Santander: estos son los cortes de la luz este miércoles 8 de octubre

ESSA suspende el suministro de energía eléctrica en la zona para realizar trabajos de mantenimiento y garantizar un buen servicio a sus clientes (Jovani Pérez/Infobae)

Con el fin de mejorar la calidad y la confiabilidad del servicio eléctrico en el departamento, la Electrificadora de Santander (ESSA) hará cortes y mantenimientos este miércoles 8 de octubre.

Los cortes son necesarias para ofrecer un mejor servicio a losclientes, así como para cuidar la seguridad del personal de ESSA durante los trabajos.

El organismo informó que la actualización de la sistema eléctrico en el área es el motivo de las labores frecuentes que se realizan, las cuales son imprescindibles para ofrecer una mejor calidad del servicio.

ESSA aconsejó a sus clientes desenchufar sus equipos electrónicos para prevenir daños y no planificar actividades que dependan de la electricidad, ya que el suministro podría interrumpirse en cualquier instante.

Aquí está la ubicación de los trabajos, las localidades y sectores donde se verá afectado el servicio, así como la duración de los cortes.

Los cortes del servicio eléctrico hoy

Localidad: Palmar.

Sector(es): Vereda Palo Gordo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Cabrera.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Cuchillas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Urbanizaciones El Reten, Bendición de Dios, Buen Vivir, barrios Villarelys III, Villarelys II, Villarelys I y algunos sectores de El Campín, Comuna 7, El Progreso, Kennedy y El Área De Expansión urbana.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Páramo.

Sector(es): Veredas La Palmita y La Lajita.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Pinchote.

Sector(es): Vereda Piedra del Sol.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Socorro.

Sector(es): Veredas Hoya de San José, El Líbano, Buenavista, Caraota, La Culebra, El Bosque, San Lorenzo, Morros, Luchadero, Árbol Solo, Alto De Reina, Chocos, Alto De La Cruz y La Honda.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Rionegro.

Sector(es): Veredas Piletas, Laguna del Oriente, Plazuela, Platanala, Simonica, Corcovada, Caño Siete, Llaneros, Venecia y algunos sectores de Taladro, Caño Diez, Caño Cinco y Catatumbo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: El Playón.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Arrumbazón.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: La Esperanza.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas La Sirena y Raiceros.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Rionegro.

Sector(es): Veredas Piletas, Laguna del Oriente, Caño Cinco, Plazuela, Maracaibo, Platanala, Simonica, Corcovada, Caño Siete, Llaneros, Venecia y algunos sectores de Caño Diez.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 08:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: La Esperanza.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas La Esperanza y Raiceros.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 08:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: El Playón.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Arrumbazón.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 08:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Lebrija.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas El Salado y El Oso.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 07:30 - 08:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Barrios La Rosita, Los Pinos, Las Nieves, Pablo XI, urbanizaciones La Primavera, Vélez, San Marcos, Reino Unido, La Veguita y las Veredas Ropero, Los Ejidos, La Palmera, Guayabal, Tubavita y Lomalta.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Aguada.

Sector(es): Casco Urbano, Veredas Centro, San Diego Yariguíes, San Isidro, San Alberto, San Antonio, Santa Rosa, San Martín y San Joaquín.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Chipata.

Sector(es): Casco Urbano, Veredas Toroba, Llano de San Juan, Centro, El Hatillo, El Papayo, Salitre Seco, Tubavita, Mirabuenos, Mulatal, San Miguel, Batan y Tierra Negra.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Guepsa.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Platanal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: La Paz_Santander.

Sector(es): Casco Urbano, Veredas El Tigre, El Hato, La Mata, Casas Blancas, Centro, San Pablo, Los Cedros, El Amarillo y Carrero.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: San Benito.

Sector(es): Veredas Juntas, Chinchamato y algunos sectores de Guanomo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Casco Urbano del municipio, Veredas Barro Amarillo, La Esperanza, Chanchón y Los Medios.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Mutis algunos sectores de las calles 64 y 65 entre carreras 2W y 3W.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 10:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio El Castillo algunos sectores de las carreras 50, 51 y 52 entre calles 28 y 31.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 10:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda San Isidro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 10:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio 23 de Enero algunos sectores de las calles 77 y 77A entre carreras 19 y 20.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 10:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio El Cincuentenario algunos sectores de las calles 36, 36A, 36B, 36C y 37 entre carreras 32 y 34.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 10:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Torcoroma algunos sectores de la calle 54 con carrera 21.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 10:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Algunos sectores de la zona Industrial Vía Café Madrid.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 10:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Conjunto Prados de San Sebastian Torres 8 y 9.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 10:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Alberto.

Sector(es): Barrio Villa Fanny.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 10:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Barrio La Feria algunos sectores de la calle 31A con carrera 14A.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 10:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Cincuentenario sectores de las calles 34 y 35 con carreras 31,31a y 31b.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 10:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barbosa.

Sector(es): Algunos sectores de los barrios Gaitán y San Marcos Villa Del Llano.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 11:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Barrio Villas Del Prado sector Centro abastos.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 11:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrios La Esperanza I y algunos sectores de Regaderos Norte.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 05:00 - 11:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda San Isidro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 11:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Barrio Bellavista carrera 33 con calle 98.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 11:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Alberto.

Sector(es): Barrio Centro algunos sectores de la calle 3 con carrera 4.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 11:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Alumbrado autopista Provenza - Cañaveral.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 10:15 - 12:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Suaita.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Joseff.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 12:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio 5 De Enero y algunos sectores de José Antonio Galán.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 10:15 - 12:15

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Colombia algunos sectores de la calle 50 con carrera 25.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 10:30 - 13:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio El Castillo algunos sectores de la calle 30 con carreras 48A y 49.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 10:30 - 13:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Urbanización Los Guayabales.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 13:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio La Libertad algunos sectores de las calles 74A, 75 y 75 entre carreras 23 y 24.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 10:30 - 13:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Barrio Villas Del Rosario algunos sectores de la calle 31B con carrera 14.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 11:00 - 14:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda San Isidro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 12:00 - 14:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Barrio Bellavista algunos sectores de las calles 101, 102 con diagonal 33.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 12:00 - 14:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Conjunto Monte Verdi Torres 6, 7 y 8.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:30 - 15:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Puente Nacional.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Peñitas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 15:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barbosa.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Palma.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 10:00 - 15:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Ciudadela Comfenalco Bloque 1B.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:30 - 15:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Sucre.

Sector(es): Vereda Bajo Jazmín.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 15:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores del barrio Las Camelias.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 15:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Puente Nacional.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Bajo Cantano.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 15:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Rio Frio.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:30 - 15:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Sucre.

Sector(es): Veredas Campo Alegre, Alto Tesorito, Santa Helena, El Gualilo, El Filo- La Cuchilla, La Floresta y algunos sectores de El Palmar, El Porvenir y Loma De Candela.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 15:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Puente Nacional.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Bajo Cantano.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Confines.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Agua Buena.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas San Miguel y La Libertad Los Curos.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Peroles.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Pablo.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas La Libertad y Centro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Florián.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Buenavista.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Bocas.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 07:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: San Alberto.

Sector(es): Barrio Villa Fanny.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Sucre.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Campo Alegre y Alto Tesorito.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 10:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Barrio Alto Viento antena de Movistar.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Lebrija.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Llanadas, La Aguada y El Santero.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 07:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Confines.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Salitre.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 10:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Ricaurte sectores de las calles 57,58,59 y 59a con carreras 17b,17c y 17d.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 06:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Vizcaína.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Florián.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Leones.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Suaita.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Joseff.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Lebrija.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas El Salado y El Oso.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 15:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Landázuri.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Iberia.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Sucre.

Sector(es): Veredas La Pedregosa, El Pescado y La Yumbila.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Betulia.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Sogamoso.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bolivar.

Sector(es): Veredas Arena Alta, Peña Ariza y Nuevo Mundo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Casco urbano sectores de las carreras 19,20,21,22,23,24, 25,26 y 27 con calles 6ª,6b,6c,6d,6e, 7,8, 8ª,9, 9ª y 10, Veredas Cantarranas y algunos sectores de Santa Inés, Palestina, Mérida y El Centro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Betulia.

Sector(es): Vereda San Mateo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:00 - 16:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: San Martín.

Sector(es): Veredas Las Mercedes y Bagres.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: La Belleza.

Sector(es): Veredas Abarco O Campo Vanda, Ceiba y Pescado.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Casco Urbano del municipio, Veredas Barro Amarillo, La Esperanza, Chanchón y Los Medios.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:00 - 16:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Zapatoca.

Sector(es): Veredas Mata De Guadua y La Plazuela.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:00 - 16:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: San Martín.

Sector(es): Vereda Bagres.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Tona.

Sector(es): Veredas Retiro Grande Acueducto, Caragua y algunos sectores de Arnania y Babilonia.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Mérida.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Rionegro.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Alto Bello.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Oiba.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Monjas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Santa Rita, Garces y La Laguna.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Palmas Del Socorro.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Aguabuena.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Rionegro.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Maracaibo y Tambo Quemado.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Marta.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Lebrija.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas La Estrella y Chuspas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Valle De San José.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda San Isidro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Pueblo Nuevo algunos sectores de la calle 55 con carreras 18 y 19.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Campo Gala y San Silvestre.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Cabrera.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Cuchillas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Vereda Carrizal Finca Betania.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:15 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrios 9 de Abril, 3 de Octubre, Prados Del Campestre, 16 de Marzo y algunos sectores del Campestre y Terrazas Del Puerto. Urbanización Minas Del Paraíso, centro poblado Los Laureles, así como algunos sectores de las veredas Cuatro Bocas y Campo 45.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Rionegro.

Sector(es): Veredas Piletas, Laguna del Oriente, Plazuela, Platanala, Simonica, Corcovada, Caño Siete, Llaneros, Venecia y algunos sectores de Taladro, Caño Diez, Caño Cinco y Catatumbo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio El Cincuentenario algunos sectores de las calles 31, 31A, 31B, 31C y 37 entre carreras 31 y 32.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda San Silvestre.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Esperanza-El Duende.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 06:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Charalá.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Resguardo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Las Américas algunos sectores de la carrera 34B con calles 52C y 52D.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Curití.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Llano Navas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: La Esperanza.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas La Sirena y Raiceros.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Suaita.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Joseff.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio El Recreo algunos sectores de la carrera 28 con calle 45.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Páramo.

Sector(es): Veredas La Palmita y La Lajita.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Colorada.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Coromoro.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Laguna.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Sucre.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Cuchilla II.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Socorro.

Sector(es): Veredas Hoya de San José, El Líbano, Buenavista, Caraota, La Culebra, El Bosque, San Lorenzo, Morros, Luchadero, Árbol Solo, Alto De Reina, Chocos, Alto De La Cruz y La Honda.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Socorro.

Sector(es): Corregimiento Berlín y algunos sectores de las veredas Baraya, Quebradas y Naranjal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Urbanizaciones El Reten, Bendición de Dios, Buen Vivir, barrios Villarelys III, Villarelys II, Villarelys I y algunos sectores de El Campín, Comuna 7, El Progreso, Kennedy y El Área De Expansión urbana.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Palmar.

Sector(es): Vereda Palo Gordo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Antena Movistar Caneyes.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:15 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Los Santos.

Sector(es): Veredas La Loma Purnia, Guaimaro, Purnia Nueva, La Purnia, Piedra Del Rayo y algunos sectores de Carrizal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 06:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: El Playón.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Arrumbazón.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:00 - 17:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Lebrija.

Sector(es): Veredas La Estrella y Chuspas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Sabana De Torres.

Sector(es): Veredas Doradas, Puerto Santos y algunos sectores de Provincia y La Robada.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Rionegro.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Tambo Quemado.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Rionegro.

Sector(es): Veredas Piletas, Laguna del Oriente, Caño Cinco, Plazuela, Maracaibo, Platanala, Simonica, Corcovada, Caño Siete, Llaneros, Venecia y algunos sectores de Caño Diez.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:00 - 17:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: La Esperanza.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas La Esperanza y Raiceros.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:00 - 17:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Barrios La Rosita, Los Pinos, Las Nieves, Pablo XI, urbanizaciones La Primavera, Vélez, San Marcos, Reino Unido, La Veguita y las Veredas Ropero, Los Ejidos, La Palmera, Guayabal, Tubavita y Lomalta.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:30 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Chipata.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Tubavita.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Barrio Altos Del Capiagua, urbanizaciones Villa Carmen, Villa Del Bosque y Los Rosales, así como algunos sectores de las veredas La Palmera y Tubavita.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Aguada.

Sector(es): Casco Urbano, Veredas Centro, San Diego Yariguíes, San Isidro, San Alberto, San Antonio, Santa Rosa, San Martín y San Joaquín.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:30 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Chipata.

Sector(es): Casco Urbano, Veredas Toroba, Llano de San Juan, Centro, El Hatillo, El Papayo, Salitre Seco, Tubavita, Mirabuenos, Mulatal, San Miguel, Batan y Tierra Negra.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:30 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Guepsa.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Platanal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:30 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: La Paz_Santander.

Sector(es): Casco Urbano, Veredas El Tigre, El Hato, La Mata, Casas Blancas, Centro, San Pablo, Los Cedros, El Amarillo y Carrero.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:30 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: San Benito.

Sector(es): Veredas Juntas, Chinchamato y algunos sectores de Guanomo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:30 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

ESSA explicó que los cortes de energía son necesarios para salvaguardar la integridad de los empleados. (Pixabay)

Tips para ahorrar luz

Hacer un mejor uso de la energía eléctrica hará posible que la factura de la luz sea menor y, además, contribuirás a la preservación del medio ambiente.

Para ello, la ESSA tiene una serie de recomendaciones con el fin de tener un mayor control en el consumo de la electricidad que tu bolsillo y el planeta agradecerá:

Utilizar bombillas LED que duran más y son más eficientes que los focos incandescentes tradicionales.

Reducir el uso de aparatos electrónicos es otra de las opciones, incluso desconectarlos de la corriente si no están siendo ocupados.

Apagar las luces de la casa que no se estén usando es un punto importante si quieres disminuir el consumo de electricidad.

Aprovechar la luz natural del sol es importante para bajar el consumo de luz y limitarlo solo en las noches

Estar al pendiente del estado de los electrodomésticos, ya que cuando estos aparatos tienen algún defecto pueden consumir más luz.