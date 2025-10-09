Emiro Navarro sorprendió con advertencia a la Yina Calderón: “Nos vemos en la Fiscalía”

El influenciador le advirtió que iba a demandar a la huilense por los comentarios en su contra - crédito Emiro Navarro/TikTok

El roce entre Emiro Navarro y Yina Calderón, luego de los comentarios que hizo la DJ en contra del exparticipante de La casa de los famosos Colombia sigue dejando capítulos, particularmente por las respuestas del creador de contenido.

En su espacio digital Escándalo TV, la también empresaria de fajas hizo comentarios sobre el uso del dinero y el aspecto físico de Emiro, además de afirmar que la amistad entre él y la influencer Melissa Gate había terminado, citando fuentes directas y aludiendo que el motivo obedecía en parte por unos regalos que Emiro le envió a Karina García.

En las horas posteriores, tanto Emiro como Melissa desmintieron públicamente esa información, asegurando que su relación de amistad continúa.

Emiro Navarro y Melissa Gate negaron que hubiese terminado su amistad por los regalos que el primero le envió a Karina García - crédito cortesía Canal RCN

El creador de contenido también abordó las afirmaciones sobre su situación económica. Negó categóricamente que utilice dinero ajeno para sus gastos personales y defendió su independencia financiera. “Yo no estoy pagando con plata ajena. Todo lo que pago, lo pago con mi propio dinero. El arriendo de mi apartamento y la cuota de mi mamá están al día y nadie puede decir lo contrario”, aseguró, haciendo énfasis en que todos los pagos y responsabilidades familiares los asume él solo.

En su transmisión, Emiro aprovechó para poner en duda el papel que cumple Calderón en redes sociales, acusándola de buscar polémica a costa de su vida privada y de recurrir a ataques personales sobre el físico de otros creadores.

“En vez de estar ocupándote de mi cuerpo o de lo que hago, responde mejor a todas las personas a las que les debes una explicación por las fajas dañadas que vendes y que tanta gente te reclama”, dijo en tono crítico.

“Tú necesitas hablar de otros para que tu programa tenga números y engagement. Yo no. Mi comunidad me sigue desde antes del reality, con sus 20, 30 o 50 personas y siempre he sido honesto”, añadió.

Los comentarios de Yina Calderón en su espacio digital generaron una fuerte reacción por parte de Emiro - crédito @yinacalderontv/ Instagram

En su defensa, Navarro también se mostró indignado debido a que ni Yina ni La Toxi Costeña (que estaba junto a la huilense en la transmisión) lo llamaran para confirmar o desmentir esa información, puesto que ambas tenían su número telefónico.

“Cuando surgió ese comentario, llamé a la Toxi, como siempre lo hago cuando necesito aclarar algo”, afirmó. “La Toxi me dijo: ‘No, nena, yo no sabía de lo que se iba a hablar. Eso me cogió a mí de impredisto. De igual forma, si tú crees que te tomaste algo para ti, eh, discúlpame’. Yo le dije: ‘No, amiga, tú sabes que tú y yo no tenemos ningún problema’. Entre ella y yo está todo bien. Nadie más tiene que meterse o alimentar chismes sin sentido”, indicó.

Sobre las constantes menciones a su vida privada por parte de Calderón, Navarro pidió respeto y recalcó su derecho a no ser involucrado en conversaciones base en especulaciones. “No tengo que hablar de nadie para sonar. No me interesa ese tipo de contenido. Exijo que no me incluyan en sus rumores y que, si se va a hablar de mí, sea con argumentos reales”, concluyó.

Emiro Navarro fue señalado de vivir con dinero ajeno por Yina Calderón, algo que negó de forma contundente - crédito @emiro_navarro/IG

En el directo, Navarro sorprendió con la advertencia que le hizo a Yina: “Y te voy a demandar, nos vemos en la Fiscalía, porque gente dura en la Fiscalía sí tengo”. Además, en tono sarcástico, Emiro sugirió que podría ser víctima de amenazas, aludiendo a un supuesto comportamiento previo de Calderón hacia Melissa Gate antes de que comenzara La casa de los famosos Colombia, donde coincidieron todos los involcurados.

“Nena ahora qué falta, ¿qué esa mujer me mande a amenazar? Como hizo con Melissa antes del reality, que me mande a los de la moto. ¡Pido un asilo político, Estados Unidos!”, expresó.