Colombia

Abelardo de la Espriella desmintió a Petro por cifras de desempleo en Colombia: “Petro saca pecho por cifras de desempleo pero la gente no está encontrando trabajo: se está yendo”

El abogado y precandidato presidencial sostiene que la salida de jóvenes y la alta demanda de pasaportes evidencian un fenómeno que, según su interpretación, se asemeja al vivido en 2001

Yeison Andrés López Romero

Por Yeison Andrés López Romero

El abogado cuestionó al presidente Petro por las cifras de desempleo que dio el mandatario - crédito @delaespriella_style/Instagram - Presidencia

El reciente descenso en la tasa de desempleo en Colombia, que alcanzó un 8,6 %, según cifras oficiales, generó reacciones en distintos sectores políticos y sociales.

Abelardo de la Espriella, abogado y precandidato presidencial, cuestionó públicamente la interpretación positiva presentada por el presidente Gustavo Petro, quien destacó el dato como un logro relevante en el actual contexto económico.

De la Espriella argumentó que un país con un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) entre el 0,7 % y el 2 % no genera empleo real.

Según su postura, el descenso en la cifra de desempleo no corresponde con un verdadero aumento en la ocupación.

“¿Por qué ha bajado el desempleo si la tasa de ocupación sigue igual, en un 52 %? Es decir, no se han creado nuevos puestos de trabajo”, cuestionó el abogado en su mensaje divulgado en la red social X.

El análisis de De la Espriella retoma un antecedente histórico: en 2001, durante el periodo de la llamada zona de distensión, una parte importante de la población económicamente activa optó por abandonar el país ante la falta de oportunidades laborales.

Para el abogado, fenómenos similares están ocurriendo ahora, asociando la reducción de la tasa de desempleo a la salida de jóvenes que no consiguen empleo.

