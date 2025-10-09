Colombia

Armando Benedetti se refirió a la investigación por presunta violación de topes en la campaña Petro Presidente: “No han encontrado nada”

La Corte Suprema de Justicia solicitó a la Cámara de Representantes abrir investigación por presuntas irregularidades en la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022

Licsa Gómez

Por Licsa Gómez

Guardar
La investigación se centra en
La investigación se centra en 27 vuelos contratados con Sociedad Aérea de Ibagué - crédito Colprensa

El ministro del Interior, Armando Benedetti, se refirió a la reciente compulsa de copias ordenada por la Corte Suprema de Justicia a la Comisión de Acusación, en el marco de la investigación sobre una presunta violación de los topes de financiación durante la campaña presidencial de Gustavo Petro.

Y es que la Sala de Instrucción del alto tribunal solicitó el 8 de octubre que la Cámara de Representantes abriera una investigación contra el presidente de la República por posibles irregularidades en la financiación de su campaña a la consulta presidencial interna del Pacto Histórico, realizada el 13 de marzo de 2022.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Me parece bien que la Corte también actúe. Lo que hace una compulsa es que alguien da una información sobre un tema del cual la Corte Suprema no es competente y lo manda a la Comisión de Acusaciones, allí no han encontrado tampoco nada, como tampoco lo hizo el Consejo Nacional Electoral, en contra de que haya un exceso de la campaña que haya superado los topes”, declaró Benedetti en el evento organizado por El Tiempo.

El alto tribunal también pidió remitir copias del expediente a la Fiscalía General de la Nación y al Consejo Nacional Electoral (CNE) para determinar si existieron inconsistencias en los reportes financieros de las campañas electorales de ese año.

El centro de la polémica investigación

La Fiscalía General de la
La Fiscalía General de la Nación y el Consejo Nacional Electoral también recibirán copias del expediente para verificar inconsistencias en los reportes financieros - crédito Jesús Aviles/Infobae

El eje central de la investigación se relaciona con los vuelos contratados con la empresa Sociedad Aérea de Ibagué (Sadi SAS), señalados como uno de los puntos críticos en el manejo de los recursos de la campaña.

De acuerdo con la Corte, se detectaron 27 desplazamientos aéreos equivalentes a 72 horas de vuelo que no habrían sido reportados como gastos de campaña presidencial, y que fueron incluidos en la contabilidad del Pacto Histórico al Senado. Según el informe, esta práctica pudo tener como propósito evitar una superación de los topes establecidos por la normativa electoral.

La Comisión de Acusación de
La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes tiene la facultad de investigar y, en última instancia, juzgar al presidente - crédito Corte Suprema de Justicia

Los documentos revisados por la Sala de Instrucción indican que los servicios de transporte aéreo, por un valor superior a $2.324 millones, fueron facturados en dos partes: una por $1.215 millones a nombre de la campaña al Senado y otra con el mismo monto a la consulta presidencial.

Sin embargo, el alto tribunal señaló que, en varios de los vuelos, no habrían participado candidatos al Congreso sino el entonces precandidato Gustavo Petro, acompañado de miembros de su esquema de seguridad y familiares, como reveló la revista Cambio.

Entre los nombres mencionados en el proceso figuran Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña presidencial de Petro, así como Guillermo Jaramillo, ministro de Salud, que coordinó la campaña legislativa del Pacto Histórico.

Benedetti habló sobre las elecciones en 2026

El ministro reafirmó que las
El ministro reafirmó que las elecciones de 2026 se realizarán en las fechas establecidas por la ley, a pesar de críticas de la oposición - crédito Colprensa

Durante el mismo evento, el ministro Benedetti también se refirió al proceso electoral de 2026, enfatizando en que el Gobierno nacional garantizará las condiciones necesarias para el desarrollo del proceso electoral y reiteró su confianza en las instituciones encargadas de la organización y vigilancia de los comicios.

Señaló que el Ejecutivo está trabajando desde ya en la coordinación con la Registraduría Nacional, el Consejo Nacional Electoral y demás autoridades competentes para asegurar transparencia, participación ciudadana y cumplimiento de los plazos establecidos por la ley. “Es obvio que va a haber elecciones”, manifestó el funcionario.

Añadió además: “El Gobierno está comprometido a las elecciones del 2026 en las fechas en las que establece la ley. Se van a realizar porque buena parte de la oposición, y muchas personas críticas al Gobierno o a las políticas públicas del Gobierno, dicen que no es así. Lo dicen de mala fe y casi que como una emboscada; pero es obvio que van a haber elecciones”.

Temas Relacionados

Armando BenedettiCorte Suprema de JusticiaCampaña PetroComisión de AcusaciónGustavo PetroPacto HistóricoCámara de RepresentantesColombia-Noticias

Más Noticias

Cartagena prohibió caravanas ilegales en moto: anunciaron millonaria recompensa y castigos contra los organizadores

Datos oficiales revelan que la mayoría de víctimas mortales y lesionados en siniestros recientes están vinculados a motos, lo que impulsa acciones urgentes para controlar el fenómeno y proteger a la ciudadanía

Cartagena prohibió caravanas ilegales en

Buenas noticias para los contribuyentes de Medellín: lanzan portal tributario para facilitar trámites y pagos

Videos explicativos, asesoría en WhatsApp y taquillas virtuales amplían el acompañamiento durante todo el proceso de cumplimiento tributario en la ciudad

Buenas noticias para los contribuyentes

Escándalo ambiental en Bogotá: descubren quema ilegal de madera y residuos tóxicos en área protegida de Ciudad Bolívar

Autoridades ambientales hallaron una producción clandestina de carbón vegetal en la vereda La Quiba, dentro de un agroparque destinado a la conservación

Escándalo ambiental en Bogotá: descubren

Miguel Ángel Russo y su lucha dentro y fuera de la cancha: así fue el camino que le dio la estrella #15 a Millonarios en 2017

El entrenador argentino fue artífice del título del cuadro Embajador, definido en una final de infarto ante Independiente Santa Fe

Miguel Ángel Russo y su

Esto es lo que podría ganar si tiene un álbum Panini del Mundial completo en Colombia: hay ejemplares por los que pagarían millones

En Colombia se ha vuelto una costumbre de los fanáticos del fútbol, llenar el álbum de la copa del mundo cada cuatro años

Esto es lo que podría
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército investiga si ‘El Duende’,

Ejército investiga si ‘El Duende’, temido cabecilla del ELN, murió en medio de combates con las disidencias en Cauca

Esta es la realidad de los mercenarios colombianos en Sudán: contratos lucrativos y niños soldados entrenados para “ir a morir”

Alias Castor habló sobre la tregua entre Los Costeños y ‘Los Pepes’ e hizo promesas: “Una zona libre de extorsión”

Siete militares heridos y uno fallecido dejó ataque con explosivos contra base militar en Puerto Jordán, Arauca

Golpe a las disidencias de las Farc: más de una tonelada de droga que iba para Venezuela fue incautada por las autoridades

ENTRETENIMIENTO

Ranking Netflix Colombia: las películas

Ranking Netflix Colombia: las películas más vistas hoy que todos están comentando

Así fue el emotivo adiós de Margarita Rosa de Francisco a mascota que tuvo que recibir la eutanasia

Westcol aclaró quiénes son los dueños de las discotecas a las que él asiste en Medellín: “El éxito era rotundo”

Westcol pagó millonaria suma de dinero para evitar que la policía se llevara a la hija de Karina García: esta es la historia

Isabella Ladera sorprendió con un método casero de ‘skincare’ que incluye leche materna

Deportes

Miguel Ángel Russo y su

Miguel Ángel Russo y su lucha dentro y fuera de la cancha: así fue el camino que le dio la estrella #15 a Millonarios en 2017

Esto es lo que podría ganar si tiene un álbum Panini del Mundial completo en Colombia: hay ejemplares por los que pagarían millones

Colombia puede volver a la semifinal de un mundial después de 22 años; también enfrentó a España en esa ocasión

Murió Miguel Ángel Russo, legendario entrenador y héroe de Millonarios en la final ante Santa Fe en 2017

A qué se refería Miguel Ángel Russo con su frase “esto se cura con amor” durante emotiva entrevista cuando entrenaba a Millonarios