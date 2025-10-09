Colombia

Benedetti salió en defensa del Gobierno Petro y le tiró a los ricos del país: “Ni la Inteligencia Artificial podrá callar al presidente”

El ministro destacó que Petro es el primer presidente de izquierda que prioriza a la población vulnerable, a diferencia de administraciones anteriores que favorecieron a las élites económicas del país

Yeison Andrés López Romero

El ministro del Interior, Armando
El ministro del Interior, Armando Benedetti, salió en defensa de Gustavo Petro - crédito Andrea Puentes/Presidencia

El ministro del Interior, Armando Benedetti, cuestionó los intentos de silenciar al presidente Gustavo Petro en un mensaje publicado en su cuenta de X.

En sus declaraciones, Benedetti se refirió a los señalamientos que circulan en redes sociales, donde se le acusa de intentar limitar la voz del mandatario.

“¿Por qué quieren callar al presidente de la República? Por ahí vi un video en el que dicen que yo lo estoy callando”, expresó el ministro.

Benedetti defendió la gestión de Petro, asegurando que “este es el único presidente de la República que ha hablado en favor de los pobres”, en contraste con administraciones anteriores que, según él, privilegiaron a “la clase dirigente, de los ricos y han distribuido mal las tierras y las riquezas de este país”.

Benedetti resaltó la persistente desigualdad en el país, al señalar que Colombia figura “entre los tres países más desiguales”.

Además, Benedetti subrayó el carácter histórico del gobierno actual. “Este es el primer presidente de izquierda y por eso siempre habla en favor de los pobres, no de los ricos, como todos los otros presidentes”, afirmó.

El mensaje concluyó con una referencia a la tecnología: “Ni la Inteligencia Artificial podrá callar al presidente @petrogustavo”.

