Colombia

Chontico día, números ganadores del último sorteo hoy 8 de octubre 2025

Esta lotería es atractiva para sus participantes debido a la gran variedad de premios que dependen de los números acertados y la modalidad del juego

Por Armando Montes

Guardar

Con gran tradición en el sur del país, la Lotería del Chontico Día es uno de los juegos más jugados del país. Su formato sencillo y las numerosas oportunidades de premio la han posicionado como una de las favoritas. Los sorteos se efectúan diariamente a las 13:00 horas locales.

Uno de sus mayores atractivos es la flexibilidad al jugar, ya que los participantes pueden ganar acertando desde las tres últimas cifras hasta las cuatro cifras exactas.

A continuación, le recopilamos los resultados del sorteo celebrado este 9 de octubre. Si resulta ganador, asegúrese de conservar su boleto, puesto que es el papel que lo habilita para cobrar su premio.

Números ganadores del sorteo de hoy

  • Número ganador: 4552
  • Quinta: 0

¿Cómo se juega?

Participar en este juego es muy sencillo, cada jugador puede adquirir su billete con un distribuidor autorizado y elegirá una serie de cuatro cifras, mismas que pueden ser seleccionadas por la misma persona o de forma aleatoria por la máquina expendedora de los billetes.

Durante el sorteo se extraen cuatro número de la tómbola los cuales van del 0 al 9. En la Lotería del Chontico es muy importante el orden de los números extraídos, pues serán los que determinen al ganador.

El sorteo se lleva a cabo todos los días, a excepción de los días feriados, a las 13:00 horas de Colombia y se transmite por el Canal Telepacífico.

Los premios varían dependiendo de la cantidad de aciertos y el valor de la apuesta realizada, en cuanto el jugador más se acerca a la orden de los números extraídos mayor será su recompensa. En caso de que aciertes las 4 cifras ganadoras, tu recompensa equivale hasta 4.500 veces el dinero apostado. A continuación te compartimos la cantidad de premios:

  • Cuatro aciertos: 4.500 veces lo apostado.
  • Tres aciertos: 400 veces lo apostado.
  • Dos aciertos: 50 veces lo apostado.
  • Un acierto: 5 veces lo apostado.
El sorteo se lleva a
El sorteo se lleva a cabo de todos los días a las 13:00 hora local (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los números con más probabilidad de ganar el Chontico, según la Inteligencia artificial

Los números que constantemente han salido más ganadores en la lotería Chontico, considerando ambas modalidades (Día y Noche), muestran ciertas tendencias basadas en las estadísticas recientes según la Inteligencia Artificial.

En general, los números más frecuentes en los sorteos de Chontico incluyen combinaciones como 287, 281, 276, 288 y 282, que han aparecido repetidamente.

Estas cifras reflejan la frecuencia con la que ciertos números han sido ganadores en sorteos recientes.

Para la modalidad de Chontico Día, los resultados ganadores incluyen combinaciones como 3299, 5107, 8614, 1808 y 8357, que han salido en los últimos sorteos.

En esta modalidad, los números tienden a variar, pero algunos dígitos como el 3, 1, 8 y 9 aparecen con regularidad.

En el caso del Chontico Noche, los números ganadores resultan ser variados, pero destacan combinaciones como 9305, 8250, 1503, 7216 y 7934. En estos resultados, los dígitos 0, 3, 5, 6 y 7 son recurrentes.

Además, las parejas de cifras que más se repiten en Chontico incluyen combinaciones como 90, 88, 87, 86 y 85, que han aparecido varias veces en distintos sorteos.

Es importante recordar que estas estadísticas reflejan tendencias pasadas basadas en la inteligencia artificial y no garantizan futuros resultados, por lo que se recomienda jugar siempre con responsabilidad.

Temas Relacionados

Lotería Chontico DíaResultados del chanceColombia-noticiasColombia-loteriasNoticias

Más Noticias

Andrea Valdiri se pronunció frente a las polémicas que están rondando a Yina Calderón: “Por 52 millones de colombianos ese día le pegamos la pela”

La bailarina barranquillera se burló de la situación por la que está atravesando la DJ, por lo que aseguró que el día de su encuentro en el ring peleará por el sentimiento de millones de seguidores

Andrea Valdiri se pronunció frente

Designación de Jorge Tovar como vocero de víctimas en negociaciones con paramilitares genera controversia

El papel de Jorge Tovar, hijo de ‘Jorge 40’, suscita inquietudes sobre un posible conflicto de intereses, dada su estrecha relación familiar con uno de los principales exjefes paramilitares

Designación de Jorge Tovar como

Leonor Espinosa, una de las mejores chefs del planeta, arremetió contra tendencias gastronómicas de Bogotá: “terminan desplazando la pureza del producto”

La reconocida chef colombiana habló del excesivo uso de “capas de sabores intensos” de los productos gastronómicos capitalinos: “La saturación es inevitable”

Leonor Espinosa, una de las

Ryan Castro tendrá fiesta exclusiva en Bogotá para celebrar el lanzamiento de su nuevo álbum: también reveló si prefieres las monas o las pelinegras

El cantante antioqueño reunirá a sus fans más fieles en un evento especial con código de vestimenta, donde compartirá detalles inéditos de ‘Hopi Sende’ antes de su estreno oficial

Ryan Castro tendrá fiesta exclusiva

La Superintendencia de Salud reforzó el control sobre los recursos de la Nueva EPS a partir de febrero de 2026

Para tener mayor transparencia y supervisión en el uso del dinero para salud, a partir de febrero de 2026, la Adres solo podrá girar fondos a la Nueva EPS tras recibir un informe de viabilidad de la contralora

La Superintendencia de Salud reforzó
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Corte Suprema argentina tomó decisiones

Corte Suprema argentina tomó decisiones en el caso del Clan Meyendorff, la familia de un narco colombiano conocido por los capos del Cartel del Norte del Valle como el ‘Gran Hermano’

Ejército investiga si ‘El Duende’, temido cabecilla del ELN, murió en medio de combates con las disidencias en Cauca

Esta es la realidad de los mercenarios colombianos en Sudán: contratos lucrativos y niños soldados entrenados para “ir a morir”

Alias Castor habló sobre la tregua entre Los Costeños y ‘Los Pepes’ e hizo promesas: “Una zona libre de extorsión”

Siete militares heridos y uno fallecido dejó ataque con explosivos contra base militar en Puerto Jordán, Arauca

ENTRETENIMIENTO

Andrea Valdiri se pronunció frente

Andrea Valdiri se pronunció frente a las polémicas que están rondando a Yina Calderón: “Por 52 millones de colombianos ese día le pegamos la pela”

Ryan Castro tendrá fiesta exclusiva en Bogotá para celebrar el lanzamiento de su nuevo álbum: también reveló si prefieres las monas o las pelinegras

Daddy Yankee vuelve a demandar a su exesposa para impedir que controle sus marcas: la disputa continúa

Rolling Stone reveló la lista de las mejores canciones del siglo 21: Shakira, J Balvin, Juanes y Karol G dentro del ranking

Natalia del ‘Desafío XX’ contó intimidades de su actividad en Onlyfans: “Tuve una necesidad”

Deportes

La emotiva despedida de Falcao

La emotiva despedida de Falcao a Miguel Ángel Russo en sus redes sociales, tras su muerte: “Te vas como lo grande que eres”

Universidad de Chile vs. Deportivo Cali EN VIVO, fecha 3 de la Copa Libertadores Femenina: “Las Azucareras” buscan la clasificación a los cuartos de final

Once Caldas vs. Atlético Nacional: hora y dónde ver el duelo de ida por los cuartos de final de la Copa Betplay

Miguel Ángel Russo, luego de quedar campeón en Argentina, explicó por qué es inevitable querer a los colombianos

Mauricio “Chicho” Serna se refirió a la muerte de Miguel Ángel Russo: “Escuché la noticia entrando al predio”