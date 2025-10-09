Melissa Gate le tiró a Yina Calderón en redes y le recordó jugada en ‘La casa de los famosos’: “A la que llamaron de Telemundo fue a mí”

La paisa aseguró nuevamente que la dueña del 'rating' en LCDLFC era ella - crédito @granadas_gate/TikTok

La controversia entre Melissa Gate y Yina Calderón sumó un nuevo capítulo tras las recientes declaraciones de la influencer paisa.

Gate le respondió nuevamente de forma contundente a la Calderón y afirmó que, debido a su capacidad para atraer audiencia y manejar el rating, los salarios de todos los participantes y del equipo de producción del reality de Canal RCN se pagaban gracias a ella.

Según explicó Gate, sin importarle que hablen bien o mal de ella “creo que a ese reality le di un plus, cosa que otros no hicieron”, haciendo referencia a participantes poco virales.

Destacó que su papel en la competencia fue primordial y muestra de ello eran las votaciones en las que siempre resultaba invicta para salir de la competencia.

La empresaria de fajas se fue contra Melissa por asegurar que había cargado con el contenido de La casa de los famosos Colombia 2025 - crédito redes sociales

Fue en ese momento en el que envió el primer dardo a Calderón, al decir que tenía claro que ella sí ayudó, “nadie va a negar que también lo hiciste bien, pero yo lo hice mejor que tú”.

Incluso, le recordó que de entrada varios participantes la odiaron -entre esos Calderón-, pero con el tiempo comenzaron a imitarla en todos sus gestos y posicionamientos.

“Y así todos estos apagados estén a toda hora hablando detrás y queriendo opacar mi brillo, yo soy una persona que yo brillo sin necesidad de tener que apagar a otros…”, dijo Melissa, haciendo referencia a las polémicas que ha enfrentado Calderón con su programa el Escándalo TV.

El intercambio continuó luego de que Yina Calderón abordara los motivos de la eliminación de Melissa Gate en un programa digital. La empresaria de fajas relató que las afirmaciones de Gate generaron molestias entre varios exparticipantes, manifestando que el éxito del reality no dependía de una sola figura.

Calderón sostuvo: “Ella sí era consciente de que cada participante, presentador y todo el equipo detrás jugó un rol importante para que el reality fuera un completo éxito”.

Yina Calderón comenzó a imitar a Melissa Gate a su llegada de México de la versión All-Stars - crédito cortesía Canal RCN

Y explicó: “Yo voy a botar un facto aquí. No solamente tú. Estuvo Karina García, estuvo Gina Calderón, estuvo Camilo, estuvo Emiro, estuvo la Tóxi Costeña, estuvo una producción detrás increíble. Estuvo Carla Giraldo, estuvo Marcelo César, estuvo Karen Sevillano, estuvo Vicky. O sea, es todo, ¿me entiendes?”.

La respuesta de Melissa Gate se difundió durante una transmisión en vivo a través de TikTok y fue reproducida por diferentes cuentas dedicadas al entretenimiento.

En su mensaje, la paisa sostuvo: “Pues yo no sé entonces por qué Telemundo no te llamó a ti. Me llamó a mí, a ti no. Hasta donde yo sé, pues si me llamaron a mí por algo era. Era porque yo manejaba el rating. Y duélale al que le duela, la que maneja el rating paga los salarios. Y pagaba no solamente tu salario, también el de todos los productores, editores y equipo de producción. Así que más respeto, querida, más respeto. Y te guste o no aceptarlo, tu salario también lo pagué yo. Así que cierra el hocico. Atrevida, descarada, muerta de hambre”.

Melissa Gate ya hizo su ingreso a 'La casa de los famosos All-Stars' - crédito Telemundo

En el programa al que asistió Calderón para dar estas declaraciones, también hizo referencia al impacto del viaje de Melissa a México para participar en La casa de los famosos All-Stars, lo cual influyó en su desempeño posterior sentenciando que se apagó y esto llevó a que Altafulla escalara en popularidad rápidamente.

Comentó que: “Después de que Melissa llega de México, no llegó, sino a peinar peluca y arreglarse todo el día, ya no hacía nada. Es la verdad, Meli, yo la quiero. Pero uno no puede atribuirse y dejar esa vida ficticia y a la realidad. ¿Me entienden?”, expresó Calderón.