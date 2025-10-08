Colombia

Reabren investigación por filtración de la orden de arresto contra Armando Benedetti

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial anuló el cierre del caso sobre la divulgación de información reservada que involucraría a empleados de la Corte Suprema, buscando esclarecer la posible responsabilidad de funcionarios en la entrega de datos confidenciales

Lina Muñoz Medina

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial reabre la investigación por la filtración de una orden de arresto contra Armando Benedetti - crédito @AABenedetti / X

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial decidió reabrir la investigación sobre la posible filtración de una orden de arresto contra el actual ministro del Interior, Armando Benedetti, un caso que involucra a empleados de la Corte Suprema de Justicia y que había sido previamente archivado.

Esta determinación anula el auto emitido el 25 de febrero de 2025 por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, que había dispuesto el cierre definitivo de las diligencias.

El alto tribunal disciplinario consideró imprescindible realizar un análisis más profundo sobre la presunta filtración a los medios de comunicación, con el objetivo de establecer si existió participación de funcionarios judiciales en la divulgación de información reservada.

Según la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, es necesario examinar con “mayor exhaustividad la presunta filtración a los medios de comunicación” para esclarecer la posible responsabilidad de servidores públicos en la entrega de datos protegidos por la reserva legal.

Noticia en desarrollo...

