Los cortes de agua en Bogotá este 8 de octubre

Desde unas cuantas horas hasta un día entero, aquí la lista completa de barrios que se verán afectados por la suspensión temporal

Por Infobae Noticias

Los cortes pueden durar desde unas cuantas horas hasta un día completo (Infobae)

Durante este miércoles 8 de octubre, distintos barrios de Bogotá sufrirán la suspensión temporal en el servicio de agua debido a los trabajos de reparación, instalación y mantenimiento.

Que los cortes de agua no te tomen por sorpresa, aquí te decimos dónde serán, cuándo comenzarán y el tiempo previsto en la duración de las afectaciones, de acuerdo con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

Los cortes de agua de hoy

Localidad: Fontibón.Barrios: Modelia.Lugar: De la Carrera 80C a la Carrera 84, entre la Avenida Calle 24 a la Calle 25G.Inicio del corte: 7:00 a.m.Duración del corte: 27 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Antonio Nariño.Barrios: Policarpa, Sevilla, La Hortua, Ciudad Berna y Caracas.Lugar: De la Calle 1 a la Calle 13 Sur, entre la Carrera 10 a la Carrera 14.Inicio del corte: 7:00 a.m.Duración del corte: 27 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Chapinero, Usaquén.Barrios: El Chicó, Chicó Norte, Chicó Norte II Sector, Escuela de Infantería, Rincón del Chicó, Santa Ana Occidental, Molinos Norte.Lugar: De la Carrera 7 a la Carrera 15, entre la Calle 88 a la Calle 116.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Suba.Barrios: Estoril, Pasadena.Lugar: De la Carrera 45 a la Carrera 53, entre la Calle 100 a la Calle 108.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Instalación de válvula

Localidad: Suba.Barrios: Britalia.Lugar: Por la Carrera 54, entre la Calle 169 a la Calle 170.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Puente Aranda.Barrios: Ciudad Salitre Sur Oriental.Lugar: De la Carrera 50 a la Carrera 55, entre la Calle 22 a la Calle 22A.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Cambio de hidrante

Localidad: Usme.Barrios: La Paz, Danubio II, La Fiscala Norte, Arrayanes V, La Fiscala Alta, La Fiscala, Porvenir.Lugar: De la Avenida Carrera 14 (Avenida Caracas) a la Transversal 3B Este, entre la Diagonal 54F Sur a la Calle 67A Bis Sur.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

Localidad: San Cristóbal.Barrios: Vitelma.Lugar: De la Carrera 2 Este a la Carrera 4B Este, entre la Calle 6C Sur a la Calle 9 Sur.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Bosa.Barrios: Laureles.Lugar: De la Carrera 80R a la Carrera 81, entre la Calle 75 a la Calle 77.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Cierre a terceros

Varios barrios de Bogotá se ven afectados por los cortes de agua (Freepik)

¿Cómo ahorrar agua?

Sin importar si hay suspensión de suministro de agua o no, lo ideal siempre es ahorrarla. Es por eso que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realiza una serie de recomendaciones al respecto:

Verifique constantemente, de preferencia durante la noche cuando no se presenten consumos, la lectura del medidor de agua para detectar fugas.

Si tienes lavadora, úsela con carga completa.

Cerciórese que las cisternas de los baños funcionen correctamente revisando el mecanismo del flotador.

Reduzca el tiempo de la ducha a la mitad.

Evite utilizar la manguera para lavar desde pisos, hasta automóviles. Mejor dosifique usando baldes.

Instale duchas y grifos de tipo ahorrador que ayuden a controlar los consumos de agua.

Deposite en la caja del inodoro cualquier tipo de recipiente, como botellas o garrafas de plástico, que ayuden a reducir el consumo de agua.

Los tanques de almacenamiento de agua para consumo interno de las viviendas deben limpiarse, al menos, dos veces al año.

