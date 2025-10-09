Abelardo de la Espriella envió duro mensaje a Petro por acusaciones de vínculos con paramilitares: “Los montajes no te van a dar resultado”

Abelardo de la Espriella contestó acusaciones de Petro sobre vínculos con el paramilitarismo - crédito @delaespriella_style/Instagram - Presidencia

Las tensiones políticas en Colombia se intensificaron tras un cruce de mensajes en la red social X entre el presidente de la República, Gustavo Petro y el abogado Abelardo de la Espriella, luego de que el presidente hiciera referencia a una publicación de la revista Semana que involucraba al también precandidato presidencial.

El primer mandatario cuestionó públicamente a De la Espriella al preguntar: “¿Y la estafa a los paramilitares en la venta de productos que garantizaban protección en la cárcel, antes de haberlos extraditado?”, según lo publicado en su cuenta de X.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

La reacción de Abelardo de la Espriella no se hizo esperar. Horas después, el abogado y precandidato residencial respondió directamente al presidente con un mensaje en el que anunció acciones legales en su contra. “Petro: he venido a enfrentarte y a derrotarte, y nada evitará que te ponga frente a la justicia”, escribió De la Espriella en sus redes sociales marcando así el tono confrontativo de su respuesta.

Abelardo de la Espriella aseguró que la justicia colombiana no adelanta ningún proceso legal en su contra por nexos con grupos criminales - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

En su réplica, De la Espriella rechazó las insinuaciones de Gustavo Petro y negó cualquier implicación en los hechos sugeridos por el mandatario. Además, lo acusó de orquestar supuestos montajes de contrainteligencia para, según él, perjudicar su imagen, asegurando: “No creas que los montajes de contrainteligencia que has ordenado para enlodarme te van a dar resultado: no tienen cómo ejecutarlos porque estoy limpio de cualquier mancha”.

El aspirante a la Presidencia de la República también dirigió críticas directas a figuras cercanas al presidente, mencionando a Armando Benedetti, ministro del Interior, y Eduardo Montealegre, ministro de Justicia, como responsables de intentar sembrar intrigas entre antiguos adversarios y nuevos aliados de Petro.

En ese contexto, De la Espriella sostuvo: “Tampoco cuentes con que las intrigas que Benedetti y Montealegre intentan implantar en tus antiguos enemigos y en nobeles aliados puedan detenerme; sin un ápice de verdad y, ante mi transparencia, nadie se atreverá a mentir, y menos por una piltrafa política como tú”.

El pulso político entre Petro y Abelardo de la Espriella

Las acusaciones cruzadas entre Abelardo de la Espriella y Gustavo Petro han alcanzado un nuevo nivel de confrontación, luego de que el abogado y precandidato presidencial presentara una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI), responsabilizando al mandatario colombiano de instigar crímenes graves contra la oposición. Este episodio, que generó una intensa polémica en el escenario político nacional, se intensificó cuando el presidente respondió públicamente con señalamientos directos sobre supuestos vínculos de De la Espriella con el paramilitarismo y el narcotráfico.

De La Espriella respondió al presidente Petro con acusaciones personales, lo llamó “narcotraficante” y “delincuente”, y le recordó una larga lista de escándalos que involucran a miembros de su gobierno y familia cercana - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

La denuncia internacional, radicada por De la Espriella ante la CPI, sostiene que el presidente Petro habría utilizado su investidura para fomentar la violencia contra quienes disienten de su gobierno, lo que, según el abogado, expone a Colombia a una crisis institucional. En el documento presentado, el precandidato argumentó que las declaraciones del jefe de Estado han contribuido a la polarización y la inestabilidad del país.

“El presidente Gustavo Petro, con sus declaraciones incendiarias, ha contribuido a la polarización, la incitación al odio y la inestabilidad del país. Mientras en Colombia las investigaciones se engavetaban por arreglos políticos, la Corte Penal Internacional tiene la competencia para actuar en defensa de los Derechos Humanos de la oposición”, escribió De la Espriella en su petición.

Petro acusa a Abelardo de la Espriella de vínculos con paramilitares - crédito @petrogustavo/X

La reacción del presidente Petro no se hizo esperar. A través de su cuenta oficial en la red social X, el mandatario lanzó una acusación directa contra el aspirante a la presidencia de la República:

“Tu alianza, Abelardo, con el paramilitarismo sí es una instigación a los crímenes contra la humanidad. Es hora que el país sepa cuál fue tu papel con el paramilitarismo en Córdoba, y las estafas que les hiciste, cogiendo dineros del narcotráfico”. Este mensaje desencadenó una fuerte controversia política y motivó una respuesta inmediata de De la Espriella, quien utilizó la misma plataforma para defenderse y cuestionar a los integrantes del círculo cercano del gobernante de los colombianos.