Colombia

Daniel Quintero contestó a candidatos presidenciales que rechazaron la idea de una constituyente: “Por eso van a perder las elecciones”

El precandidato del Pacto Histórico criticó a sus rivales por la negativa a la propuesta de una asamblea constituyente, porque “les costará la victoria” en los próximos comicios presidenciales

Nelson Álvarez

Por Nelson Álvarez

Guardar
Seis aspirantes presidenciales expresaron su
Seis aspirantes presidenciales expresaron su desacuerdo con la propuesta de Asamblea Constituyente, mientras Daniel Quintero aseguró que esa decisión los alejará del triunfo en las elecciones de 2026 - crédito Daniel Quintero/Facebook

A través de un video publicado en plataformas digitales, seis aspirantes a la presidencia vinculados a partidos de derecha y centroderecha mostraron su oposición a la propuesta de asamblea constituyente impulsada por el presidente Gustavo Petro y respaldada por agrupaciones de izquierda en Colombia.

Frente a esta postura de los aspirantes de derecha y centroderecha, Daniel Quintero, precandidato del Pacto Histórico, respondió desde su cuenta de X.

“Por eso van a perder las elecciones”, respondió el exalcalde de Medellín Daniel Quintero. En diversas ocasiones, Quintero ha manifestado su opinión sobre la necesidad de “resetear” el Congreso, según él”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Juan Manuel Galán, Marta Lucía Ramírez, Enrique Peñalosa, Daniel Palacios, Carlos Felipe Córdoba y Mauricio Gómez Amín advirtieron que impulsar una asamblea constituyente pondría en riesgo tanto la solidez de las instituciones como la continuidad del sistema democrático nacional. El debate cobró fuerza cuando el presidente Gustavo Petro, junto con el ministro del Interior, Armando Benedetti, volvió a plantear públicamente la convocatoria a una constituyente.

- crédito X

El grupo de aspirantes afirmó que su rechazo a la constituyente iba más allá de una postura personal, ya que representaba, en palabras de Juan Manuel Galán, un compromiso con “la defensa inquebrantable de la estabilidad institucional que el país ha construido por más de 30 años”.

A ese video, Daniel Quintero respondió dejando clara su postura frente a los precandidatos que se opusieron a la convocatoria de una constituyente. El aspirante del Pacto Histórico reafirmó que su objetivo es transformar las estructuras de poder y renovar la dinámica política del país, en contraste con quienes defienden el sistema actual.

“Por eso van a perder las elecciones. Quieren gobernar lo que hay que no funciona, mientras que yo quiero cambiar el gobierno y resetear la política”, comentó el exalcalde de Medellín por medio de un mensaje en su cuenta de X.

Daniel Quintero criticó a
Daniel Quintero criticó a los precandidatos que rechazaron una constituyente - crédito @QuinteroCalle

Uno de los participantes en el video, Enrique Peñalosa, respondió a Daniel Quintero señalando que su insistencia en una asamblea constituyente se debe a intereses políticos personales y una cercanía estratégica con el presidente Gustavo Petro. Peñalosa sugirió que la motivación de Petro para impulsar la modificación de la Constitución estaría relacionada con la intención de crear las condiciones para una eventual reelección.

“¿Saben por qué @QuinteroCalle quiere una Asamblea Constituyente? Porque es un títere de @petrogustavo y sabe que adulándolo, Petro se derrite de la emoción. La única razón por la que @petrogustavo quiere cambiar la Constitución, hecha en buena medida por el M-19, que tuvo más de uno de cada cuatro constituyentes, es que busca abrirle paso a una posible, imaginaria re-elección”, respondió.

En su respuesta, Enrique Peñalosa añadió que, aunque confía en que una elección para una Asamblea Constituyente favorecería a los sectores contrarios al petrismo, considera que el país necesita concentrarse en resolver los graves problemas heredados por la actual administración.

“En una elección para una Asamblea Constituyente barreríamos al petrismo. Pero no hay tiempo que perder en asambleas constituyentes, después del desastre que deja este gobierno: un país tomado por el hampa; el peor déficit fiscal de la historia; el sistema de salud destrozado. Desde el primer día, e incluso antes de posesionarme, vamos a trabajar día y noche para volver a Colombia un país seguro y mucho más rico”, aseguró Peñalosa.

Enrique Peñalosa contestó al mensaje
Enrique Peñalosa contestó al mensaje de Daniel Quintero - crédito @EnriquePenalosa

Por su parte, Juan Fernando Cristo, exministro del Interior del Gobierno Petro, también respondió a los precandidatos. Señaló: “Celebro que muchos que hace 20 años apoyaron la reelección presidencial y rompieron la constitución del 91, hoy estén arrepentidos y la defiendan”. Además, enfatizó su rechazo a ciertas motivaciones para una constituyente: “La constituyente para hacer una nueva Constitución? NOO. La constituyente para cerrar el Congreso? NOO. La Constituyente para restablecer la reelección? NOO”.

Y agregó: “La Constituyente fruto de un consenso nacional,ajustada al 376 de la Constitución del 91,para impulsar unas reformas que el Congreso hace décadas no tiene voluntad de aprobar? Discutámoslo. Estigmatizar unMecanismo contemplado en la constitución para reformarla no es conveniente”.

Temas Relacionados

Daniel QuinteroAsamblea constituyentePrecandidatos rechazan una constituyenteEnrique PeñalosaJuan Manuel GalánColombia-Noticias

Más Noticias

Nuevo ataque a funcionarios del Inpec: dragoneante fue atacado con arma de fuego en Cartagena

Desde la institución carcelaria confirmaron que la víctima recibió varios disparos y ahora es atendida por el personal médico de un hospital de la ciudad

Nuevo ataque a funcionarios del

Colombia anuncia que España tiene voluntad para hablar sobre la devolución del Tesoro Quimbaya

El pedido responde a una demanda del 2006 que alegó la ilegalidad del regalo, porque el Congreso de la época no aprobó ese gesto del Carlos Holguín Mallarino, en 1893

Colombia anuncia que España tiene

Valor de apertura del euro en Colombia este 9 de octubre de EUR a COP

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

Valor de apertura del euro

Suspenden a abogado en Túquerres, Nariño, por insultar a su cliente en WhatsApp: le dijo “rata” y “lacra”

La Comisión concluyó que el comportamiento del abogado fue “voluntario y deliberado”, conducta incompatible con el respeto que debe mantener un abogado hacia su representado

Suspenden a abogado en Túquerres,

Daniel Quintero señaló que este 26 de octubre todos los ciudadanos mayores de 18 años pueden votar: “Vamos a resetear la política, si es con Petro, es con Quintero”

La consulta propuesta por el Pacto Histórico permitirá a los mayores de edad habilitados para votar expresar su respaldo a un proyecto político que promueve la continuidad de las políticas del Gobierno Petro

Daniel Quintero señaló que este
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército investiga si ‘El Duende’,

Ejército investiga si ‘El Duende’, temido cabecilla del ELN, murió en medio de combates con las disidencias en Cauca

Esta es la realidad de los mercenarios colombianos en Sudán: contratos lucrativos y niños soldados entrenados para “ir a morir”

Alias Castor habló sobre la tregua entre Los Costeños y ‘Los Pepes’ e hizo promesas: “Una zona libre de extorsión”

Siete militares heridos y uno fallecido dejó ataque con explosivos contra base militar en Puerto Jordán, Arauca

Golpe a las disidencias de las Farc: más de una tonelada de droga que iba para Venezuela fue incautada por las autoridades

ENTRETENIMIENTO

Betsy Liliana, exesposa de Diomedes

Betsy Liliana, exesposa de Diomedes Díaz, enfrentó a Dayana Jaimes en medio de polémica familiar: “A dejarte sin pelo”

Presentador de RCN habría lanzado contundente mensaje en contra de Yina Calderón: pide ética y profesionalismo en el programa de la DJ

Raúl Ocampo conmueve con un emotivo homenaje a Alejandra Villafañe en el día de su cumpleaños

Paola Turbay se refirió a polémico comentario de Petro sobre el clítoris de las mujeres y el cerebro: “Ni el hombre logra”

Vicky Berrío anunció su compromiso matrimonial con una propuesta bajo el mar en San Andrés: “El momento más inolvidable”

Deportes

Universidad de Chile vs. Deportivo

Universidad de Chile vs. Deportivo Cali EN VIVO, fecha 3 de la Copa Libertadores Femenina: “Las Azucareras” buscan la clasificación a los octavos de final

La vez que Miguel Ángel Russo eliminó a un equipo colombiano y quedó campeón de Copa Libertadores

Desgarrador mensaje de despedida de jugador de la selección Colombia a Miguel Ángel Russo: “Qué vacíos nos dejas”

La vez que Miguel Ángel Russo estuvo cerca de dirigir a la selección Colombia “antes de Pékerman” y por qué rechazó la oferta

Murió Miguel Ángel Russo: así reaccionaron el fútbol colombiano y las redes sociales a su partida