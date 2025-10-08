Tragedia familiar en Moniquirá: un hermano habría asesinado a otro en medio de una disputa por una herencia

Lugar donde ocurrió la muerte de Campo Elías Merchán Rodríguez, un hecho que ha sacudido a la tranquila comunidad de Moniquirá - crédito red social Facebook y Viaja en Verano

Mientras el féretro de Campo Elías Merchán Rodríguez era acompañado por familiares, amigos y vecinos en el cementerio de Moniquirá, su hermano Ramiro Merchán Rodríguez enfrentaba en simultáneo una audiencia judicial por ser señalado como el responsable de su muerte.

Un hecho que parece sacado de una novela, pero que tiene a todo el municipio en silencio y con el corazón encogido.

La historia se remonta a la vereda Coralina, un sector tranquilo de Moniquirá, donde la mayoría de sus habitantes se conocen de toda la vida.

Allí, según las primeras versiones de las autoridades, una vieja disputa familiar terminó en tragedia el lunes 6 de octubre.

Campo Elías, abogado de 76 años, recibió varios disparos presuntamente efectuados por su propio hermano, Ramiro, de 80 años.

“Eso fue un momento de locura. Nadie entiende cómo algo así pudo pasar entre ellos”, contó una vecina a Infobae Colombia, que vive cerca de la familia desde hace décadas.

Y no es para menos: los Merchán Rodríguez son ampliamente reconocidos en Moniquirá y en los municipios vecinos por sus negocios, sus fincas y por ser una familia de tradición y buena posición, como suelen decir los habitantes de la zona.

De acuerdo con las autoridades, Ramiro se entregó voluntariamente a la Policía poco después del hecho. En su poder fue hallado un revólver que habría sido utilizado en el crimen.

Según las autoridades, una disputa por una herencia habría sido el motivo que desató la tragedia entre los hermanos Merchán Rodríguez en Moniquirá - crédito Colprensa

“El señor llegó y dijo que él había sido, que no quería esconderse. Estaba muy alterado, llorando”, relató uno de los uniformados que participó en la entrega.

De acuerdo con El Tiempo, uno de los testigos relató que, después de los disparos, Ramiro se arrodilló junto al cuerpo de su hermano, conocido como “Campitos”, y rompió en llanto, visiblemente afectado por lo ocurrido. La escena, según quienes la presenciaron, fue profundamente conmovedora y dejó a la comunidad en completo silencio.

Una disputa que venía de tiempo atrás

Según habitantes consultados por Infobae Colombia, la raíz del conflicto habría sido una herencia familiar. Campo Elías y Ramiro llevaban casi treinta años sin hablarse, y ese día se habrían encontrado para discutir sobre la propiedad de una casa heredada de sus padres.

Vereda Coralina, en Moniquirá, escenario de la tragedia que acabó con la vida de Campo Elías Merchán Rodríguez - crédito red social Facebook

Todo ocurrió en presencia de una de sus hermanas, quien presenció el enfrentamiento.

Campo Elías no solo era abogado, sino también un empresario local con varios bienes: compraventas, inmuebles y un hotel reconocido en el municipio. “Era un señor muy querido, siempre colaborador. Cuando alguien necesitaba una orientación o un consejo, ahí estaba él”, contó Mayerly Torres, presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda Coralina al medio regional Matinal Noticias.

El alcalde de Moniquirá, Fredy Iovanny Pardo, también se pronunció sobre el hecho: “Es un caso que nos duele a todos. Una tragedia familiar que refleja lo que puede causar la intolerancia. Esperamos que la justicia determine con claridad qué fue lo que realmente pasó”.

El peso de la justicia y la edad del acusado

La Fiscalía General de la Nación asumió el caso y avanza en la investigación. Aunque Ramiro tiene 80 años, eso no significa que pueda quedar libre fácilmente.

Un abogado penalista explicó a El Tiempo que, pese a la edad avanzada del acusado, “la gravedad del delito no permite suspender la pena ni otorgar beneficios automáticos como la prisión domiciliaria”.

Si se confirma que el hecho fue un homicidio agravado, la pena mínima podría ser de 25 años de cárcel. Sin embargo, existe la posibilidad de un preacuerdo con la Fiscalía, donde se reconozcan atenuantes como la ira o el intenso dolor, además de la reparación a los familiares de la víctima. Eso podría reducir la condena a la mitad, aunque todo dependerá de la valoración del juez.

Invitación al sepelio de Campo Elías Merchán Rodríguez, cuya muerte ha conmovido a la comunidad de Moniquirá y a su familia - crédito Funeraria Santo Domingo

Mientras los abogados discuten los aspectos judiciales, en Moniquirá la gente solo habla de la tragedia. En las calles del pueblo, en las tiendas, en la plaza, todos se preguntan cómo una pelea de hermanos pudo terminar así.