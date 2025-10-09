Colombia

Abelardo de la Espriella envió duro mensaje a Petro por acusaciones de vínculos con paramilitares: “Los montajes no te van a dar resultado”

El aspirante a la Presidencia de la República aseguró que la justicia colombiana no adelanta ningún proceso legal en su contra por nexos con grupos criminales

Luciano Niño

Por Luciano Niño

Guardar
Abelardo de la Espriella contestó
Abelardo de la Espriella contestó acusaciones de Petro sobre vínculos con el paramilitarismo - crédito @delaespriella_style/Instagram - Presidencia

Las tensiones políticas en Colombia se intensificaron tras un cruce de mensajes en la red social X entre el presidente de la República, Gustavo Petro y el abogado Abelardo de la Espriella, luego de que el presidente hiciera referencia a una publicación de la revista Semana que involucraba al también precandidato presidencial.

El primer mandatario cuestionó públicamente a De la Espriella al preguntar: “¿Y la estafa a los paramilitares en la venta de productos que garantizaban protección en la cárcel, antes de haberlos extraditado?”, según lo publicado en su cuenta de X.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

La reacción de Abelardo de la Espriella no se hizo esperar. Horas después, el abogado y precandidato residencial respondió directamente al presidente con un mensaje en el que anunció acciones legales en su contra. “Petro: he venido a enfrentarte y a derrotarte, y nada evitará que te ponga frente a la justicia”, escribió De la Espriella en sus redes sociales marcando así el tono confrontativo de su respuesta.

Abelardo de la Espriella aseguró
Abelardo de la Espriella aseguró que la justicia colombiana no adelanta ningún proceso legal en su contra por nexos con grupos criminales - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

En su réplica, De la Espriella rechazó las insinuaciones de Gustavo Petro y negó cualquier implicación en los hechos sugeridos por el mandatario. Además, lo acusó de orquestar supuestos montajes de contrainteligencia para, según él, perjudicar su imagen, asegurando: “No creas que los montajes de contrainteligencia que has ordenado para enlodarme te van a dar resultado: no tienen cómo ejecutarlos porque estoy limpio de cualquier mancha”.

El aspirante a la Presidencia de la República también dirigió críticas directas a figuras cercanas al presidente, mencionando a Armando Benedetti, ministro del Interior, y Eduardo Montealegre, ministro de Justicia, como responsables de intentar sembrar intrigas entre antiguos adversarios y nuevos aliados de Petro.

En ese contexto, De la Espriella sostuvo: “Tampoco cuentes con que las intrigas que Benedetti y Montealegre intentan implantar en tus antiguos enemigos y en nobeles aliados puedan detenerme; sin un ápice de verdad y, ante mi transparencia, nadie se atreverá a mentir, y menos por una piltrafa política como tú”.

El pulso político entre Petro y Abelardo de la Espriella

Las acusaciones cruzadas entre Abelardo de la Espriella y Gustavo Petro han alcanzado un nuevo nivel de confrontación, luego de que el abogado y precandidato presidencial presentara una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI), responsabilizando al mandatario colombiano de instigar crímenes graves contra la oposición. Este episodio, que generó una intensa polémica en el escenario político nacional, se intensificó cuando el presidente respondió públicamente con señalamientos directos sobre supuestos vínculos de De la Espriella con el paramilitarismo y el narcotráfico.

De La Espriella respondió al
De La Espriella respondió al presidente Petro con acusaciones personales, lo llamó “narcotraficante” y “delincuente”, y le recordó una larga lista de escándalos que involucran a miembros de su gobierno y familia cercana - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

La denuncia internacional, radicada por De la Espriella ante la CPI, sostiene que el presidente Petro habría utilizado su investidura para fomentar la violencia contra quienes disienten de su gobierno, lo que, según el abogado, expone a Colombia a una crisis institucional. En el documento presentado, el precandidato argumentó que las declaraciones del jefe de Estado han contribuido a la polarización y la inestabilidad del país.

“El presidente Gustavo Petro, con sus declaraciones incendiarias, ha contribuido a la polarización, la incitación al odio y la inestabilidad del país. Mientras en Colombia las investigaciones se engavetaban por arreglos políticos, la Corte Penal Internacional tiene la competencia para actuar en defensa de los Derechos Humanos de la oposición”, escribió De la Espriella en su petición.

Petro acusa a Abelardo de
Petro acusa a Abelardo de la Espriella de vínculos con paramilitares - crédito @petrogustavo/X

La reacción del presidente Petro no se hizo esperar. A través de su cuenta oficial en la red social X, el mandatario lanzó una acusación directa contra el aspirante a la presidencia de la República:

“Tu alianza, Abelardo, con el paramilitarismo sí es una instigación a los crímenes contra la humanidad. Es hora que el país sepa cuál fue tu papel con el paramilitarismo en Córdoba, y las estafas que les hiciste, cogiendo dineros del narcotráfico”. Este mensaje desencadenó una fuerte controversia política y motivó una respuesta inmediata de De la Espriella, quien utilizó la misma plataforma para defenderse y cuestionar a los integrantes del círculo cercano del gobernante de los colombianos.

Temas Relacionados

Abelardo de la EspriellaGustavo PetroParamilitarismoElecciones 2026Precandidatos presidencialesGobierno nacionalColombia-Noticias

Más Noticias

Armando Benedetti se refirió a la investigación por presunta violación de topes en la campaña Petro Presidente: “No han encontrado nada”

La Corte Suprema de Justicia solicitó a la Cámara de Representantes abrir investigación por presuntas irregularidades en la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022

Armando Benedetti se refirió a

Cartagena prohibió caravanas ilegales en moto: anunciaron millonaria recompensa y castigos contra los organizadores

Datos oficiales revelan que la mayoría de víctimas mortales y lesionados en siniestros recientes están vinculados a motos, lo que impulsa acciones urgentes para controlar el fenómeno y proteger a la ciudadanía

Cartagena prohibió caravanas ilegales en

Buenas noticias para los contribuyentes de Medellín: lanzan portal tributario para facilitar trámites y pagos

Videos explicativos, asesoría en WhatsApp y taquillas virtuales amplían el acompañamiento durante todo el proceso de cumplimiento tributario en la ciudad

Buenas noticias para los contribuyentes

Escándalo ambiental en Bogotá: descubren quema ilegal de madera y residuos tóxicos en área protegida de Ciudad Bolívar

Autoridades ambientales hallaron una producción clandestina de carbón vegetal en la vereda La Quiba, dentro de un agroparque destinado a la conservación

Escándalo ambiental en Bogotá: descubren

Miguel Ángel Russo y su lucha dentro y fuera de la cancha: así fue el camino que le dio la estrella #15 a Millonarios en 2017

El entrenador argentino fue artífice del título del cuadro Embajador, definido en una final de infarto ante Independiente Santa Fe

Miguel Ángel Russo y su
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército investiga si ‘El Duende’,

Ejército investiga si ‘El Duende’, temido cabecilla del ELN, murió en medio de combates con las disidencias en Cauca

Esta es la realidad de los mercenarios colombianos en Sudán: contratos lucrativos y niños soldados entrenados para “ir a morir”

Alias Castor habló sobre la tregua entre Los Costeños y ‘Los Pepes’ e hizo promesas: “Una zona libre de extorsión”

Siete militares heridos y uno fallecido dejó ataque con explosivos contra base militar en Puerto Jordán, Arauca

Golpe a las disidencias de las Farc: más de una tonelada de droga que iba para Venezuela fue incautada por las autoridades

ENTRETENIMIENTO

Ranking Netflix Colombia: las películas

Ranking Netflix Colombia: las películas más vistas hoy que todos están comentando

Así fue el emotivo adiós de Margarita Rosa de Francisco a mascota que tuvo que recibir la eutanasia

Westcol aclaró quiénes son los dueños de las discotecas a las que él asiste en Medellín: “El éxito era rotundo”

Westcol pagó millonaria suma de dinero para evitar que la policía se llevara a la hija de Karina García: esta es la historia

Isabella Ladera sorprendió con un método casero de ‘skincare’ que incluye leche materna

Deportes

Miguel Ángel Russo y su

Miguel Ángel Russo y su lucha dentro y fuera de la cancha: así fue el camino que le dio la estrella #15 a Millonarios en 2017

Esto es lo que podría ganar si tiene un álbum Panini del Mundial completo en Colombia: hay ejemplares por los que pagarían millones

Colombia puede volver a la semifinal de un mundial después de 22 años; también enfrentó a España en esa ocasión

Murió Miguel Ángel Russo, legendario entrenador y héroe de Millonarios en la final ante Santa Fe en 2017

A qué se refería Miguel Ángel Russo con su frase “esto se cura con amor” durante emotiva entrevista cuando entrenaba a Millonarios