Raúl Ocampo conmueve con un emotivo homenaje a Alejandra Villafañe en el día de su cumpleaños

Raúl Ocampo conmovió a sus seguidores con la manera en que recordó a Alejandra Villafañe en su cumpleaños - crédito Canal RCN y @alejavillafañe/Instagram

El recuerdo de la actriz Alejandra Villafañe sigue presente en la vida de Raúl Ocampo, quien eligió el día en que la actriz habría cumplido 36 años para rendirle un homenaje público.

A través de un video compartido en sus historias de Instagram, el actor, escritor y participante de MasterChef Celebrity conmovió a sus seguidores al mostrar un momento íntimo junto a la actriz fallecida en 2023, en el que ambos aparecen abrazados bajo el sol y ella expresa con ternura que ese video lo guardarían hasta que fueran “viejitos”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La frase, espontánea en su momento, adquiere ahora un significado más profundo y emotivo para el actor, que no dudó en remarcarlo cuando compartió el recuerdo en sus historias instantáneas.

Coincidiendo con su cumpleaños, el actor compartió un recuerdo junto a su pareja fallecida en 2023 - crédito @ocamporao/Instagram

“Feliz cumpleaños hasta donde estés reina, el video no será para cuando seamos viejitos, pero es para hoy”, escribió Raúl Ocampo en la publicación.

La reacción de los internautas no se hizo esperar: cientos de mensajes destacaron la manera en que Raúl mantiene viva la memoria de Alejandra, compartiendo con regularidad recuerdos que reflejan la intensidad y autenticidad de su relación.

Desde el fallecimiento de Villafañe el 21 de octubre de 2023 víctima de un cáncer agresivo, Raúl Ocampo ha encontrado distintas formas de rendirle homenaje, siempre procurando que su presencia siga siendo parte de su día a día. Sus seguidores consideran que esta actitud representa una manera honesta de transitar el duelo, generando empatía y mostrando que el amor verdadero no desaparece con la ausencia física.

Raúl Ocampo recibió elogios de sus seguidores por la manera en que recuerda a la fallecida actriz cada vez que tiene la oportunidad - crédito @alejavillafane/Instagram

El impacto de Alejandra Villafañe en el mundo del entretenimiento permanece vigente. Durante su enfermedad, la actriz compartió mensajes de esperanza, gratitud y fortaleza, convirtiéndose en una voz inspiradora para miles de personas. Su actitud ante la adversidad y su capacidad para transmitir amor por la vida dejaron una huella imborrable en quienes la conocieron y siguieron su trayectoria.

Raúl Ocampo y Belén Alonso se enfrentaron en la cocina de ‘MasterChef Celebrity’

El actor se mostró confiado de su preparación - crédito cortesía Canal RCN

Mientras que fuera de la cocina el actor despierta elogios y admiración por el modo en que recuerda a Villafañe, dentro del programa del Canal RCN la sensación que queda es distinta.

Durante la semana, el actor protagonizó un momento tenso durante la degustación, por los comentarios que realizó la chef Belén Alonso acerca de su plato.

En medio de un reto creativo que exigía a los participantes cocinar únicamente con dos sartenes y sin horno, la dinámica entre ambos se convirtió en el centro de atención, marcando el desarrollo del episodio.

La jornada comenzó con la presentadora Claudia Bahamón planteando a los concursantes una pregunta sobre la creatividad, lo que dio pie a diversas reflexiones. Cuando le preguntaron a Raúl, este afirmó que su estado de ánimo influye considerablemente en su capacidad creativa. Fue entonces cuando la conversación se desvió hacia la relación entre él y Belén Alonso, luego de que Valentina Taguado comentara: “es que ellos no se quieren”.

Dicha observación hacía referencia a un intercambio previo, en el que Belén había calificado un plato de Raúl como “un hombre guapo, pero estúpido”, sugiriendo que era atractivo, pero carecía de “candela”.

En respuesta,el actor replicó con seriedad: “está bien no quererse, pero cocinar rico”, lo que generó risas entre los presentes. Mientras Claudia Bahamón interpretó la frase como “una declaración de amor”, el chef Jorge Rausch la consideró “una declaración de guerra”.

De inmediato, Raúl explicó su postura: “No es una declaración de guerra, yo creería que es una continuación de historia, pero no queremos resentirnos porque eso es lo que más duele. Vamos a usar eso de manera creativa para que en el plato se vea”. Añadió que, de su parte, “no es sano cargar con resentimientos”.

Belén Alonso también se pronunció, señalando: “aquí se viene, es a juzgar platos; si la gente se toma personal su crítica del plato…”. Valentina opinó que Raúl “le está pegando en lo personal”, a lo que él respondió: “no estoy buscando un perdón, es quitarme esa sensación”. Este intercambio evidenció la tensión, aunque más tarde ambos se acercaron y se dieron un abrazo, mostrando una reconciliación momentánea en plena competencia.