deja que la terminal de lotería genere sus números al azar.

Baloto ofrece un acumulado multimillonario inicial de 4 mil millones de pesos los cuales se irán acumulando en cada sorteo si no tiene un ganador, hasta poder entregarlo a un nuevo multimillonario.

Para conseguir el gran acumulado debe de acertar a los seis números, sin embargo, puede hacerte de premios atinando a solo uno.

Si es ganador de alguno de los premios de Baloto no necesita la ayuda de ningún tercero para cobrarlo, sin importar el monto debes de cobrarlo directamente en un punto de venta o en la fiduciaria.

El premio es pagado al portador del tiquete original, es decir, a la persona que lo muestre en el punto de venta o en la fiduciaria, como ya se ha dicho anteriormente, el tiquete debe de estar en perfecto estado.

Para reclamar su premio solo necesita presentar el tiquete y tu documento de identificación.

Es importante mencionar que en ningún caso Baloto solicita dinero o cualquier tipo de remuneración para hacer efectivo el premio.

En cuanto a premios, Baloto asegura haber entregado más de 1.8 billones de pesos en premios a más de un centenar de colombianos ganadores.

Como varias de las loterías en el mundo, parte de las ganancias de Baloto terminan en asistencia pública. En este sentido, Baloto presume haber entregado 1.4 billones de pesos al sector salud en Colombia.

