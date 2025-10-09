Colombia

Daniel Quintero señaló que este 26 de octubre todos los ciudadanos mayores de 18 años pueden votar: “Vamos a resetear la política, si es con Petro, es con Quintero”

La consulta propuesta por el Pacto Histórico permitirá a los mayores de edad habilitados para votar expresar su respaldo a un proyecto político que promueve la continuidad de las políticas del Gobierno Petro

Yeison Andrés López Romero

Por Yeison Andrés López Romero

Daniel Quintero invitó a la
Daniel Quintero invitó a la ciudadanía a votar el próximo 26 de octubre en la consulta del Pacto Histórico - crédito Daniel Quintero/Facebook

El próximo 26 de octubre, quienes sean mayores de 18 años y estén habilitados para ejercer el derecho al voto tendrán la posibilidad de votar en la consulta del Pacto Histórico.

La iniciativa se presenta como un llamado a la participación política, bajo el mensaje del respaldo a las políticas del Gobierno Petro.

De acuerdo con la información difundida, la consulta está abierta a todas las personas inscritas en el censo electoral que acudan a su puesto habitual de votación en territorio colombiano.

Daniel Quintero destacó el vínculo de su proyecto político con el del mandatario nacional, al reiterar: “Si es con Petro, es con Quintero”. Este mensaje ha sido replicado ampliamente en plataformas digitales, generando reacciones en distintos sectores políticos.

